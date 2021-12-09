Григорян: «Этот сезон покажет, на что способен Тедеско»

Наставник женской команды ЦСКА прокомментировал новость о назначении на пост главного тренера «Лейпцига».

Думаю, что Тедеско — это способный тренер, ведь они вместе с Нагельсманном учились.

Безусловно, он способный тренер. Вызов для него действительно серьезный. До него там всегда работали очень способные, неординарные тренеры, которые показывали результат. Тот же Нагельсманн. Поэтому я думаю, что этот сезон и покажет, на что он способен.