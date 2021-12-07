«Челси» хочет подписать «нового Неймара»

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вчера, 11:54

Нападающий «Аякса» попал в сферу интересов «Челси».

Лондонский клуб хочет подписать игрока в линию атаки в январе, а бразилец является одним из кандидатов на усиление этой позиции. Соотечественники сравнивают Антони с форвардом ПСЖ Неймаром, а также предрекают футболисту большое будущее.

В нынешнем сезоне Антони провёл 15 матчей за «Аякс», записав на свой счёт 6 голов и 4 результативные передачи. Ещё одним претендентом на нападающего является «Барселона».