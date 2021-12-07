В «Барселоне» уверены, что Дембеле перейдёт в «Челси»

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вчера, 09:36

«Барселона» продолжает попытки подписать новый контракт с нападающим .

«Сине-гранатовые» предлагают французу существенное повышение заработной платы, однако форвард всё ещё не принял предложение и может стать свободным агентом летом 2022 года.

В руководстве «Барселоны» считают, что Дембеле хочет перейти в «Челси» к своему бывшему тренеру , с которым он работал в «Боруссии» Дортмунд в сезоне 2016/17. Именно при немецком специалисте Дембеле перешёл в «Боруссию».