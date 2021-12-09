Депутат Журова: «Фанаты ЦСКА могли сдать своих»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение КДК закрыть фанатскую трибуну ЦСКА на один матч после случая с массовыми задержаниями болельщиков полицией.

Как я понимаю, болельщики не считают себя виновными. Но они могли сдать своих фанатов, которые жгли файеры. Всех бы отпустили и трибуну не закрыли бы на один матч. Логично же? Как мы знаем, менталитет у наших фанатов такой, что они своих не сдают. Многие болельщики считают, что фаер-шоу — очень круто, особенно в конце матча.