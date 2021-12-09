«Барселона» отправляется в Лигу Европы. «Бавария» разгромила каталонцев

1639000400

сегодня, 00:53

«Бавария» дома разгромила «Барселону» (3:0) в 6-м туре ЛЧ .

Первый гол в матче забил полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер на 34-й минуте. Лерой Сане в концовке первого тайма удвоил преимущество «Баварии». Игрок отличился на 43-й минуте с передачи Кингсли Комана. Точку в матче поставил 18-летний полузащитник «немецкой машины» Джамал Мусиала, забивший третий гол на 62-й минуте встречи.

В параллельном матче «Бенфика» обыграла «Динамо» Киев, и таким образом, «Барселона» впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы, заняв в группе 3-е место. «Бавария» одержала 6 побед в 6 матчах группового этапа и вышла в плей-офф с первого места.