Назаров: «Гнать Виторию не смейте! Руй обязан оставаться у руля!»

Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил песню в честь победы москвичей над «Легией».
Чтоб отпраздновать столетье,
Гнать Виторию не смейте!
Руй обязан оставаться у руля!
Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил песню в честь победы москвичей над «Легией».
Чтоб отпраздновать столетье,
Гнать Виторию не смейте!
Руй обязан оставаться у руля!
Руй-это хороший тренер,а гнать надо Зарему!!!!!!!!!!!!!!!!Пусть Леонид её запрет где нибудь на Мальдивах,что бы к Спартаку она и на пушечный выстрел не подходила!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Руй-это хороший тренер,а гнать надо Зарему!!!!!!!!!!!!!!!!Пусть Леонид её запрет где нибудь на Мальдивах,что бы к Спартаку она и на пушечный выстрел не подходила!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здоровья ему и творческих успехов!
Здоровья ему и творческих успехов!