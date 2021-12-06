Головин о матче с «Мецем»: «Был уверен, что Бен-Йеддер ждёт паса пяткой»

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вчера, 12:18

Российский нападающий «Монако» прокомментировал последний гол своей команды в матче 17-го тура Лиги 1 против Меца (4:0):

Голевая атака с моим участием? Бен-Йеддер — умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждёт этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам. С чем связано то, что часто отдаю или забиваю, выходя на замену? Не сказал бы, что есть такая закономерность. Стараюсь совершать результативные действия всегда. Любой футболист хочет играть с первых минут, но у нас много матчей, есть определённая ротация.

Головин вышел на поле на 58-й минуте встречи с «Мецем» и отметился элегантной голевой передачей в концовке встречи. Всего у Александра 2 забитых мяча и 2 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Франции, шесть из которых он начинал в стартовом составе.