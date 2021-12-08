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Тренер «Легии»: «В матче со „Спартаком“ будем играть в атакующий футбол»

вчера, 15:01
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Главный тренер «Легии» Марек Голибиевски поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

Этот матч будет важным для нас как с турнирной точки зрения, так и с финансовой. У нас не очень хорошая ситуация, мы занимаем место внизу турнирной таблицы в чемпионате Польши. Мы будем бороться завтра. В «Легии» нет приоритетов – мы хотим выиграть каждый матч, будь то чемпионат Польши или Лига Европы. Мы поменяем план на игру, сделаем акцент на атакующий футбол, только так можно победить. Завтра мы не должны совершать ошибки, в защите надо играть надежно, много атаковать и двигать быстро мяч.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:36
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Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:32
Да, раненный лев будет вдвойне опасен! А Легия как раз и относится к таким командам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22
Тренер Легии : "Вперёд, в атаку"

Игроки Легии : "Тренер, мы проиграли последние 10 матчей из 11-ти....может хватит атаковать??"
112910415
112910415
вчера в 18:11
одна из команд спасёт сезон,
пусть это будет Спартак !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:43
У Легии будет сверхнастрой на этот матч. Команда проваливается во внутреннем чемпионате, и при этом успешно выступает в Лиге Европы (кого-то мне это напоминает). Для поляков этот матч возможность спасти сезон. Так что лёгкой прогулки для Спартака точно ждать не стоит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:25
А спартаку некем атаковать но если выпустят кутепова как центрального нападающего то полякам не сдобровать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:05
Думаю будет ничья!
протон
протон
вчера в 16:52
От всей души желаю Рую и ребятам победы. При всех ошибках и просчётах Витории, он всё же, тренер, а не физрук и при должной поддержке руководства во всех аспектах, мог бы добиться гораздо большего. В любом случае, замена его на Ваноли, тренера без имени и без опыта, будет выглядеть очень некрасиво и малоперспективно.
протон
протон
вчера в 16:50
Я думаю, наши выиграют и Руй победно хлопнет дверью. Впрочем, теплится малюсенькая надежда, что в этом случае возобладает здравый смысл и ему дадут возможность доработать сезон, а дальше уж видно будет.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ YVG (раскрыть)
вчера в 16:12
Наполи "переоценил" Спартак?! Что то новенькое!)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:06
Перед игрой оба тренера знают , как надо играть, но после игры некоторые понимают . что знаний не хватает.
drug01
drug01
вчера в 16:04
Вы хозяева вам и карты в руки
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:55
Терять им особо нечего, но вдруг повезет.
shlomo
shlomo ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:44
Легии терять нечего...тем более, что еще и дома играет....Мы тебя потеряли.... https://vk.com/club207691174
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:25
Как хотите.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:12
Главное чтобы не надорвались
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:11, ред.
Легия знает о проблемах с составом в Спартаке и постарается ими воспользоваться.
YVG
YVG
вчера в 15:11
В матче со спартаком можно даже не напрягаться, главное не переоценить спартак, как Наполи.
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