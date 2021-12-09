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Мурзагулов: «Кротову нужно учиться контролировать свои эмоции»

вчера, 21:12
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал дисквалификацию хавбека команды Вячеслава Кротова, который пропустит 3 матча.

Безусловно, Слава не хотел нанести Себастьяну серьезную травму. Наш игрок в пылу борьбы не рассчитал траекторию подката. Результат отбора мяча получился действительно очень некрасивым. Я полностью согласен с решением КДК. Фол Кротова выглядел просто ужасающе.

Я вздрогнул, когда увидел это нарушение. Первое, о чем я подумал, — как бы Шиманьски не закончил с футболом после этого. Получилось максимально неудачно. Славе нужно учиться контролировать свои эмоции. На такой риск в следующий раз идти нельзя.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:51
всем надо контролировать свои Эмоции даже в Soccer.Ru...
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 23:54
Походу, лавры Червя, некоторым покоя не дают..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:05
Этому учат с детства только не в спартаке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:18
Куда ему ещё на старости лет!)
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