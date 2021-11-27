Сборная России поздравила Джикию с наградой «Джентльмен года»

Пресс-служба сборной России отметила достижение защитника Георгия Джикии, которого признали «Джентльменом года».
Георгий Джикия — «Джентльмен года»! Поздравляем.
Георгий Джикия — «Джентльмен года»! Поздравляем 👏 pic.twitter.com/iZh4f6gOJn— Сборная России (@TeamRussia) November 27, 2021
Игрок «Спартака» накануне получил смокинг, ежегодно вручаемый изданием «Комсомольская правда» за поведение на поле, отношение к партнерам, фанатам и журналистам. Торжественная церемония состоялась 26 ноября.
могут после поражения и оставить!
могут после поражения и оставить!
Но на поле джентльмена нужно отключать, а то порой удивляешься, как игрок уровня Джикии теряет позицию или даёт бить сопернику почти без сопротивления. Прибавлять нужно!
Но на поле джентльмена нужно отключать, а то порой удивляешься, как игрок уровня Джикии теряет позицию или даёт бить сопернику почти без сопротивления. Прибавлять нужно!