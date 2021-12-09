Депутат Журова: «Фанаты ЦСКА могли сдать своих»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение КДК закрыть фанатскую трибуну ЦСКА на один матч после случая с массовыми задержаниями болельщиков полицией.
Как я понимаю, болельщики не считают себя виновными. Но они могли сдать своих фанатов, которые жгли файеры. Всех бы отпустили и трибуну не закрыли бы на один матч. Логично же? Как мы знаем, менталитет у наших фанатов такой, что они своих не сдают. Многие болельщики считают, что фаер-шоу — очень круто, особенно в конце матча.
Мы должны понимать, что ЦСКА тоже вышел в какой-то степени победителем. Сейчас все клубы и не только добиваются хайпа — цитирования, разговоров и так далее. Это стало звеньем одной цепи, если так можно выразиться. Даже скандальные темы идут на пользу команде. Думаю, ЦСКА был не против таких разговоров про них — быть всегда на слуху тоже хорошо. Оставлять клуб без болельщиков нельзя было, поэтому наказание в виде одного матча — нормально.
Сам-то я телек давненько уже даже включаю, но говорят, что Валуев на каком-то там канале историческую передачу теперь ещё ведёт.
Афигеть. Историк, ёксель-моксель.
Сам-то я телек давненько уже даже включаю, но говорят, что Валуев на каком-то там канале историческую передачу теперь ещё ведёт.
Афигеть. Историк, ёксель-моксель.
В общем, типичная тупая шаболда для путинского "парламента".
Вроде Исинбаевой.
В общем, типичная тупая шаболда для путинского "парламента".
Вроде Исинбаевой.
Иди своих здай, или это другое)))
Встань и признайся, что гусят с Питера берегли, дали приказал с твоей же шарашки уберечь "Питерское достояние"
И вообще, этот цирк с файрами, уже поднадоел. То жгем, то не жгем. ну копия VAR
Хотя что от газпрома можно ожидать
Иди своих здай, или это другое)))
Встань и признайся, что гусят с Питера берегли, дали приказал с твоей же шарашки уберечь "Питерское достояние"
И вообще, этот цирк с файрами, уже поднадоел. То жгем, то не жгем. ну копия VAR
Хотя что от газпрома можно ожидать
В конце, концов фанатское движение всегда можно использовать в своих телодвижениях, в борьбе за место под солнцем. Но так можно заиграться).
В конце, концов фанатское движение всегда можно использовать в своих телодвижениях, в борьбе за место под солнцем. Но так можно заиграться).