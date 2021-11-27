Сборная России поздравила Джикию с наградой «Джентльмен года»

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вчера, 12:25

Пресс-служба сборной России отметила достижение защитника , которого признали «Джентльменом года».

Георгий Джикия — «Джентльмен года»! Поздравляем.

Георгий Джикия — «Джентльмен года»! Поздравляем 👏 pic.twitter.com/iZh4f6gOJn — Сборная России (@TeamRussia) November 27, 2021

Игрок «Спартака» накануне получил смокинг, ежегодно вручаемый изданием «Комсомольская правда» за поведение на поле, отношение к партнерам, фанатам и журналистам. Торжественная церемония состоялась 26 ноября.