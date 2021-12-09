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Лапорта – о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Игроки сделали все, что могли»

вчера, 09:52
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался касательно вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов после крупного поражения на выезде от мюнхенской «Баварии» (0:3) в последнем туре группового раунда:

Игроки сделали все, что могли. Нам грустно, мы должны двигаться вперёд. Будем продолжать работать и постараемся поскорее забыть об этом вылете.

В текущем сезоне «Барселона» впервые за 21 год не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. Команда сыграет в стыковых поединках за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:10
Сетьену с Куманом выкладывай двадцатник увольнительных. продлевай Дембеля и Коута. за 60 покупай Ольмо. плати зарплату Умтити за то, как красиво на скамейке сидит. а уж Пуч, Лангле, Пике свой уровень всегда держат. а на пресконференциях чеши про тяжёлое экономическое положение. можешь так же рассказать, как бесплатно расстался с Месси.
barcamilan
barcamilan
вчера в 15:06
лапорта, встряхни команду, избавься от шлака
Baggio R.
Baggio R. ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:44
Что за двойные стандарты?! Тут - сотрите, пожалуйста. А мне за это выписали бан за рекламу без всяких предупреждений. Как так?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 12:28
А что вы от него хотите ? Он что ли клуб довел до такого состояния ?А что ему пессимистические заявления делать ? Вы так накинулись на него как будто уже 10 лет руководит клубом .Ну вот что ты от него хочешь ?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:49
Иногда лучше промолчать.
sash71
sash71
вчера в 10:57, ред.
Если Лапорта имеет в виду это толкание лысого по полю то скорей всего он не понимает, что происходит в клубе. Я вообще скептически отношусь к людям которые извергают громкие заявления, а после провала несут ересь. В ЛЕ собралась компашка, которую Барселона с её уровнем подготовки игры ни при каких не пройдёт
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:52, ред.
Интересная компания.

Думаю что Зениту Санкт-Петербургу будут весьма сложно в Лиге Европы, там много сильных команд в плей-офф будет.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 10:48, ред.
Это вы, бандюганы каталонские, сделали всё, что могли, просрав все полимеры.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:32
Игроки отбывали номер.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:19, ред.
Ну ничего, зато теперь в замечательной компании "Боруссии" и "Зенита":
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:00
Не чего не сделали!
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