«Ахмат» готов подписать игроков «Химок», если те покинут клуб из-за долгов

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вчера, 17:10

Грозненский «Ахмат» готов подписать нескольких футболистов «Химок», если они решат покинуть подмосковный клуб из-за долгов по зарплате.

Отмечается, что в приглашении футболистов «Химок» лично заинтересован наставник грозненской команды .

В список желаемых игроков вошли , и ещё несколько человек. В подмосковном клубе есть долги по зарплате за три месяца, отдельные футболисты не получали деньги ещё больший срок.

На данный момент «Химки» замыкают турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды 14 баллов за 17 сыгранных матчей. «Ахмат» (24) — на седьмой позиции в таблице.