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«Барселона» отправляется в Лигу Европы. «Бавария» разгромила каталонцев

сегодня, 00:53
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Бавария» дома разгромила «Барселону» (3:0) в 6-м туре ЛЧ.

Первый гол в матче забил полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер на 34-й минуте. Лерой Сане в концовке первого тайма удвоил преимущество «Баварии». Игрок отличился на 43-й минуте с передачи Кингсли Комана. Точку в матче поставил 18-летний полузащитник «немецкой машины» Джамал Мусиала, забивший третий гол на 62-й минуте встречи.

В параллельном матче «Бенфика» обыграла «Динамо» Киев, и таким образом, «Барселона» впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы, заняв в группе 3-е место. «Бавария» одержала 6 побед в 6 матчах группового этапа и вышла в плей-офф с первого места.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 19:07, ред.
А ведь Нагельсманн мой ровестник и тренерует Баварию
Не удивлюсь если возьмёт ЛЧ!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 19:00
Ахаха... МЮ это дочернее предприятие газеты САН. Я помню как де лигт играл в их форме,а вроде бы и холанд уже примеривает гетры... 90 лямов в нынешнее время за Йонга никто не выложит,кроме Сити и ПСЖ,а у МЮ есть Роналду с его ведомостью,так что Франки мимо кассы.Сейчас под прицелом норвежец,вот за него развернётся битва Титанов,поговаривают,что ему Барса приглянулась... Видать дали этому блондину ДВД начала 2000 ных годов.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 18:55
Хави топ-тренер только у фанов Барсы,вот Наглый действительно топчик, в юном возщрасте около 30 ти лет начал тренировать Хоффенхайм и при нём клуб был скажем так на вершине Бунды. Потом взял Быков за рога и их тоже удерживал,хотя Лейпциг в то время был грандом Бундеслиги. Стоило оттуда уйти Юли и клубы заняли свои привычные места. Бавария даже не особо ощутила уход Флика,машина на полном ходу с полным баком. Конечно можно было и его пригласить,но любой адекватный тренер выбрал бы мюнхенцев,чем сомнительных каталонцев.Не могу понять,почему Эрика не подпишут,то Кумана берут,то Хави... Да уже бы с этим тренером пошли бы ва-банк!!!На фоне этих двух - он просто глыба. Месси ушёл и вместе с ним головная боль тренера. Простите меня НО Бармалей это лучшее Барсы,а всякие Лапорты кроме того,что бы обвинять своих предшественников,ничего и не могут. Верните этого Карабаса-Барабаса,может что-то и получится.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 18:36
если они только с Динамо К сыграли достойно,дважды победив,то в ЛЕ команды тоже не подарок. 1/4 финала при удачной жеребьёвке.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Wolk15Sven (раскрыть)
сегодня в 18:26, ред.
Коут никакое не бревно,он был одним из ведущих игроков Ливерпуля,именно он создавал остроту практически всех атак,на подступах к штрафной и в ней же. ПОЖАЛУЙ ПАРЕНЬ УШЁЛ НА ПИКЕ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ... НО Ливерпуль не очень хотел с ним расставаться,но тогда было какое то мессипомешательство и барсомания. Кстати его брали на позицию Месси,в случае его травмы или же ухода,скорее всего тогда уже назревал подобный вопрос.С Месси всё было хорошо,а вписать бразильца в схему игры так и не смогли. Насчёт Гризли,то он вообще не понятно зачем Барсе.команда всё время доминирует,а француз игрок контратаки.он даже Реалу больше подходит,чем каталонцам. Филип подходит Барсе но два мессиобразных слишком много,с учётом того,что Лео на порядок выше был в то время. Так что не игроки виноваты,а те кто отвечал за трансферы и в частности тренер,который не мог вписать в игру.
112910415
112910415
сегодня в 17:24
надо пережить и это
Wolk15Sven
Wolk15Sven
сегодня в 14:23
    Wolk15Sven
    Wolk15Sven
    сегодня в 14:22
    Договаривайте уже тогда главное. Ладно бы 400 лимонов на 3 бревна. Но как же гном, который выдоил из них вагоны денег и после 15го года только сливался в важнейших матчах?
    Ironigor
    Ironigor ответ Кьянти (раскрыть)
    сегодня в 13:28
    Так , вдруг что-то это новое будет для вас .
    Википедия даст ответы.

