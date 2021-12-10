Баринов: «Может, сначала надо убрать Плутника из „Локо“, а не тренера?».

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о поражении «железнодорожников» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (0:1).
Нельзя судить нынешний «Локомотив», нельзя судить ребят, которых выбросили, никто не понимает, что случилось, почему столько травмированных игроков. Нужно похвалить футболистов, сегодня они бились, хотят играть, но не могут пока. Может, появится тренер, который их научит играть, но пока то, что делают с клубом, никому не понятно. Французы сегодня были не в форме, но даже не смогли нормально ударить по воротам.
Нужно отметить Худякова и Рыбуса. Мне было не стыдно за игроков, у меня есть претензии к Смолову, опытный игрок и так сыграл. Я думал, что будет хуже, всё было неплохо. Чтобы оценивать действие команды, нужно, чтобы команда была, в первую очередь.
Уберут ли тренера? Так может сначала надо убрать Плутника? Надо руководство клуба убрать и привести людей, которые будут понимать, что надо делать. Тренеру не уберут, он сам сбежит из этой команды.
Можно конечно же согласиться со словами заслуженного артиста Баринова. Но у меня возникает вопрос, почему люди когда что-то не получается в клубе, думают что их мнение правильное. Неужели в руководстве клуба сидят люди которые по их мнению ничего не понимают и делают всё не так . Во первых прежде чем вкладывать свои деньги 💰 💰 💰, а они совсем не малые , они естественно просчитывают и все риски связанные с действиями которые руководство предпринимают . И то что хотят сделать в Локо это совершенно новое, и сразу ожидать каких-то изменений и прорыва , я думаю очень рановато. Для любого глобального изменения нужно время и конечно же терпения. И не кто не даёт сто процентов гарантии, на тот исход на который рассчитывают. В любом случае все риски, это риски руководства.
А насчёт вчерашнего матча, полностью согласен с Бариновым , молодцы ребятушки, бились как могли и то что Смолов пижон который уже отыграл своё и не тянет не только в Локо, но и в сборной ему тоже нет места. Я думаю что Карпин видел этот матч и тоже сделает правильные решения на счёт Смолова .
Ну а Локо пожелаем только скорейшего выравнивания ситуации, и для этого есть ещё время. В зимнее трансферное окно думаю будут сделаны правильные решения в составе команды. Удачи тебе Локо.
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Можно конечно же согласиться со словами заслуженного артиста Баринова. Но у меня возникает вопрос, почему люди когда что-то не получается в клубе, думают что их мнение правильное. Неужели в руководстве клуба сидят люди которые по их мнению ничего не понимают и делают всё не так . Во первых прежде чем вкладывать свои деньги 💰 💰 💰, а они совсем не малые , они естественно просчитывают и все риски связанные с действиями которые руководство предпринимают . И то что хотят сделать в Локо это совершенно новое, и сразу ожидать каких-то изменений и прорыва , я думаю очень рановато. Для любого глобального изменения нужно время и конечно же терпения. И не кто не даёт сто процентов гарантии, на тот исход на который рассчитывают. В любом случае все риски, это риски руководства.
А насчёт вчерашнего матча, полностью согласен с Бариновым , молодцы ребятушки, бились как могли и то что Смолов пижон который уже отыграл своё и не тянет не только в Локо, но и в сборной ему тоже нет места. Я думаю что Карпин видел этот матч и тоже сделает правильные решения на счёт Смолова .
Ну а Локо пожелаем только скорейшего выравнивания ситуации, и для этого есть ещё время. В зимнее трансферное окно думаю будут сделаны правильные решения в составе команды. Удачи тебе Локо.
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!