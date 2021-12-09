Смородская о матче «Марсель» — «Локо»: «Никаких ожиданий, как и надежд»

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вчера, 17:45

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего поединка «Марсель» — «Локомотив» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы:

От матча с «Марселем» нет никаких ожиданий, как и надежд, что «Локомотив» сможет обеспечить себе евровесну. Мы все видим ужасное моральное состояние команды, результаты в РПЛ . В «Локомотиве» творится полное безобразие. Мне просто очень жалко клуб, футболистов и болельщиков.

Матч между «Марселем» и «Локомотивом» пройдёт сегодня, 9 декабря, в 23:00 по московскому времени на стадионе «Велодром» (Марсель). На данный момент железнодорожники занимают последнее место в группе и для обеспечения себе евровесны и выхода в Лигу конференций с 3-го места им необходимо обыгрывать французский клуб.