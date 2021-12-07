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«Челси» готов подписать хавбека «Барселоны» Гави

вчера, 17:50

«Челси» готовит выгодное предложение по контракту для полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает El Nacional.

По информации источника, в английском клубе надеются договориться с 17-летним хавбеком о переходе, так как «Барса» еще не оформила долгосрочный контракт с юным игроком.

Недавно сообщалось, что «Барселона» предложит Гави продление контракта с повышением зарплаты.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:59
Конечно же Челси сейчас во всех смыслах более сильный клуб,нежели Барселона, как в финансовом плане, так и в плане игры и борьбы за победу во всех турнирах.
И сейчас для молодого игрока нужно принять очень сложное решение....уехать в более благополучный клуб, и попытаться там добиться успеха, либо остаться в родном клубе, постараться стать его новым героем, и вместе с ним(родным клубом) выйти на новый уровень!
Думаю Гави останется в Барселоне
протон
протон
вчера в 19:07
Хави Гави не отдаст.
Сантус
Сантус
вчера в 19:05
Смотря что ему нужно.Если рост и карьра,то останется,если деньги сейчас-перейдет.Скорее останется,в теперешней Барсе спроса меньше,а в Челси будут хотеть результата сразу.
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:48
Я это и имел ввиду!Хотят продлить вроде!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:43
На сегодня он мало, что из себя представляет. Ему лучше остаться в Барселоне, там дают играть, соотвественно, шансы вырасти в игрока хорошего уровня в родной команде выше.
Romeo 777
Romeo 777 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:39
Не будет расти. Контракт остался на 1,5 года всего. Если продлит и останется, другое дело.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:33
Уведут, как пить дать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:29
Сколько всего готовится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:26
Гави в 17 лет стоит 25 млн на трансфермаркете!Зачем его сейчас продавать когда его цена будет только расти!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 18:20
Есть деньги, значит подпишет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:08
Что значит готов?Это золотой фонд Барсы на равне с Фати и Педри!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:59
Было бы неплохо...
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