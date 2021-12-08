Клубы РПЛ отказались подписывать игрока, который перейдёт в «Челси»

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, что команды РПЛ не захотели подписать защитника «Фенербахче» , который близок к переходу в «Челси».

Хочу вам сказать, что сегодня везде написали об интервью тренера сборной Венгрии, где он сказал, что Аттила Салаи переходит в «Челси» за 20 млн евро. Об этом написали почти на всех сайтах с утра. К чему я это говорю. Ровно год назад, когда он еще не играл в «Фенербахче», я предложил его «Ростову», «Сочи», «Динамо» — практически всем основным российским клубам.

Цена вопроса была 1,8 млн евро. Его никто не взял, умничали наши клубы, как обычно, а потом опять говорят мне: «А что ж вы никак второго Яя Туре не найдете нам». Я предложил им этого Салаи, его никто не купил. Дальше, буквально через три недели, его покупает «Фенербахче» за 2,2 млн, проходит ровно год, у меня в телефоне это прямо видно по SMS, которые я руководителям наших клубов отправлял, и он стоит 20 млн паундов. То есть, 20 млн мало того наживы, так еще и игрок интересен «Челси».

Но когда я смотрю на некоторых тренеров, спортивных директоров, скаутов... Вот приходит скаут, ему наплевать, хороший игрок или нет. Он пришел от такого-то, тогда да, берем, а если нет, тогда нам такой игрок не нужен, у него агент неправильный. Это очень хороший пример, описывающий всю нашу футбольную структуру.

Про это знает даже Черчесов, я ему говорил: «Вы ведь играли против сборной Венгрии, скажите этим умникам, что есть футболист Салаи, который очень хорош и будет стоить большие деньги». И мало того, что он за год подорожал на 20 млн, тут важно само качество футболиста, который играл бы внутри нашего чемпионата.