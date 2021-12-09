«Ахмат» готов подписать игроков «Химок», если те покинут клуб из-за долгов

Грозненский «Ахмат» готов подписать нескольких футболистов «Химок», если они решат покинуть подмосковный клуб из-за долгов по зарплате.
Отмечается, что в приглашении футболистов «Химок» лично заинтересован наставник грозненской команды Андрей Талалаев.
В список желаемых игроков вошли Александр Филин, Александр Трошечкин и ещё несколько человек. В подмосковном клубе есть долги по зарплате за три месяца, отдельные футболисты не получали деньги ещё больший срок.
На данный момент «Химки» замыкают турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды 14 баллов за 17 сыгранных матчей. «Ахмат» (24) — на седьмой позиции в таблице.