«Зенит» сыграл вничью с «Челси». Российский клуб отыгрался на 94-й минуте

Питерский «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Челси» в заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов (3:3).
Первый гол в матче был забит уже на 2-й минуте усилиями нападающего «Челси» Тимо Вернера. На 38-й минуте зенитовец Клаудиньо сравнял счёт. А на 41-й минуте Сердар Азмун вывел команду Сергея Семака вперёд.
Во втором тайме форвард синих Ромелу Лукаку восстановил равенство в счёте, забив гол на 62-й минуте встречи. Тимо Вернер вывел лондонцев вперёд, забив на 85-й минуте. Однако «Зенит» не сдался и сравнял счёт в уже компенсированное арбитром время. На 94-й минуте встречи гол забил Магомед Оздоев.
Российская команда с третьего места выходит в Лигу Европы, а «Челси» занял второе место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
- Я ответил на твой вопрос???
- Я ответил на твой вопрос???
Потому что Зениту дали так сыграть. Так как матч ничего не решал. Не обольщайтесь. Зениту очень повезло, что он зацепился за Лигу Европы.
Потому что Зениту дали так сыграть. Так как матч ничего не решал. Не обольщайтесь. Зениту очень повезло, что он зацепился за Лигу Европы.
Таким образом, «Зенит» при тренере Сергее Семаке ни разу за три сезона не вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
За три года команда провела 18 матчей в группах и победил лишь три раза – «Мальме» (4:0) в этом сезоне, а также «Бенфику» (3:1) и «Лион» (2:0) в сезоне-2019/20. У «Зенита» за это время 11 поражений и 4 ничьих.
Я думаю лучшая игра Зенита за последние лет 5. Почему нельзя было играть всю ЛЧ так ?
Таким образом, «Зенит» при тренере Сергее Семаке ни разу за три сезона не вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
За три года команда провела 18 матчей в группах и победил лишь три раза – «Мальме» (4:0) в этом сезоне, а также «Бенфику» (3:1) и «Лион» (2:0) в сезоне-2019/20. У «Зенита» за это время 11 поражений и 4 ничьих.
Я думаю лучшая игра Зенита за последние лет 5. Почему нельзя было играть всю ЛЧ так ?
Вы просто представьте для сравнения
Что сейчас чувствует болельщики укроинского футбола
И Динамо и Шахтер заняли последние места в своих группах, не одержав в 12 матчах ни одной победы и проиграв 9 из них
Итого на двоих киевские команды набрали 3 очка за весь групповой этап
Несколько лет назад впервые в истории Лиги Чемпионов играли команды из одного города - Мадрида
И в тот момент Мадрид можно было безусловно назвать столицей европейского футбола
А сейчас обратная ситуация:
Две команды из одного города Киева одновременно заняли последние места в своих группах не одержав ни одной победы. Такое тоже происходит впервые
Поэтому Киев безусловно принимает звание самого днищенского антифутбольного города европейского сезона
Вы просто представьте для сравнения
Что сейчас чувствует болельщики укроинского футбола
И Динамо и Шахтер заняли последние места в своих группах, не одержав в 12 матчах ни одной победы и проиграв 9 из них
Итого на двоих киевские команды набрали 3 очка за весь групповой этап
Несколько лет назад впервые в истории Лиги Чемпионов играли команды из одного города - Мадрида
И в тот момент Мадрид можно было безусловно назвать столицей европейского футбола
А сейчас обратная ситуация:
Две команды из одного города Киева одновременно заняли последние места в своих группах не одержав ни одной победы. Такое тоже происходит впервые
Поэтому Киев безусловно принимает звание самого днищенского антифутбольного города европейского сезона