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«Ахмат» готов подписать игроков «Химок», если те покинут клуб из-за долгов

вчера, 17:10

Грозненский «Ахмат» готов подписать нескольких футболистов «Химок», если они решат покинуть подмосковный клуб из-за долгов по зарплате.

Отмечается, что в приглашении футболистов «Химок» лично заинтересован наставник грозненской команды Андрей Талалаев.

В список желаемых игроков вошли Александр Филин, Александр Трошечкин и ещё несколько человек. В подмосковном клубе есть долги по зарплате за три месяца, отдельные футболисты не получали деньги ещё больший срок.

На данный момент «Химки» замыкают турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды 14 баллов за 17 сыгранных матчей. «Ахмат» (24) — на седьмой позиции в таблице.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 00:41
Химки похоже умирают, а остальные как шакалы ждут.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:46
Ещё один клуб скоро почит в бозе. Увы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:25
Ну а чё не взять на халяву!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:14
Похоже дни Химок сочтены.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:11
Дешевые игроки готовы
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:09
Химки пора разогнать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 17:54
Так меня и удивило, что двоих назвали, а главную звезду Химок не назвали. Хорошо бы вратаря надежного подписать,
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:40
Там же написано, что еще несколько игроков.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:28
Химки ждёт судьба Тамбова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:24
Странно, а неужели Лантратов не пользуется спросом?
протон
протон
вчера в 17:11
Никогда такого не было и вот опять...
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