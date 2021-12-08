«Зенит» сыграл вничью с «Челси». Российский клуб отыгрался на 94-й минуте

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вчера, 22:44

Питерский «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Челси» в заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов (3:3).

Первый гол в матче был забит уже на 2-й минуте усилиями нападающего «Челси» Тимо Вернера. На 38-й минуте зенитовец Клаудиньо сравнял счёт. А на 41-й минуте Сердар Азмун вывел команду Сергея Семака вперёд.

Во втором тайме форвард синих Ромелу Лукаку восстановил равенство в счёте, забив гол на 62-й минуте встречи. Тимо Вернер вывел лондонцев вперёд, забив на 85-й минуте. Однако «Зенит» не сдался и сравнял счёт в уже компенсированное арбитром время. На 94-й минуте встречи гол забил Магомед Оздоев.

Российская команда с третьего места выходит в Лигу Европы, а «Челси» занял второе место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.