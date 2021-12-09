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Витория: «Хочется получать сообщения только от тех, кто желает нам добра»

вчера, 23:52
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над «Легией» в Лиге Европы.

За счет выхода Игнатова и Бакаева мы пытались придать мобильность игре, это дало свой эффект.

Еще не успел посмотреть все сообщения после матча. К счастью, их очень много. Первыми меня поздравили члены семьи, друзья из Португалии и люди, которым нравится наша работа. Много сообщений мне не надо, хочется получать сообщения только от тех, кто желает нам добра.

Мы продолжим работать, потому что наша цель — выигрывать каждую игру. Мы продолжим работать с той же интенсивностью. Отдельно хотелось бы сказать спасибо фанатам «Спартака», которые приехали нас поддержать. Эта победа в том числе посвящается им. Всем большое спасибо за эту поддержку.

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Все комментарии
2xzvbhedzbqn
2xzvbhedzbqn
сегодня в 07:37
Это вполне понятно
112910415
112910415
сегодня в 07:03
спасибо, тренер !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:13
Почаще бы такие победы.
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 03:59
После матча с Лестером, скажи кому, что Спартак займет 1 место в группе. Ну убейте, не поверил бы.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:57
Нечего обижаться.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:41
С Победой Витория с Викторией Руя, многие болельщики на сайте СОККЕР.РУ всегда Вас поддерживают, а также понимают с чем вам приходится сталкивается в повседневной работой в команде "Спартак" и тем давлением которое оказывается на вас. Но тем наименее Вы добились хорошего результата в групповой стадии Лиги Европы, многие успели соскучиться по праздникам, который "Спартак" дарил многим своим болельщикам результатами своей игры. Пусть этот успех на групповой стадии в Л.Е. станет отправной точкой больших побед команды во всех турнирах. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:15
Витория: «Хочется получать сообщения только от тех, кто желает нам добра» .
Сегодня только самые лучшие пожелания !!!
Всё вполне заслуженно , Руи !!!
С ПОБЕДОЙ СПАРТАК, С ПОБЕДОЙ РУИ !!!
ЕВРОПА ЖДЁТ !!!
протон
протон
сегодня в 00:29, ред.
Божеее, Спартак, что же ты творишь?! Выйти из группы на 1 месте, когда у тебя Наполи и Лестер! Браво! Просто браво! Вратарь герой матча!
протон
протон
сегодня в 00:28
Спасибо фанам других росс.клубов за поздравления!
Поздравляю Спартак с выходом в 1/8 ЛЕ!
Если у руководства Спартака появиться немного мозгов, то они должны оставить Руя Виторию, купить ему хотя бы трех игроков европейского уровня, и тогда Спартак в Европе весной выступит достойно. Руй вообще молодец, не получая поддержки от руководства команды, имея в составе совершенно посредственных игроков, занял первое место в группе с Наполи и Лестером, достойный тренер.
romario 94
romario 94
сегодня в 00:17
Будет просто позорище, если Федун уволит его после всего этого..
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 00:12
Дорогой Витория,мы все желаем Вам только добра,только побед,только положительных эмоций...но,их надо заслужить великолепной игрой,проявлением характера,борьбы от первой до последней минуты,огонька в игре и конечно же побед! В этом сезоне Вы так часто огорчали своих поклонников,что нам есть на что обижаться и высказывать порой не лицеприятные слова.Увы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:10
Есть сообщение Федуну:
Cat01
Cat01
сегодня в 00:10
Спасибо за результат но вокзал ждёт
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:03
Руй, первыми тебя на соккере аоздравили, спасибо за историческое достижение.
ABir
ABir
сегодня в 00:02
Теперь команда должна биться за своего тренера и победить в последнем матче перед зимней паузой курортных футболистов!
ABir
ABir
сегодня в 00:00
Красавец Виктория, настоящий профессионал! Не смотря на сплетни и откровенную травлю привёл команду с серьезными кадровыми проблемами к победе в группе ЛЕ! Жаль если после всего этого тренера отправят в отставку
протон
протон
вчера в 23:55
Спартак это Команда! Молодцы всё, вратарь красава, тренер молоток! Спасибо за игру, играли не хуже вчерашнего Зенита, а результат налицо.
Я досих пор пересматриваю пенку ( хотя сам не стал изначально смотреть) Браво Саша!!! Браво Бака Браво Спартак !!!
Победа имени Саши Селихова и Руя Витории.Спасибо вратарь спасибо тренер
Futurista
Futurista
вчера в 23:54
Хотелось бы прочитать сообщение Федуна)...
протон
протон
вчера в 23:54
Красавцы Спартак! Вот что значит иностранный специалист
Ребята, что вы делаете? Орал на кухне весь матч, дети попрятались, жена ушла спать, но так и не уснула... Концовка валидол, Селихов красавчек, всех наших с победой! УРА!
4RT
4RT
вчера в 23:54
Добра и удачи!
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