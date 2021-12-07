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«Челси» хочет подписать «нового Неймара»

вчера, 11:54

Нападающий «Аякса» Антони Матеус дос Сантос попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб хочет подписать игрока в линию атаки в январе, а бразилец является одним из кандидатов на усиление этой позиции. Соотечественники сравнивают Антони с форвардом ПСЖ Неймаром, а также предрекают футболисту большое будущее.

В нынешнем сезоне Антони провёл 15 матчей за «Аякс», записав на свой счёт 6 голов и 4 результативные передачи. Ещё одним претендентом на нападающего является «Барселона».

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dimagas2
dimagas2 ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 13:18
Антони не нападающий,скорее вингер,а у Челси с ними бяда :Зиеш очень слабо играет,Одои не стабилен,а Пулишич если и играет то по больших праздниках в перерывах между травмами в 2-3 мес.Тухель Лофтуса стал использовать на подмену Жорику и Ковачичу,а Баркли все таки сдулся и пора ему куда-то в аренду или вообще на выход.
Romeo 777
Romeo 777 ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 13:01
Абрахама продали с концами в Рому за 40 млн, Вернер по воротам не попадает с метра, у Лукаку ничего не получается.
На сегодня наилучший вариант в центре это Хаверц, но его травмировали в 1 тайме в игре с Вест Хэмом
ДСА
ДСА
вчера в 12:48
Не оскудевает Аякс талантами.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 12:21
Зачем в Челси столько напов. Вернер, Лукаку всех и не припомню . Абрахам даже лишний был, его и отправили в аренду. То что конкурент в борьбе Барса в данное время смешно читать. С такими долгами им дай бог в ЛЧ попасть))
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:16
О только не в Барселону,там своя мафия и будет терять форму как Коутиньо,лучше уж пусть Челси,хотя оптимальный вариант в ПСЖ к Неймару!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:58
Очень хорошо.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 11:57
По манере игры он кстати похож на Неймара, ещё и волосы обесцвечивает.
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