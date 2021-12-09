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Смородская о матче «Марсель» — «Локо»: «Никаких ожиданий, как и надежд»

вчера, 17:45
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего поединка «Марсель» — «Локомотив» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы:

От матча с «Марселем» нет никаких ожиданий, как и надежд, что «Локомотив» сможет обеспечить себе евровесну. Мы все видим ужасное моральное состояние команды, результаты в РПЛ. В «Локомотиве» творится полное безобразие. Мне просто очень жалко клуб, футболистов и болельщиков.

Матч между «Марселем» и «Локомотивом» пройдёт сегодня, 9 декабря, в 23:00 по московскому времени на стадионе «Велодром» (Марсель). На данный момент железнодорожники занимают последнее место в группе и для обеспечения себе евровесны и выхода в Лигу конференций с 3-го места им необходимо обыгрывать французский клуб.

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 20:58
"ужасное моральное состояние команды" - к сожалению это правда
протон
протон
вчера в 20:38
Если честно эта женщина не разбирающаяся в футболе не так раздражает, как тот кто публикует ее на спортивных сайтах
протон
протон
вчера в 20:37
Ну уж при твоём правлении была идиллия, конечно! Лиги чемпионов пачками брали!)))
Смешная женщина)))
berda2003
berda2003
вчера в 20:24
ожидание и надежда совпали - когда эта базарная баба заткнётся...
makkie
makkie
вчера в 19:52
Бабушка Смородская пессимистка ))
particular
particular
вчера в 19:20
Когда тётя Оля не заикается про загорелых, коленопреклонение и тому подобное, - то, прямо-таки, - эксперт и провидец...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:19
Кому вообще интересны мнения этих бывших
lotsman
lotsman
вчера в 18:47
Да, у Локомотива шансов практически нет. За выход в евровесну может побороться Спартак. У них есть большие шансы.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:43
Сама руку приложила к этому.
David Young
David Young
вчера в 18:40
Ждать победы московского Локомотива действительно не стоит. Шансы что он победит очень низкие. Ничья более вероятна, а наиболее вероятна победа Марселя.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:37
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:36
Вот при Смородской "Локомотив" французов просто бы не заметил:
ДСА
ДСА
вчера в 18:17
Вот бы обломать ей рога.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:06
Опять она выползает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:05
Ягдкоманда фрицев
может похвалиться :
Пущен поезд под откос
и депо идёт под снос.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:02
Пожинает свои плоды бездумного развала Локомотива в угоду своей глупости ....
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:02
Справедливости нет что ли, в наглую опускают клуб и всем до звёзды, к стенке всю эту мафию
beefs
beefs ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:57
не взял, а посмотрел бы на него в бинокль...
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:56
Здесь с бабушкой невозможно не согласиться!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:56
Если б не баба Оля , Семин уже несколько раз бы взял Кубок УЕФА.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 17:55
Считаю, не... даже пыжиться, отыграть молодёжью и пусть Марсель играет в этом ненужном КК.
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:51
А вдруг обыграют. Всякое может быть.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:49
Наши ожидания это уже давно наши проблемы, ну а надежда всегда умирает последней.
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