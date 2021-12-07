Жоау Фелиш хочет покинуть «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может сменить клубную прописку.
Португалец хочет покинуть мадридский клуб уже в январе, он считает, что стиль футбола «матрасников» не даёт ему полностью раскрыть свой потенциал. Фелиш думает, что в другой команде он может стать одним из лучших футболистов в мире. Представители форварда уже начали искать для игрока новый клуб.
В нынешнем сезоне Фелиш провёл 12 матчей за «Атлетико», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.
Интересно было бы поглядеть на него в условном Сити, Ливерпуле или Баварии, в командах которые играют в атакующий футбол
Интересно было бы поглядеть на него в условном Сити, Ливерпуле или Баварии, в командах которые играют в атакующий футбол