Петржела: «Лига чемпионов — это турнир не для Дзюбы»

Экс-наставник «Зенита» раскритиковал форварда команды .

Постарел ли Дзюба как футболист? Да, скоро его время в «Зените закончится. На его место придут уже другие игроки. Дзюба уже не будет играть, но все равно сейчас это бомбардир.

Лига чемпионов не уровень Дзюбы? Да, Лига чемпионов, она скоростная, это турнир не для Дзюбы. Дзюба там выглядит пешеходом.

В следующем сезоне он, скорее всего, уйдет в другую команду, которая будет послабее. А для Европы он уже не годится, он уже взрослый игрок, это уже не уровень Европы. Но в чемпионате России он еще может играть, он — нападающий неплохой, но для Европы этого мало.

Вернется ли он в сборную? Нет, Карпин его не вызовет, отношения у них плохие, это уже невозможно. Артем всё это прекрасно знает, он не хочет играть за сборную.