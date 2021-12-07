«Челси» готов подписать хавбека «Барселоны» Гави

«Челси» готовит выгодное предложение по контракту для полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает El Nacional.
По информации источника, в английском клубе надеются договориться с 17-летним хавбеком о переходе, так как «Барса» еще не оформила долгосрочный контракт с юным игроком.
Недавно сообщалось, что «Барселона» предложит Гави продление контракта с повышением зарплаты.
И сейчас для молодого игрока нужно принять очень сложное решение....уехать в более благополучный клуб, и попытаться там добиться успеха, либо остаться в родном клубе, постараться стать его новым героем, и вместе с ним(родным клубом) выйти на новый уровень!
Думаю Гави останется в Барселоне
И сейчас для молодого игрока нужно принять очень сложное решение....уехать в более благополучный клуб, и попытаться там добиться успеха, либо остаться в родном клубе, постараться стать его новым героем, и вместе с ним(родным клубом) выйти на новый уровень!
Думаю Гави останется в Барселоне