«Мой дом — это „Интер“». Дзанетти рассказал, почему не перешёл в «Реал»

Бывший капитан «Интера» рассказал, что во время своей карьеры мог перейти в «Реал».

Я был очень близок к переходу в «Реал», мне нравился интерес такого клуба. Это было во времена Хорхе Вальдано на посту спортивного директора «Реала» (1998-2011). Но все знали мою историю и знали, что мой дом — «Интер». Вот почему я решил остаться здесь.

Почему я не перешёл в «Реал»? Я отождествляю себя с «Интером». Я тоже играл за клуб с большой историей, как и у «Реала», хотя в тот период у меня были трудности. Я не хотел уходить из «Интера» бесследно.