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«Ювентус» обыграл «Мальме» и занял первое место в своей группе

вчера, 22:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Мальме» со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Моизе Кин.

«Ювентус» в 6 матчах группового этапа набрал 15 очков и занял первое место в группе H, «Мальме» набрал лишь один пункт и завершил свое выступление в турнире на последней строчке.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:34
Я так понимаю Тухель любит испытания, может с соперником не повезти
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:03
Ответ очевиден, потому что без разницы с кем играть в 1/8, иначе никаких экспериментов со схемой и игроками бы не было в Питере. Челси действующий победитель ЛЧ
амурец
амурец
сегодня в 02:35
Ювентус всё же обошёл Челси, ну молодцы
Gelious
Gelious
сегодня в 01:38
С победой фанатов туринцев. Особенно Князя.
протон
протон
сегодня в 01:29
Тухель слишком уж недооценил Зенит, решил поэкспериментировать, думал возьмут на классе, за это и поплатился и теперь может получить в 1/8 очень неприятный жребий
протон
протон
сегодня в 01:29
Тухель интересный тренер, выиграть Юве 4-0, но на матч с Зенитом выставить второй состав. В итоге могут попасть на условную Баварию, не понимаю приоритетов Тухеля
bayern-cobra
bayern-cobra ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 01:27
Это было мучение
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:58
VIVO ITALIA 🇮🇹, VIVO JUVENTUS 🇮🇹 !!!
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:36
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ bayern-cobra (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    В последний раз Бавария обыграла Юве.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:05
    Поздравляю Ювентус с этим достижением! Первое место в группе это важно для них. Получат полегче соперника и смогут пройти в плей-офф один раунд.
    bayern-cobra
    bayern-cobra
    вчера в 23:46
    Это хорошо теперь Юве не попойдет на Баварию,Бавария тежело играет с итальянцами Юве один из них
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 23:18
    Неожиданно...не думал что зенит ничью зацепить. Ювентус первый)))
    David Young
    David Young ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Ювентус не был слабейшей командой своей группы, даже не близко.
    Phu Quoq
    Phu Quoq ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Ты прав, Юве сейчас не входит даже в первую 10ку Европы
    Они гораздо слабее Челси, примерно на одном уровне с Зенитом
    Но иногда случается необъяснимое
    Вспомни , несколько лет назад кипрский АПОЭЛ вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе
    Вот этот выход Юве из той же серии
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 23:10, ред.
    Пусть порадуются ребятки) и придут в себя после поездки в Лондон...
    В прошлом сезоне тоже были первые...в 1/8 вылетели от Порту.
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:04
      BagioR
      BagioR
      вчера в 23:00
      с победой Ювентини!!!
      drug01
      drug01
      вчера в 22:55
      Теперь игры весной
      juvenale
      juvenale
      вчера в 22:54
      allemz лейпциг так не думает хахах
      allemz
      allemz
      вчера в 22:48
      Слабейший клуб в группе занимает первое место, нонсенс))
      juvenale
      juvenale
      вчера в 22:46
      красавы хаха сильнешие, первые
      Artemon9
      Artemon9
      вчера в 22:45
      Спасибо Зениту.
      Землянин
      Землянин ответ nikoladolgov (раскрыть)
      вчера в 22:44
      Вышло, что да, в итальянских традициях, их любимый счёт 😂
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 22:43
      Скромненько .... Для первого места достаточно ?
      Землянин
      Землянин
      вчера в 22:43, ред.
      Челси хотел двойным составом, благодаря куче замен вполсилы выиграть, вот и поплатился 😂
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 22:42, ред.
      Так бравый "Зенит" помог никакущей старой синьоре выйти с первого места из группы.
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 22:39
      Зебры поздравки
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