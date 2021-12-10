Баринов: «Может, сначала надо убрать Плутника из „Локо“, а не тренера?».

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о поражении «железнодорожников» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (0:1).

Нельзя судить нынешний «Локомотив», нельзя судить ребят, которых выбросили, никто не понимает, что случилось, почему столько травмированных игроков. Нужно похвалить футболистов, сегодня они бились, хотят играть, но не могут пока. Может, появится тренер, который их научит играть, но пока то, что делают с клубом, никому не понятно. Французы сегодня были не в форме, но даже не смогли нормально ударить по воротам.

Нужно отметить Худякова и Рыбуса. Мне было не стыдно за игроков, у меня есть претензии к Смолову, опытный игрок и так сыграл. Я думал, что будет хуже, всё было неплохо. Чтобы оценивать действие команды, нужно, чтобы команда была, в первую очередь.

Уберут ли тренера? Так может сначала надо убрать Плутника? Надо руководство клуба убрать и привести людей, которые будут понимать, что надо делать. Тренеру не уберут, он сам сбежит из этой команды.