«Бавария» оторвалась от «Боруссии» Дортмунд. Итоги 14-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 14-го тура Бундеслиги.
«Унион» — «РБ Лейпциг» 2:1
Голы: Авонийи Тайво 6, Баумгартль Тимо 57 — Нкунку Кристофер 13
«Байер» — «Гройтер Фюрт» 7:1
Голы: Адли Амине 12, Тапсоба Эдмонд 17, Хинкапи Педро 45, Шик Патрик 49, Шик Патрик 69, Шик Патрик 74, Шик Патрик 76 — Дудзяк Жереми 33
«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» 3:2
Голы: Гайгер Деннис 24, Руттер Джорджиньо 30, Самассеку Диадье 59 — Борре Сантос 15, Пасьенса Гонсало 72
«Майнц» — «Вольфсбург» 3:0
Голы: Буркардт Йонатан 2, Стах Антон 4, Лакруа Максенс 90 (автогол)
«Аугсбург» — «Бохум» 2:3
Голы: Грегоритч Михаэль 57, Калиджури Даниэль 86 (пенальти) — Полтер Себастьян 23, Хольтманн Геррит 40, Полтер Себастьян 45+2
«Арминия» — «Кёльн» 1:1
Голы: Ласме Брайан 60 — Озкан Салих 17
«Боруссия» Д — «Бавария» 2:3
Голы: Брандт Юлиан 5, Холанд Эрлинг 48 — Левандовски Роберт 9, Коман Кингсли 44, Левандовски Роберт 77 (пенальти)
«Штутгарт» — «Герта» 2:2
Голы: Мармуш Омар 15, Форстер Филипп 19 — Йоветич Стеван 40, Йоветич Стеван 76
«Боруссия» М — «Фрайбург» 0:6
Голы: Эггештайн Максимилиан 2, Шаде Кевин 5, Лиенхарт Филипп 12, Хефлер Николас 19, Хелер Лукас 25, Шлоттербек Нико 37