«Барселона» отправляется в Лигу Европы. «Бавария» разгромила каталонцев

«Бавария» дома разгромила «Барселону» (3:0) в 6-м туре ЛЧ.
Первый гол в матче забил полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер на 34-й минуте. Лерой Сане в концовке первого тайма удвоил преимущество «Баварии». Игрок отличился на 43-й минуте с передачи Кингсли Комана. Точку в матче поставил 18-летний полузащитник «немецкой машины» Джамал Мусиала, забивший третий гол на 62-й минуте встречи.
В параллельном матче «Бенфика» обыграла «Динамо» Киев, и таким образом, «Барселона» впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы, заняв в группе 3-е место. «Бавария» одержала 6 побед в 6 матчах группового этапа и вышла в плей-офф с первого места.
Но этот позор начался не в этом году..
Читая комментарии разных болельщиков сейчас, я со многими из них согласен. Падение Барселоны началось с требла команды в 2015 году. После этого сезона, Барселона стабильно получала разгромы от разных команд. Я помню, как многие ещё тогда орали, что Пике и Лангле, это не уровень топ клуба. Умтити до своей травмы был неплох, но этого было мало.
Вместо того, чтобы полностью обновить оборону, руководство тупо выкинули 400 млн на Дембеле, Коутиньо и Гризмана, и это не считая их огромные зп! Никто из них не принёс Барселоне пользы. Никто из них не заиграл.
А могли эти деньги потратить грамотно и потихоньку выводить ветеранов из состава. Ничего этого не произошло. Платили огромные зп игрокам, просто нереально много, никто из них не наиграл на такие цифры, в итоге клуб находится на грани банкротства.
Сейчас они просто отошли в сторону и молча наблюдают за происходящим, хотя с них должны спросить.
Очень печально видеть любимую команду в таком унылом состоянии, но это реальность и к этому придётся привыкнуть..
Я желаю всем болельщикам Барселоны терпения. Это все, что нам остаётся. Будем надеяться, что команда потихоньку начнёт выбираться из этой тяжёлой ситуации.
Но этот позор начался не в этом году..
Читая комментарии разных болельщиков сейчас, я со многими из них согласен. Падение Барселоны началось с требла команды в 2015 году. После этого сезона, Барселона стабильно получала разгромы от разных команд. Я помню, как многие ещё тогда орали, что Пике и Лангле, это не уровень топ клуба. Умтити до своей травмы был неплох, но этого было мало.
Вместо того, чтобы полностью обновить оборону, руководство тупо выкинули 400 млн на Дембеле, Коутиньо и Гризмана, и это не считая их огромные зп! Никто из них не принёс Барселоне пользы. Никто из них не заиграл.
А могли эти деньги потратить грамотно и потихоньку выводить ветеранов из состава. Ничего этого не произошло. Платили огромные зп игрокам, просто нереально много, никто из них не наиграл на такие цифры, в итоге клуб находится на грани банкротства.
Сейчас они просто отошли в сторону и молча наблюдают за происходящим, хотя с них должны спросить.
Очень печально видеть любимую команду в таком унылом состоянии, но это реальность и к этому придётся привыкнуть..
Я желаю всем болельщикам Барселоны терпения. Это все, что нам остаётся. Будем надеяться, что команда потихоньку начнёт выбираться из этой тяжёлой ситуации.
Посмотрел этот матч и ещё раз убедился что у Барселоны не просто нет сейчас игры, а у неё конкретные проблемы во всех линиях. Нет уже легендарной команды, нет лёгкости, нет вообще понимания такого как игра в футбол ⚽️ . Когда на поле выходят одиннадцать человек и у них на майках эмблема некогда великого клуба Барселоны, и эти футболисты не знают что делать на поле и как себя вести в той или иной ситуации, то это очень печально.
Хочется отметить и игру Баварии, которая ничего особенного не предпринимала чтобы обыграть Барселону, она играла на пониженной скорости, складывалось такое ощущение, что они просто не хотели опозорить своих соперников и довести этот матч до разгрома. Ладно, Баварию ещё можно было понять, они уже свою задачу выхода решили, но что мешало Барселоне забить хотя бы гол престижа , ведь Бавария давала этот шанс и не один. Складывалось ощущение безнадёги и неуверенности в своих силах, подходя к штрафной Баварии они не знали что дальше делать, то удар якобы по воротам в никуда, то перепасовки которые заканчивались естественно потерей мяча, то вообще пас назад без мысли продолжения атаки.
Очень тревожное зрелище в отношении Барселоны.
Посмотрим теперь на неё в лиге Европы, а может, ещё хуже, потом в лиге конференции.
Ну а Баварию хочется поздравить с обыкновенной Победой ! Всем Добра !!!
Посмотрел этот матч и ещё раз убедился что у Барселоны не просто нет сейчас игры, а у неё конкретные проблемы во всех линиях. Нет уже легендарной команды, нет лёгкости, нет вообще понимания такого как игра в футбол ⚽️ . Когда на поле выходят одиннадцать человек и у них на майках эмблема некогда великого клуба Барселоны, и эти футболисты не знают что делать на поле и как себя вести в той или иной ситуации, то это очень печально.
Хочется отметить и игру Баварии, которая ничего особенного не предпринимала чтобы обыграть Барселону, она играла на пониженной скорости, складывалось такое ощущение, что они просто не хотели опозорить своих соперников и довести этот матч до разгрома. Ладно, Баварию ещё можно было понять, они уже свою задачу выхода решили, но что мешало Барселоне забить хотя бы гол престижа , ведь Бавария давала этот шанс и не один. Складывалось ощущение безнадёги и неуверенности в своих силах, подходя к штрафной Баварии они не знали что дальше делать, то удар якобы по воротам в никуда, то перепасовки которые заканчивались естественно потерей мяча, то вообще пас назад без мысли продолжения атаки.
Очень тревожное зрелище в отношении Барселоны.
Посмотрим теперь на неё в лиге Европы, а может, ещё хуже, потом в лиге конференции.
Ну а Баварию хочется поздравить с обыкновенной Победой ! Всем Добра !!!