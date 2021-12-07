ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

В «Барселоне» уверены, что Дембеле перейдёт в «Челси»

вчера, 09:36

«Барселона» продолжает попытки подписать новый контракт с нападающим Усманом Дембеле.

«Сине-гранатовые» предлагают французу существенное повышение заработной платы, однако форвард всё ещё не принял предложение и может стать свободным агентом летом 2022 года.

В руководстве «Барселоны» считают, что Дембеле хочет перейти в «Челси» к своему бывшему тренеру Томасу Тухелю, с которым он работал в «Боруссии» Дортмунд в сезоне 2016/17. Именно при немецком специалисте Дембеле перешёл в «Боруссию».

Все новости
СлухиВ «Барселоне» и «Милане» считают, что Кристенсен продлит контракт с «Челси»
Вчера, 23:58 Комментарии8
СлухиАгент Рюдигера достиг неофициального соглашения с «Реалом» о переходе
Вчера, 21:38 Комментарии6
СлухиГолкипер МЮ Хендерсон может перейти в «Аякс» на правах аренды
Вчера, 21:07 Комментарии2
Слухи«Ливерпуль» готов заплатить 90 млн фунтов за трансфер Беллингхэма
Вчера, 20:10 Комментарии6
Слухи«Ювентус» может отдать Артура в аренду в январе
Вчера, 19:43 Комментарии3
Слухи«Барселона» хочет подписать Торреса за €45 млн, «Ман Сити» просит 60 млн
Вчера, 19:11 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 20:22
Давно продавать надо было. Он бестолковый
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:31
Пусть уйдёт он первый футболист который разрушил игры Барселоны
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:02
Что за мазахисты в Барселоне??? Игрок, который мало того ни оправдал свою покупку, еще и большую часть времени провел в лазарете, сам не хочет продлевать контракт, и казалось бы его с радостью должны отпустить, но нет, они упорно хотят продлить соглашение, да еще и на улучшенных условиях....где логика???
Вопрос в другом,для чего эта головная боль Челси?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:23
Пусть уходит. Пользы от него все равно нет никакой. Хоть зарплатную ведомость разгрузит и можно будет взять Кавани.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:05
За бесплатно почему бы и нет. Если ничего не получится, то и продать можно будет, и остаться в плюсе.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:56
Поскорее избавиться нужно от него. Вечно травмированный. Плохо, что купили за огромные деньги, а уйдёт почти бесплатно, если не бесплатно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:01
Значить хотят збагрить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:45
Челси должен быть очень заинтересован и не факт, что он там заиграет.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:25
А вот сие неведомо)))
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:15
Доброго дня.
Для Барсы конечно же будет даже отлично, но зачем он для Челси ??? Это не Фиорентина !!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:10
Если этот хрустальный и недисциплинированный негр уйдет и за неплохие деньги то это будет успехом для Барсы!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 11:01
Ну а почему бы и нет, хороший вариант.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:25
И зачем этот полуинвалид понадобился Челси.
Что-то не верится, Челси точно не санаторий и не реабилитационный центр.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 10:19
А Челси оно надо ?
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:59
Сам не знает что он хочет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:56
Дешевле будет просто отпустить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:43
Там платят больше.
drug01
drug01
вчера в 09:37
Надо работать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100