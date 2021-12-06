Калинский: «„Нижний Новгород“ зацепился зубами за победу над „Рубином“»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» прокомментировал результат поединка 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). Победу подопечным Александра Кержакова принёс дубль Калинского.

Хороший матч. Начали агрессивно. На первой минуте смогли заработать пенальти. Открыли счёт. Потом пропустили ненужный гол. А в концовке первого тайма Дюпин отразил мой первый удар, но я добил мяч в ворота, и мы снова вышли вперёд.

В перерыве пообщались в раздевалке. Нельзя было пропускать. Считаю, что «Нижний Новгород» зацепился зубами за победу над «Рубином». Мы всегда бьемся до конца. И сегодняшняя победа – заслуженная! Нам очень нужны были очки. Мы довольны, что удалось немного подняться в турнирной таблице. Здорово, что в последнем домашнем матче года порадовали наших фанатов. Спасибо им за поддержку!