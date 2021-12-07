В «Барселоне» уверены, что Дембеле перейдёт в «Челси»

«Барселона» продолжает попытки подписать новый контракт с нападающим Усманом Дембеле.
«Сине-гранатовые» предлагают французу существенное повышение заработной платы, однако форвард всё ещё не принял предложение и может стать свободным агентом летом 2022 года.
В руководстве «Барселоны» считают, что Дембеле хочет перейти в «Челси» к своему бывшему тренеру Томасу Тухелю, с которым он работал в «Боруссии» Дортмунд в сезоне 2016/17. Именно при немецком специалисте Дембеле перешёл в «Боруссию».
Вопрос в другом,для чего эта головная боль Челси?
Вопрос в другом,для чего эта головная боль Челси?
Для Барсы конечно же будет даже отлично, но зачем он для Челси ??? Это не Фиорентина !!!)))
Для Барсы конечно же будет даже отлично, но зачем он для Челси ??? Это не Фиорентина !!!)))
Что-то не верится, Челси точно не санаторий и не реабилитационный центр.
Что-то не верится, Челси точно не санаторий и не реабилитационный центр.