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Клубы РПЛ отказались подписывать игрока, который перейдёт в «Челси»

вчера, 13:26

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, что команды РПЛ не захотели подписать защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи, который близок к переходу в «Челси».

Хочу вам сказать, что сегодня везде написали об интервью тренера сборной Венгрии, где он сказал, что Аттила Салаи переходит в «Челси» за 20 млн евро. Об этом написали почти на всех сайтах с утра. К чему я это говорю. Ровно год назад, когда он еще не играл в «Фенербахче», я предложил его «Ростову», «Сочи», «Динамо» — практически всем основным российским клубам.

Цена вопроса была 1,8 млн евро. Его никто не взял, умничали наши клубы, как обычно, а потом опять говорят мне: «А что ж вы никак второго Яя Туре не найдете нам». Я предложил им этого Салаи, его никто не купил. Дальше, буквально через три недели, его покупает «Фенербахче» за 2,2 млн, проходит ровно год, у меня в телефоне это прямо видно по SMS, которые я руководителям наших клубов отправлял, и он стоит 20 млн паундов. То есть, 20 млн мало того наживы, так еще и игрок интересен «Челси».

Но когда я смотрю на некоторых тренеров, спортивных директоров, скаутов... Вот приходит скаут, ему наплевать, хороший игрок или нет. Он пришел от такого-то, тогда да, берем, а если нет, тогда нам такой игрок не нужен, у него агент неправильный. Это очень хороший пример, описывающий всю нашу футбольную структуру.

Про это знает даже Черчесов, я ему говорил: «Вы ведь играли против сборной Венгрии, скажите этим умникам, что есть футболист Салаи, который очень хорош и будет стоить большие деньги». И мало того, что он за год подорожал на 20 млн, тут важно само качество футболиста, который играл бы внутри нашего чемпионата.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 17:56
"«Ростову», «Сочи», «Динамо»" - и как, по мнению Селюка, Челси бы узнал об этом игроке, если бы он был не в Фенере, а в одном из этих клубов?
4RT
4RT
вчера в 17:32
Пусть переходит,мы не против
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:25
Селюк раздухарился так, словно его Салаи уже отобрал ЗМ у Месси, титулованность у Дани Алвеса и легендарность у Роналдиньо.
Скоро должны подтянуться наши клубы со словами "мы еще год назад хотели подписать Салаи, но сам игрок и его агент заломили ценник/долго тянули с ответом"
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:51
видимо, что - то здесь не так и не договаривают ...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 14:41
С Селюком никто не хочет связываться, а в других странах они ещё его не знают
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:18, ред.
Подумаешь...Салаи....какой то....
Наши уже наобжигались...покупая Педро Рош...и Тилей...

Если б Селюк Гогуа продал в Челси....я бы сказал что он молодец...
А так....
Отказ наших клубов от предлагаемых Селюком игроков - лишь вывод об общем уровне предлагаемого "продукта"...а не недальновидности менеджеров клубов РПЛ...

Тем более наши менеджеры в клубах - \то отдельный подвид Нomo Sapiens.....неподдающийся логике...
То баснословные деньги купят лазаретного Малкома...то на 16-18 млн Педро Рош-Тилей....то за копейки классного Классона...то за 85 млн привезут половину мужского населения Аргентины в одну команду ...к Манчини....то продадут отличного Жулиано...

А вообще.....не стоит наверное быть мега-ультра-экстра-супер агентом коим считает себя интервьюер, чтобы на 200 проданных игроков раз в 10 лет пришёлся один Яя и Салаи....)))
YVG
YVG
вчера в 14:03
В Турции совсем другие условия, у нас в основном растут чаловы, зобнины и рассказовы для того же Ростова и Крыльев Советов.
beefs
beefs
вчера в 13:56
А нам же не игрок нужен, а аткаты...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:48
Не факт, что в нашем чемпионате он бы смог так же вырасти.
ДСА
ДСА
вчера в 13:46
Иногда у агента случаются такие удачи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:43
Как ни странно на этот раз у селюка не негр а белоснежный мадьяр.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:28
Тут важно само качество футболиста.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:28
Вот и хорошо...
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