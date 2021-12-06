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Калинский: «„Нижний Новгород“ зацепился зубами за победу над „Рубином“»

сегодня, 00:11
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский прокомментировал результат поединка 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). Победу подопечным Александра Кержакова принёс дубль Калинского.

Хороший матч. Начали агрессивно. На первой минуте смогли заработать пенальти. Открыли счёт. Потом пропустили ненужный гол. А в концовке первого тайма Дюпин отразил мой первый удар, но я добил мяч в ворота, и мы снова вышли вперёд.

В перерыве пообщались в раздевалке. Нельзя было пропускать. Считаю, что «Нижний Новгород» зацепился зубами за победу над «Рубином». Мы всегда бьемся до конца. И сегодняшняя победа – заслуженная! Нам очень нужны были очки. Мы довольны, что удалось немного подняться в турнирной таблице. Здорово, что в последнем домашнем матче года порадовали наших фанатов. Спасибо им за поддержку!

Калинский по итогам матча завоевал престижную премию.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:42
Молодцы парни!!! Рубин, крепкий орешек.
С Победой, НН!!!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 05:37
Молодцы, значит можете когда сильно заходите победить, а что мешало играть на зубах каждый матч вот так как против команды "Рубина". Удачи
1bear
1bear
сегодня в 05:05
НН -молодцы ! трудная победа
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:40
Престижная премия после матча это здорово.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:59
Интересно,что им Кержаков пообещал!?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:24
Нижний сегодня удивил своими бойцовскими качествами. Молодцы ребятушки, выстояли !!! Удачи !!!
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