Мурзагулов: «Кротову нужно учиться контролировать свои эмоции»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал дисквалификацию хавбека команды , который пропустит 3 матча.

Безусловно, Слава не хотел нанести Себастьяну серьезную травму. Наш игрок в пылу борьбы не рассчитал траекторию подката. Результат отбора мяча получился действительно очень некрасивым. Я полностью согласен с решением КДК . Фол Кротова выглядел просто ужасающе.

Я вздрогнул, когда увидел это нарушение. Первое, о чем я подумал, — как бы Шиманьски не закончил с футболом после этого. Получилось максимально неудачно. Славе нужно учиться контролировать свои эмоции. На такой риск в следующий раз идти нельзя.