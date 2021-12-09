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Григорян: «Этот сезон покажет, на что способен Тедеско»

вчера, 19:14

Наставник женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал новость о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига».

Думаю, что Тедеско — это способный тренер, ведь они вместе с Нагельсманном учились.

Безусловно, он способный тренер. Вызов для него действительно серьезный. До него там всегда работали очень способные, неординарные тренеры, которые показывали результат. Тот же Нагельсманн. Поэтому я думаю, что этот сезон и покажет, на что он способен.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:28
Он на что то же способен?!
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:11
Погоди, скоро Григорян подсидит Березуцкого и станет ГТ цска.
Вот это будем бомба!))
112910415
112910415
вчера в 20:03
покажет, всё будет хорошо !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:57
Ты так воспринимаешь и нервничаешь как будто тедеска твой родной брат.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:55
Через полгода его турнут из Лейпцига.
makkie
makkie
вчера в 19:52
Наставник женской команды ЦСКА Александр Григорян
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И почему так смешно от этой фразы?)))
Cat01
Cat01
вчера в 19:34
Будем смотреть нп результат
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:33
Ему только Спартак тренировать и то когда судьи прикормлены.
протон
протон
вчера в 19:31
Это не тот, который говорил вундерфильный?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:20
Ни на что он не способен.
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