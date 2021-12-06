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Зиеш: «Хочу однажды вернуться в „Аякс“»

вчера, 13:02

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш признался, что хотел бы в будущем вернуться в «Аякс», за который он играл до перехода в лондонский клуб.

Хочу однажды вернуться в «Аякс», я провел там прекрасное время. Это место для меня стало домом. Если бы все зависело от меня, я бы точно вернулся туда. Но это сейчас решаю не я.

Я просто наслаждаюсь каждым днем и делаю свою работу.

Марокканец играл за «Аякс» в период с 2016 по 2020 год. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек сыграл 8 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Челси» действует до лета 2025 года.

Минувшим летом игрока пытался к себе переманить клуб из Италии.

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Все комментарии
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 21:17
Среди футболистов очень мало таких, для кого родной клуб значит больше , чем пачки денег , которыми в них швыряются богатые клубы
Практически единицы
Поэтому они становятся легендами и символами эпохи в своих клубах. И даже после окончания карьеры болельщики вспоминают их с любовью , теплотой и уважением
А вот эти пафосные речи Зиеша, о том , что когда то вернётся..
Если игрок в лучшие годы уходит в другой клуб, а доигрывать перед пенсией возвращается в свой родной, то лишний раз этим показывает, какие у него приоритеты и какое отношение к этому клубу
протон
протон
вчера в 16:46
Ты там не нужен никому. Хотел свалить- свалил в челси, вот там и сиди на банке . Ты слаб для Аякса
Сантус
Сантус
вчера в 13:06
Скучает за кофе-шопами...где в Лондоне нормально кофе можно покурить...)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:03
Когда зарплата будет не так важна можно будет и вернуться.
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