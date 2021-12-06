Зиеш: «Хочу однажды вернуться в „Аякс“»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш признался, что хотел бы в будущем вернуться в «Аякс», за который он играл до перехода в лондонский клуб.
Хочу однажды вернуться в «Аякс», я провел там прекрасное время. Это место для меня стало домом. Если бы все зависело от меня, я бы точно вернулся туда. Но это сейчас решаю не я.
Я просто наслаждаюсь каждым днем и делаю свою работу.
Марокканец играл за «Аякс» в период с 2016 по 2020 год. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек сыграл 8 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Челси» действует до лета 2025 года.
Минувшим летом игрока пытался к себе переманить клуб из Италии.
Практически единицы
Поэтому они становятся легендами и символами эпохи в своих клубах. И даже после окончания карьеры болельщики вспоминают их с любовью , теплотой и уважением
А вот эти пафосные речи Зиеша, о том , что когда то вернётся..
Если игрок в лучшие годы уходит в другой клуб, а доигрывать перед пенсией возвращается в свой родной, то лишний раз этим показывает, какие у него приоритеты и какое отношение к этому клубу
Практически единицы
Поэтому они становятся легендами и символами эпохи в своих клубах. И даже после окончания карьеры болельщики вспоминают их с любовью , теплотой и уважением
А вот эти пафосные речи Зиеша, о том , что когда то вернётся..
Если игрок в лучшие годы уходит в другой клуб, а доигрывать перед пенсией возвращается в свой родной, то лишний раз этим показывает, какие у него приоритеты и какое отношение к этому клубу