Лапорта – о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Игроки сделали все, что могли»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался касательно вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов после крупного поражения на выезде от мюнхенской «Баварии» (0:3) в последнем туре группового раунда:
Игроки сделали все, что могли. Нам грустно, мы должны двигаться вперёд. Будем продолжать работать и постараемся поскорее забыть об этом вылете.
В текущем сезоне «Барселона» впервые за 21 год не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. Команда сыграет в стыковых поединках за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Думаю что Зениту Санкт-Петербургу будут весьма сложно в Лиге Европы, там много сильных команд в плей-офф будет.
Думаю что Зениту Санкт-Петербургу будут весьма сложно в Лиге Европы, там много сильных команд в плей-офф будет.