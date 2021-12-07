Жоау Фелиш хочет покинуть «Атлетико»

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вчера, 11:23

Нападающий «Атлетико» может сменить клубную прописку.

Португалец хочет покинуть мадридский клуб уже в январе, он считает, что стиль футбола «матрасников» не даёт ему полностью раскрыть свой потенциал. Фелиш думает, что в другой команде он может стать одним из лучших футболистов в мире. Представители форварда уже начали искать для игрока новый клуб.

В нынешнем сезоне Фелиш провёл 12 матчей за «Атлетико», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.