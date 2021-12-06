Зиеш: «Хочу однажды вернуться в „Аякс“»

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вчера, 13:02

Полузащитник «Челси» признался, что хотел бы в будущем вернуться в «Аякс», за который он играл до перехода в лондонский клуб.

Хочу однажды вернуться в «Аякс», я провел там прекрасное время. Это место для меня стало домом. Если бы все зависело от меня, я бы точно вернулся туда. Но это сейчас решаю не я. Я просто наслаждаюсь каждым днем и делаю свою работу.

Марокканец играл за «Аякс» в период с 2016 по 2020 год. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек сыграл 8 матчей в АПЛ , забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Челси» действует до лета 2025 года.

Минувшим летом игрока пытался к себе переманить клуб из Италии.