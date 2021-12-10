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Петржела: «Лига чемпионов — это турнир не для Дзюбы»

вчера, 12:42

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал форварда команды Артема Дзюбу.

Постарел ли Дзюба как футболист? Да, скоро его время в «Зените закончится. На его место придут уже другие игроки. Дзюба уже не будет играть, но все равно сейчас это бомбардир.

Лига чемпионов не уровень Дзюбы? Да, Лига чемпионов, она скоростная, это турнир не для Дзюбы. Дзюба там выглядит пешеходом.

В следующем сезоне он, скорее всего, уйдет в другую команду, которая будет послабее. А для Европы он уже не годится, он уже взрослый игрок, это уже не уровень Европы. Но в чемпионате России он еще может играть, он — нападающий неплохой, но для Европы этого мало.

Вернется ли он в сборную? Нет, Карпин его не вызовет, отношения у них плохие, это уже невозможно. Артем всё это прекрасно знает, он не хочет играть за сборную.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:51
а Лига Конференций не его турнир, если Зенит туда попадёт тогда может он ещё и пригодится как пешеход-бомбардир господин Петржела я с вас удивляюсь, если Дзюба пешеход то зачем он вообще нужен в любой команде, а если он бомбардир то и везде пригодится вы уж определитесь, а то прям как девушка на выданье
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:58
«Дзюба там выглядит пешеходом» – лучше и не скажешь 👍
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:38
Дзюбе нечего делать в Лиге Чемпионов, пока там не будет играть "Тамбов", "Нижний Новгород", ну или на крайний случай сборная Мальта.
112910415
112910415
вчера в 13:37
само собой разумеется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:28
Сказано по делу...
Cat01
Cat01
вчера в 13:21
Раньше он говорил иное
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:17
Его уровень родной ему спартак 2.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:15
Если коротко....Петржела:"Дзюба сбитый летчик."
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:59
Для него только чемпионат России.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:51
Впервые от Петржелы прочитал что-то разумное!
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