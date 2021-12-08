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«Зенит» сыграл вничью с «Челси». Российский клуб отыгрался на 94-й минуте

вчера, 22:44
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Питерский «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Челси» в заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов (3:3).

Первый гол в матче был забит уже на 2-й минуте усилиями нападающего «Челси» Тимо Вернера. На 38-й минуте зенитовец Клаудиньо сравнял счёт. А на 41-й минуте Сердар Азмун вывел команду Сергея Семака вперёд.

Во втором тайме форвард синих Ромелу Лукаку восстановил равенство в счёте, забив гол на 62-й минуте встречи. Тимо Вернер вывел лондонцев вперёд, забив на 85-й минуте. Однако «Зенит» не сдался и сравнял счёт в уже компенсированное арбитром время. На 94-й минуте встречи гол забил Магомед Оздоев.

Российская команда с третьего места выходит в Лигу Европы, а «Челси» занял второе место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
4RT
4RT ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 18:40
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:23
    могут же, если захотят !
    Хиромант
    Хиромант ответ 4RT (раскрыть)
    сегодня в 16:17
    - Так надо было игру смотреть до финального свистка, а не до 4-й минуты! Тогда тебе всё было бы понятно, о чём здесь говорят...
    Хиромант
    Хиромант ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
    сегодня в 16:13
    - Воронежский "Факел"!!!

    - Я ответил на твой вопрос???
    Хиромант
    Хиромант ответ Верг (раскрыть)
    сегодня в 16:07
      viv
      viv ответ bosun (раскрыть)
      сегодня в 10:51
      А одна победа из шести матчей в группе с самым слабым Мальмё - это срамота.
      Ливерпулище
      Ливерпулище ответ Romeo 777 (раскрыть)
      сегодня в 10:12
      Не видишь разницы между Баварией реалом и какой то фигнёй заневшее второе место ? Чёт высокомерные вы сильно стали .Прошлогодний то мертвые реал ели как обыграли ,нынешний по сильнее будет , а Баварской машины вообще молчу
      bosun
      bosun ответ viv (раскрыть)
      сегодня в 09:51
      С кем из РПЛ ты сможешь сравнить второй состав Челси? Хотя бы примерно? Да хоть пятый состав, это другой уровень.
      Онотолий Вассерман
      Онотолий Вассерман
      сегодня в 09:43
      Зря Абрамович стал в эти игры играть,может ему боком выйти второе место в группе
      Константин Белых
      Константин Белых
      сегодня в 09:20
      И Да Зенит если хотите прогресса-не продлевайте контракт с Дзюбилдой. Вышел вчера на 15 минут-даже одного раза не ускорился ни борьбу не навязал ни пробил. Надежда России млять.
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ Doping87 (раскрыть)
      сегодня в 08:27
      Как дали так и сыграл! Не обольщайтесь!.
      Константин Белых
      Константин Белых
      сегодня в 08:01
      Сыграли норм. Очки в копилку. Челси конечно играл в четверть ноги но это их проблемы. Если не обкакаться до матча- с еврокомандами играть можно и нужно. А болел Зенита должна насторожить абсолютно пофигистическая мина Семака во время игры. Забили-пропустили-ему по ходу все равно так как заявляет - у меня в контракте ЛЧ не прописана. А так хорошо.
      mensk
      mensk
      сегодня в 07:23
      Хорошо хоть так.
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 06:38
      Ждем лигу европы.
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      сегодня в 06:28
      как говорится в семье не без урода. Из 4-х английских команд, только челси занял второе место. Удачи с баварией
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 06:06
      Хоть не опозорились и то приятно.
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 05:59
      "Лучший матч Зенита в ЛЧ с топовым клубом за 3 года! Почему нельзя было играть так всегда?"

      Потому что Зениту дали так сыграть. Так как матч ничего не решал. Не обольщайтесь. Зениту очень повезло, что он зацепился за Лигу Европы.
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец
      сегодня в 04:50
      абрамович пополнил карман на несколько лямов, стоило лишь привести пятый состав челси))))
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец ответ Doping87 (раскрыть)
      сегодня в 04:49
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27 ответ Garrincha58 (раскрыть)
      сегодня в 03:47
      Пусть ПСЖ,чем Порту, Лион,Аякс,с топ клубами хотя бы биться будут а не на расслабоне.
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27
      сегодня в 03:45
      Ингуш отправил Челси на второе место)
      Doping87
      Doping87
      сегодня в 03:06
      Зенит показал прекрасную игру. Лучший клуб страны!
      протон
      протон
      сегодня в 01:58
      Зенит» в ЛЧ при Семаке: 11 поражений за 3 года, 4 ничьих, 3 победы, один выход в плей-офф ЛЕ.
      Таким образом, «Зенит» при тренере Сергее Семаке ни разу за три сезона не вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
      За три года команда провела 18 матчей в группах и победил лишь три раза – «Мальме» (4:0) в этом сезоне, а также «Бенфику» (3:1) и «Лион» (2:0) в сезоне-2019/20. У «Зенита» за это время 11 поражений и 4 ничьих.
      Я думаю лучшая игра Зенита за последние лет 5. Почему нельзя было играть всю ЛЧ так ?
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      сегодня в 01:20, ред.
      Команда настроена была это видно. Вообще вся кампания в ЛЧ у Зенита вышла нормально. с Юве могли очки набирать, но упустили им чисто на классе, с Челси могли набирать тоже. Но с нынешним чемпионом ЛЧ тягаться сложно. Везде играли норм, где-то мастерства не хватило, где-то просто удачи. Но в целом считаю в нынешнем сезоне ЛЧ Зенит как никогда достойно бился.
      Верг
      Верг
      сегодня в 01:06
      Хаха, челси десятый состав привез , как в год ле, когда в москве их рубин хлопнул 3-2, а тут уже дифирамбы поют игре зеньки!
      амурец
      амурец
      сегодня в 00:32
      ничья с Челси до Зенита очень неплохой результат, а Зениту удачи в ЛЕ
      viv
      viv
      сегодня в 00:07
      Зенит не уровня ЛЧ, всего одна победа над самой слабой командой в ЛЧ Мальмё. Челси в последнем туре привез второй состав и его обыграть не сподобились. Срамота
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 00:05
      ещё не известно кому повезло Ювентус скорее всего попадёт на ПСЖ
      Phu Quoq
      Phu Quoq
      сегодня в 00:03, ред.
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 00:01
        Лучший спектакль за последние годы!!!!!!!!!!!!!!!!Уж говори как есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))Когда команде нужно первое место,она ни привозит второй состав и не оставляет ,специально,всех созидающих игроков дома,а приезд Абрама-это вообще что то с чем то!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Зенит играл без сопротивления вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!Челси только первые минуты показал прессинг,а потом вдруг перестал и до конца матча так и не включил его ,даже на 5 минут!!!!!!!!!!!!!Да с таким сопротивлением и Мальмё сыграло бы в ничейку!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))
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