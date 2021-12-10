Титов: «Витория выжимает максимум из этого „Спартака“»

Бывший капитан «Спартака» прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Этот результат позволил «Спартаку» выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Если бы не Селихов, играли бы мы в Лиге конференций… Все в принципе как обычно: конец года, травмы, где-то чемоданное настроение. Слава богу, что все так удачно закончилось.

Обычно тренеру дают время — год, два. Но это не про «Спартак». В этой команде нужно за короткий срок себя показать. Изначально все было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шел. Что это эшафот… Его надо поблагодарить за этот результат в Европе. Считаю, он выжимает максимум из этого «Спартака».