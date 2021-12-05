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«Бавария» оторвалась от «Боруссии» Дортмунд. Итоги 14-го тура Бундеслиги

вчера, 21:20

Закончились все матчи 14-го тура Бундеслиги.

«Унион» — «РБ Лейпциг» 2:1
Голы: Авонийи Тайво 6, Баумгартль Тимо 57 — Нкунку Кристофер 13

«Байер» — «Гройтер Фюрт» 7:1
Голы: Адли Амине 12, Тапсоба Эдмонд 17, Хинкапи Педро 45, Шик Патрик 49, Шик Патрик 69, Шик Патрик 74, Шик Патрик 76 — Дудзяк Жереми 33

«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» 3:2
Голы: Гайгер Деннис 24, Руттер Джорджиньо 30, Самассеку Диадье 59 — Борре Сантос 15, Пасьенса Гонсало 72

«Майнц» — «Вольфсбург» 3:0
Голы: Буркардт Йонатан 2, Стах Антон 4, Лакруа Максенс 90 (автогол)

«Аугсбург» — «Бохум» 2:3
Голы: Грегоритч Михаэль 57, Калиджури Даниэль 86 (пенальти) — Полтер Себастьян 23, Хольтманн Геррит 40, Полтер Себастьян 45+2

«Арминия» — «Кёльн» 1:1
Голы: Ласме Брайан 60 — Озкан Салих 17

«Боруссия» Д — «Бавария» 2:3
Голы: Брандт Юлиан 5, Холанд Эрлинг 48 — Левандовски Роберт 9, Коман Кингсли 44, Левандовски Роберт 77 (пенальти)

«Штутгарт» — «Герта» 2:2
Голы: Мармуш Омар 15, Форстер Филипп 19 — Йоветич Стеван 40, Йоветич Стеван 76

«Боруссия» М — «Фрайбург» 0:6
Голы: Эггештайн Максимилиан 2, Шаде Кевин 5, Лиенхарт Филипп 12, Хефлер Николас 19, Хелер Лукас 25, Шлоттербек Нико 37

«Бавария» оторвалась от «Боруссии» Дортмунд. Итоги 14-го тура Бундеслиги

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:17
Менхенгладбах влетел по самые помидоры 🤔
Alex12357
Alex12357
вчера в 22:03
Судье было дано указание чтобы Бавария победила -это же бундеслига!!!
протон
протон
вчера в 21:24
левандовски снова затащил, не зря лучший игрок года
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