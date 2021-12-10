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Назаров: «Гнать Виторию не смейте! Руй обязан оставаться у руля!»

вчера, 11:30
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил песню в честь победы москвичей над «Легией».

Чтоб отпраздновать столетье,
Гнать Виторию не смейте!
Руй обязан оставаться у руля!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:12
В таких случаях нужно всем болелам поддержать тренера. и бойкот устроить федуну
zeni
zeni
вчера в 16:35
Алкаш проснулся..
Верг
Верг
вчера в 16:29
Главный переобувщик
112910415
112910415
вчера в 14:09
хорошо получилось, и тональность верная
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 12:31
Какие то двойные стандарты от тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Говоришь об усилении,но не упоминаешь,что Рую никого,кроме Кофрие не купили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Фарт бывает разный!!!!!!!!!!!!!!!!Дважды обыграть Наполи-это уже ни фарт и с Лестером и Легией,если бы ни Коля Рассказов,Спартак минимум брал бы 2 очка!!!!!!!!!!!!!!!!!И что получаем в ЕК по итогу(если бы Рассказов не играл,а раньше бы взяли Кофрие)?!!!!!!!!!!!!!!!Правильно-ноль поражений в группе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так же про фарт можно сказать в отношении Легии и Лестера,которым Николя Расскази подарил 6 очков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Руй-это хороший тренер,а гнать надо Зарему!!!!!!!!!!!!!!!!Пусть Леонид её запрет где нибудь на Мальдивах,что бы к Спартаку она и на пушечный выстрел не подходила!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:18
Поздравляю Назарова с выходом Спартака в евровесну!
Здоровья ему и творческих успехов!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:54
Уже поздно выступать, всё предрешено.
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:48
Так же как и любой болельщик любого клуба, Назаров имеет право на собственное мнение. То, что оно кому-то не нравится или сам Назаров кому-то по той или иной причине не симпатичен, его проблемы. А то началось : "усатая кухарка", "народный клоун" и т.д. На себя посмотрите повнимательнее.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:40
Вот только усатую кухарку не спросили? Руя надо менять по-любому. То что ему круто фартануло в ЛЕ - это не его заслуга, а заслуга вратаря Селихова. А игра Спартака с Руем во главе, по-прежнему остаётся весьма посредственной, особенно в матчах РПЛ. Так что перемены на тренерском мостике необходимы, так же как и усиление состава.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:38
Надо было в своё время Романцева выгнать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:34
Вот и народный клоун объявился а я запереживался.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:32
Трезвый глас Народа !!!
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