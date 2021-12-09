Витория: «Хочется получать сообщения только от тех, кто желает нам добра» .

Наставник «Спартака» прокомментировал победу над «Легией» в Лиге Европы.

За счет выхода Игнатова и Бакаева мы пытались придать мобильность игре, это дало свой эффект.

Еще не успел посмотреть все сообщения после матча. К счастью, их очень много. Первыми меня поздравили члены семьи, друзья из Португалии и люди, которым нравится наша работа. Много сообщений мне не надо, хочется получать сообщения только от тех, кто желает нам добра.

Мы продолжим работать, потому что наша цель — выигрывать каждую игру. Мы продолжим работать с той же интенсивностью. Отдельно хотелось бы сказать спасибо фанатам «Спартака», которые приехали нас поддержать. Эта победа в том числе посвящается им. Всем большое спасибо за эту поддержку.