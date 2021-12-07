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Жоау Фелиш хочет покинуть «Атлетико»

вчера, 11:23

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может сменить клубную прописку.

Португалец хочет покинуть мадридский клуб уже в январе, он считает, что стиль футбола «матрасников» не даёт ему полностью раскрыть свой потенциал. Фелиш думает, что в другой команде он может стать одним из лучших футболистов в мире. Представители форварда уже начали искать для игрока новый клуб.

В нынешнем сезоне Фелиш провёл 12 матчей за «Атлетико», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:03
Мне изначально казалось, что он не тот, кто подходит под игру Симеоне. Но зачем-то же его покупали и наверняка тренер был об этом в курсе.
Но инициатива, очевидно, провалилась.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:52, ред.
однозначно ему надо уходить, в Атлетико симеоне он смотрится как инородное тело.
если он подходит Юргену было интересно посмотреть на него в составе красных
galem72
galem72
вчера в 13:46
Об этом нужно было задуматься ещё после первого сухого сезона под крылом Семёна. Как можно было умудриться пойти к такому контровому тренеру?!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 13:38
Ему нужна команда которая бы сидела на чужих воротах а таких команд кроме Баварии нет
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:58
знатно развели второй Мадридский
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 12:03
Абсолютно не его команда. Да и Симеоне исчерпал себя в Атлетико.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:55
Да уж, не вписался Жоау под игровой стиль Атлетико. Ну ничего страшного, молодой еще, вполне найдет подходящую команду. Правда Алетико будет сложно отбить заплаченную за него сумму, но думаю мультов за 70 могут продать его.
Интересно было бы поглядеть на него в условном Сити, Ливерпуле или Баварии, в командах которые играют в атакующий футбол
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:48
Слишком мало у него результативных действий.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:42
Надо договариваться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:38
Имеет право налево...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:34
Что ж, он этого хочет.
beefs
beefs
вчера в 11:31
ну что же он себя лучше знает, посмотрим...
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