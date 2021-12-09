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Депутат Журова: «Фанаты ЦСКА могли сдать своих»

вчера, 18:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение КДК закрыть фанатскую трибуну ЦСКА на один матч после случая с массовыми задержаниями болельщиков полицией.

Как я понимаю, болельщики не считают себя виновными. Но они могли сдать своих фанатов, которые жгли файеры. Всех бы отпустили и трибуну не закрыли бы на один матч. Логично же? Как мы знаем, менталитет у наших фанатов такой, что они своих не сдают. Многие болельщики считают, что фаер-шоу — очень круто, особенно в конце матча.

Мы должны понимать, что ЦСКА тоже вышел в какой-то степени победителем. Сейчас все клубы и не только добиваются хайпа — цитирования, разговоров и так далее. Это стало звеньем одной цепи, если так можно выразиться. Даже скандальные темы идут на пользу команде. Думаю, ЦСКА был не против таких разговоров про них — быть всегда на слуху тоже хорошо. Оставлять клуб без болельщиков нельзя было, поэтому наказание в виде одного матча — нормально.

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Все комментарии
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 09:45
Давайте закроем всех! Если никто никого не сдаст!
баск
баск ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:34
Да это ещё что..
Сам-то я телек давненько уже даже включаю, но говорят, что Валуев на каком-то там канале историческую передачу теперь ещё ведёт.
Афигеть. Историк, ёксель-моксель.
протон
протон ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:19
там пол ГД сидят таких. от Валуева и далее. Кабаева еще была, затем по фигурному катанию то ли по гимнастике.
баск
баск ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:03
Конькобежка, олимпийская чемпионка.

В общем, типичная тупая шаболда для путинского "парламента".
Вроде Исинбаевой.
протон
протон
вчера в 20:45
Кто это такая вообще Журова?
armeec_
armeec_ ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:36
Ну "понятия", такие себе
armeec_
armeec_
вчера в 20:35
она бухая чтоли? или об лёд ударилась?
Иди своих здай, или это другое)))
Встань и признайся, что гусят с Питера берегли, дали приказал с твоей же шарашки уберечь "Питерское достояние"
И вообще, этот цирк с файрами, уже поднадоел. То жгем, то не жгем. ну копия VAR
Хотя что от газпрома можно ожидать
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:02
Депутат всё разложила по-депутатски... По понятиям...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:59
Фанаты не депутаты ГосДумы - своих не сдают.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:52
Мадам по себе судит, сдать и соскочить.
drug01
drug01
вчера в 19:33
Надо всем знать что это будет наказано
Максим Черкасов
Максим Черкасов
вчера в 19:27
Госпожа Журова, видно после приземления вашего «сиятельства» в ГосДуму. Ваши мозги перестали быть как таковыми! А стали « депутатскими «... Лучше быть чемпионкой и человеком, а тем вотчин Вы превратились!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:00
Пока президент клуба в системе РФС наказания игроков и фанов будет только, как с капризными младенцами.
В конце, концов фанатское движение всегда можно использовать в своих телодвижениях, в борьбе за место под солнцем. Но так можно заиграться).
ermak6848
ermak6848 ответ WARchyn (раскрыть)
вчера в 18:54
уже какой созыв сидит и ничего не делает..
WARchyn
WARchyn
вчера в 18:51
так может она для начала сдаст своих коллег кто сколько ворует покажет пример так сказать
4RT
4RT
вчера в 18:43
Это вас так в Думе учат? Сдавать и стучать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:38
Не пора ли с хулиганами серьезно бороться???
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