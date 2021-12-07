«Челси» готов подписать хавбека «Барселоны» Гави

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вчера, 17:50

«Челси» готовит выгодное предложение по контракту для полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает El Nacional.

По информации источника, в английском клубе надеются договориться с 17-летним хавбеком о переходе, так как «Барса» еще не оформила долгосрочный контракт с юным игроком.

Недавно сообщалось, что «Барселона» предложит Гави продление контракта с повышением зарплаты.