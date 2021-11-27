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Сборная России поздравила Джикию с наградой «Джентльмен года»

вчера, 12:25

Пресс-служба сборной России отметила достижение защитника Георгия Джикии, которого признали «Джентльменом года».

Георгий Джикия — «Джентльмен года»! Поздравляем.

Игрок «Спартака» накануне получил смокинг, ежегодно вручаемый изданием «Комсомольская правда» за поведение на поле, отношение к партнерам, фанатам и журналистам. Торжественная церемония состоялась 26 ноября.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 14:41
...в марте заберут смокинг обратно, хотя цвет подходящий - чёрный, траурный,
могут после поражения и оставить!
санек002
санек002
вчера в 12:57
по-моему заслужил!поздравляю!
shlomo
shlomo
вчера в 12:44
Присоединяюсь к поздравлению....
makkie
makkie
вчера в 12:28
Молодец, Георгий!
Но на поле джентльмена нужно отключать, а то порой удивляешься, как игрок уровня Джикии теряет позицию или даёт бить сопернику почти без сопротивления. Прибавлять нужно!
beefs
beefs
вчера в 12:28
только не обмывай в Монако...
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