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Титов: «Витория выжимает максимум из этого „Спартака“»

вчера, 10:50
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Этот результат позволил «Спартаку» выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Если бы не Селихов, играли бы мы в Лиге конференций… Все в принципе как обычно: конец года, травмы, где-то чемоданное настроение. Слава богу, что все так удачно закончилось.

Обычно тренеру дают время — год, два. Но это не про «Спартак». В этой команде нужно за короткий срок себя показать. Изначально все было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шел. Что это эшафот… Его надо поблагодарить за этот результат в Европе. Считаю, он выжимает максимум из этого «Спартака».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:03
В спартаке долго будут вспоминать португальца.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:39
Если бы выжимал всё, то тогда бы не уволили.
- Значит выжимает максимум на половину.
Вот новый придёт и выжмет всё до капельки, тогда будут другие достижения, глядишь и Кубок возьмут к Дню своего рождения.
112910415
112910415
вчера в 11:36
в понедельник надо ещё раз выжать максимум !
2ub7c2d5q2tz
2ub7c2d5q2tz
вчера в 11:10
Ну или почти максимум
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
И всё равно на выход...
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