«Ювентус» обыграл «Мальме» и занял первое место в своей группе

1638992279

вчера, 22:37

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Мальме» со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Моизе Кин.

«Ювентус» в 6 матчах группового этапа набрал 15 очков и занял первое место в группе H, «Мальме» набрал лишь один пункт и завершил свое выступление в турнире на последней строчке.