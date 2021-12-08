Тренер «Легии»: «В матче со „Спартаком“ будем играть в атакующий футбол»

Главный тренер «Легии» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

Этот матч будет важным для нас как с турнирной точки зрения, так и с финансовой. У нас не очень хорошая ситуация, мы занимаем место внизу турнирной таблицы в чемпионате Польши. Мы будем бороться завтра. В «Легии» нет приоритетов – мы хотим выиграть каждый матч, будь то чемпионат Польши или Лига Европы. Мы поменяем план на игру, сделаем акцент на атакующий футбол, только так можно победить. Завтра мы не должны совершать ошибки, в защите надо играть надежно, много атаковать и двигать быстро мяч.