    «Барселона» — самый титулованный клуб в Испании по общему количеству официальных трофеев — 76 титулов (26 — чемпионата Испании, 31 — Кубков Испании, 13 — Суперкубков Испании, 3 — Кубка Эвы Дуарте (предшественник Суперкубка Испании), 1 — Копа де Оро Аргентина (предшественник Суперкубка Испании), 2 — Кубка испанской лиги).

    В 2009 году «Барселона» установила уникальное достижение, став единственным европейским клубом, который в течение года выиграл все возможные крупные турниры (три национальных — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании и три международных — Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира). Кроме того, «сине-гранатовые» стали единственным испанским клубом в истории, которому удалось сделать «Золотой хет-трик» (чемпионат Испании, Кубок Испании, Лига чемпионов УЕФА).
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:24
    за глобальные ошибки следует глобальная расплата !
    trimetil
    trimetil
    сегодня в 12:07
    Ну, вот и подняли престиж ЛЕ, даже Барселона там играть будет. А в следующем сезоне Барселона может так же поднять и Лигу Конференций.
    Capral
    Capral ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    сегодня в 11:49
    Согласен!!! Гениальный человек- гениален во всём!!!
    liverpool-today
    liverpool-today
    сегодня в 10:30
    Я сам был в шоке, но матч Зенита был намного интересней чем этот
    liverpool-today
    liverpool-today ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 10:28
    Подписываюсь под каждым словом!!! Унылый был матч несмотря на три гола. Бавария почти пешком обыграла Барсу. Был бы полный стадион, они б не ограничились тремя.
    СДС
    СДС ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    сегодня в 10:00
      УЕСКА
      УЕСКА ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 09:23
      Хотелось бы чтобы они выиграли этот трофей раз уж там оказались. Тем более победа в ЛЕ дает путевку в ЛЧ на следующий сезон. Через чемпионат будет сложно пробиться в ЛЧ. Там уже приличное отставание от 4-го места. Лига Европы это хороший шанс.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
      сегодня в 09:09
      Как болельщик Спартака ,жду таку такую мягкую барсу в соперники)
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 08:57, ред.
      А Кройф он и заложил фундамент величия Барселоны
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      сегодня в 08:56
      Это жо... Господа! Даже Месси бы не помог. Короче нужны годы и надежда на чудо. Всем добра! Visca el Barca!
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      сегодня в 08:52
      Как болельщику Реала очень жаль Барселону... Похоже этот кризис надолго
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответ Bobon (раскрыть)
      сегодня в 08:50
      Надо было жадного гнома с его шайкой гнать раньше а не идти на поводу его капризов, может быть и проблем таких бы не было
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      сегодня в 08:48
      Надо было от гнома раньше избавляться, он главная причина их бед, когда шли на поводу его капризов, из за его поведения Барселона потеряла много хороших и талантливых игроков. Довел клуб до ручки чуть ли не до банкротства и слинял. Нужно однажды сильно упасть что бы потом подняться. Жаль только искренне болельщиков команды, но не клуб и руководство.
      Ислам0926
      Ислам0926
      сегодня в 08:32
      Бавария для Барселоны как страшный сон все время повторяется
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      сегодня в 08:14
      С такой игрой этого стоило ожидать.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 08:04
      В лиге европы тоже будут разгромлены,от этих игроков нечего ждать,кроме позоров.
      Rex04
      Rex04
      сегодня в 08:02
      Лига Европы это и есть уровень нынешнего сезона..
      FERIS
      FERIS
      сегодня в 07:44
      Какая красота!
      Барсуки пишут историю на наших глазах!
      Как вам Хави в роли тренера?
      Я лично иллюзий не питал по поводу итога матча.
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 07:12
      В Лиге Европы собираются интересные команды, посмотрим как жребий их расставит по парам. Удачи
      ABir
      ABir
      сегодня в 07:11
      Бавария заслуженно продолжает борьбу за главный трофей клубного европейского футбола, а нынешней Барселоне в ЛЕ сегодня самое место
      Dima salev
      Dima salev
      сегодня в 06:40
      Лучше бы 4место заняли
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