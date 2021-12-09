Лапорта – о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Игроки сделали все, что могли»

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вчера, 09:52

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался касательно вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов после крупного поражения на выезде от мюнхенской «Баварии» (0:3) в последнем туре группового раунда:

Игроки сделали все, что могли. Нам грустно, мы должны двигаться вперёд. Будем продолжать работать и постараемся поскорее забыть об этом вылете.

В текущем сезоне «Барселона» впервые за 21 год не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. Команда сыграет в стыковых поединках за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы.