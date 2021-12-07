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«Мой дом — это „Интер“». Дзанетти рассказал, почему не перешёл в «Реал»

вчера, 10:38

Бывший капитан «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал, что во время своей карьеры мог перейти в «Реал».

Я был очень близок к переходу в «Реал», мне нравился интерес такого клуба. Это было во времена Хорхе Вальдано на посту спортивного директора «Реала» (1998-2011). Но все знали мою историю и знали, что мой дом — «Интер». Вот почему я решил остаться здесь.

Почему я не перешёл в «Реал»? Я отождествляю себя с «Интером». Я тоже играл за клуб с большой историей, как и у «Реала», хотя в тот период у меня были трудности. Я не хотел уходить из «Интера» бесследно.

Напомним, что Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год. С 2014 года он занимает должность вице-президента миланского клуба.

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 16:21
сейчас не хватает интеру игрока такого статуса
Легенда клуба!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:04
с большим уважением отношусь к таким преданным своим клубам игрокам, один из них Хавьер, который верой и правдой играл за Интер.
сейчас заслуженно занимает руководящий пост, Респект Дзанетти!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:26
Только Интер,или только не Реал!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:13
Просто понял, что не потянет
radone
radone
вчера в 11:09
Трактор
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:07
Сейчас таких практически нет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:44
Он и после окончания игроцкой карьеры там прижился.
Cat01
Cat01
вчера в 10:39
Только Интер
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