«Ювентус» обыграл «Мальме» и занял первое место в своей группе

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Мальме» со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Моизе Кин.
«Ювентус» в 6 матчах группового этапа набрал 15 очков и занял первое место в группе H, «Мальме» набрал лишь один пункт и завершил свое выступление в турнире на последней строчке.
Они гораздо слабее Челси, примерно на одном уровне с Зенитом
Но иногда случается необъяснимое
Вспомни , несколько лет назад кипрский АПОЭЛ вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе
Вот этот выход Юве из той же серии
Они гораздо слабее Челси, примерно на одном уровне с Зенитом
Но иногда случается необъяснимое
Вспомни , несколько лет назад кипрский АПОЭЛ вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе
Вот этот выход Юве из той же серии
В прошлом сезоне тоже были первые...в 1/8 вылетели от Порту.
В прошлом сезоне тоже были первые...в 1/8 вылетели от Порту.