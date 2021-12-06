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Головин о матче с «Мецем»: «Был уверен, что Бен-Йеддер ждёт паса пяткой»

вчера, 12:18
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако4 : 0Логотип футбольный клуб МецМецМатч завершен

Российский нападающий «Монако» Александр Головин прокомментировал последний гол своей команды в матче 17-го тура Лиги 1 против Меца (4:0):

Голевая атака с моим участием? Бен-Йеддер — умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждёт этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам. С чем связано то, что часто отдаю или забиваю, выходя на замену? Не сказал бы, что есть такая закономерность. Стараюсь совершать результативные действия всегда. Любой футболист хочет играть с первых минут, но у нас много матчей, есть определённая ротация.

Головин вышел на поле на 58-й минуте встречи с «Мецем» и отметился элегантной голевой передачей в концовке встречи. Всего у Александра 2 забитых мяча и 2 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Франции, шесть из которых он начинал в стартовом составе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:10
Пас подошвой ( не пяткой ) возвели в ранг чуда и высокого мастерства. Несерьёзно.
112910415
112910415
сегодня в 06:19
хороший, качественный мастер !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
главное, чтобы нормальным пацаном остался, из Франции можно и оно вернуться
1bear
1bear
вчера в 16:56
нормальный игрок,но не более
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:33
Головин сыграл красиво. Молодец! Это радует что у него хорошо налажены взаимодействия с партнерами.
hjffrn234234
hjffrn234234
вчера в 14:15
Пяткою отдав пасец
Сделал Мецу я писец!
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:36
Пусть идёт, я его туда отправляю на повышение!!!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
вчера в 13:30
У них так принято. Даже Бен_Йдер - капитан команды, лучший бомбардир и игрок сб. Франции выходит на замены даже чаще Саши. А играют регулярно в старте 17 человек, меняясь. Так что Головин -ведущих игрок Монако
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:25
До топ клуба думаю Сане надо ещё подрасти!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:05
Слежу за Саньком,слежу за Монако,удачи ему!
Cat01
Cat01
вчера в 12:49
Молодец так играть
beefs
beefs
вчера в 12:49
нужно искать другой клуб, на замене не выход...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:48
Это лишь эпизод
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 12:26, ред.
Головин самый талантливый российский игрок, из тех кто сейчас играет на взрослом уровне
Реально, первый российский футболист со времён Аршавина, игрой которого за рубежом я горжусь
Forever77
Forever77
вчера в 12:25
Сане надо клуб где он будет играть в основном составе. Нужен прогресс. Ждём и надеемся.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:23
Красавчик паренёк. Удачи тебе и пора в топ клуб.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:23
Мастерство и сыгранность.
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