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Баринов: «Может, сначала надо убрать Плутника из „Локо“, а не тренера?»

вчера, 12:26
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о поражении «железнодорожников» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (0:1).

Нельзя судить нынешний «Локомотив», нельзя судить ребят, которых выбросили, никто не понимает, что случилось, почему столько травмированных игроков. Нужно похвалить футболистов, сегодня они бились, хотят играть, но не могут пока. Может, появится тренер, который их научит играть, но пока то, что делают с клубом, никому не понятно. Французы сегодня были не в форме, но даже не смогли нормально ударить по воротам.

Нужно отметить Худякова и Рыбуса. Мне было не стыдно за игроков, у меня есть претензии к Смолову, опытный игрок и так сыграл. Я думал, что будет хуже, всё было неплохо. Чтобы оценивать действие команды, нужно, чтобы команда была, в первую очередь.

Уберут ли тренера? Так может сначала надо убрать Плутника? Надо руководство клуба убрать и привести людей, которые будут понимать, что надо делать. Тренеру не уберут, он сам сбежит из этой команды.

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Все комментарии
Vintaje
Vintaje
вчера в 18:53
От Смолова для начала бы избавились
dеigandre
dеigandre
вчера в 14:56
Можно начать с таких "болельщиков", как Баринов. Сначала их подальше от команды-уже лучше будет.
bacek15
bacek15
вчера в 14:26
Для Феди нужны идеальные условия, тогда он сыграет на высоком уровне. Пока в клубе будут непонятки разные, дрязги, он останется в тени. Он не будет тащить, Федя не локомотив, он скорее СВ.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24
Баринов: «Может, сначала надо убрать Плутника из „Локо“, а не тренера?».
Можно конечно же согласиться со словами заслуженного артиста Баринова. Но у меня возникает вопрос, почему люди когда что-то не получается в клубе, думают что их мнение правильное. Неужели в руководстве клуба сидят люди которые по их мнению ничего не понимают и делают всё не так . Во первых прежде чем вкладывать свои деньги 💰 💰 💰, а они совсем не малые , они естественно просчитывают и все риски связанные с действиями которые руководство предпринимают . И то что хотят сделать в Локо это совершенно новое, и сразу ожидать каких-то изменений и прорыва , я думаю очень рановато. Для любого глобального изменения нужно время и конечно же терпения. И не кто не даёт сто процентов гарантии, на тот исход на который рассчитывают. В любом случае все риски, это риски руководства.
А насчёт вчерашнего матча, полностью согласен с Бариновым , молодцы ребятушки, бились как могли и то что Смолов пижон который уже отыграл своё и не тянет не только в Локо, но и в сборной ему тоже нет места. Я думаю что Карпин видел этот матч и тоже сделает правильные решения на счёт Смолова .
Ну а Локо пожелаем только скорейшего выравнивания ситуации, и для этого есть ещё время. В зимнее трансферное окно думаю будут сделаны правильные решения в составе команды. Удачи тебе Локо.
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:08
Нечего было этого проходимца Рангника приглашать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:45
Готовое сочетание для Локо. Семин - генеральный директор, Черевченко - главный тренер. Гарантирую, что хуже не будет. Хуже, чем сейчас некуда. Это позорище. Одна из ведущих команд в РПЛ валится в пропасть. Цорн в своей тарелке.
4RT
4RT
вчера в 13:44
Опять стрелочника ищут
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:58
Локомотив явно едет не туда.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:39
Не фиг брать иностранцев дайте своим заработать.
beefs
beefs
вчера в 12:34
так их, так, когда же у нас футболом займутся специалисты а не бизнесмены...
YVG
YVG
вчера в 12:33
Очень правильно сказал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:28
Гисдоль это не тренер
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