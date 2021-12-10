Каррера: «Феноменальный результат! Я счастлив. Селихов — герой команды» !

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб и его болельщиков с выходом в плей-офф Лиги Европы:
Это просто феноменальный результат! Выход из такой группы, в которой тебе противостоят «Наполи» и «Лестер» — огромное достижение. Я счастлив, что «Спартак» проявил смелость и показал командную игру, дух. Конечно, сейчас Селихов — главный герой команды, он совершил невероятное и очень нужное спасение. Отличный парень! Но хочется отметить и поздравить всю команду и тренерский штаб.
«Спартак» абсолютно точно заслужил эту победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Они доказали, что могут быть конкурентоспособны в Европе. Всех болельщиков поздравляю с этой победой и выходом из группы! Будем надеяться на лучшее.
Красно-белые сегодня обыграли польскую «Легию» в гостевом матче завершающего тура группового этапа Лиги Европы (0:1) и вышли в плей-офф, заняв 1-е место в своей отборочной группе. Вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на 98-й минуте матча.