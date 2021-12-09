Григорян: «Этот сезон покажет, на что способен Тедеско»

Наставник женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал новость о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига».
Думаю, что Тедеско — это способный тренер, ведь они вместе с Нагельсманном учились.
Безусловно, он способный тренер. Вызов для него действительно серьезный. До него там всегда работали очень способные, неординарные тренеры, которые показывали результат. Тот же Нагельсманн. Поэтому я думаю, что этот сезон и покажет, на что он способен.
Вот это будем бомба!))
Вот это будем бомба!))
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И почему так смешно от этой фразы?)))
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И почему так смешно от этой фразы?)))