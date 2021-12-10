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Каррера: «Феноменальный результат! Я счастлив. Селихов — герой команды»

сегодня, 00:20
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб и его болельщиков с выходом в плей-офф Лиги Европы:

Это просто феноменальный результат! Выход из такой группы, в которой тебе противостоят «Наполи» и «Лестер» — огромное достижение. Я счастлив, что «Спартак» проявил смелость и показал командную игру, дух. Конечно, сейчас Селихов — главный герой команды, он совершил невероятное и очень нужное спасение. Отличный парень! Но хочется отметить и поздравить всю команду и тренерский штаб.

«Спартак» абсолютно точно заслужил эту победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Они доказали, что могут быть конкурентоспособны в Европе. Всех болельщиков поздравляю с этой победой и выходом из группы! Будем надеяться на лучшее.

Красно-белые сегодня обыграли польскую «Легию» в гостевом матче завершающего тура группового этапа Лиги Европы (0:1) и вышли в плей-офф, заняв 1-е место в своей отборочной группе. Вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на 98-й минуте матча.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:37, ред.
Селя, конечно, — герой, без вопросов! Лишь бы не сломался и не расслаблялся.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 10:36
Спасибо, Массимо!
112910415
112910415
сегодня в 09:47
после первого матча с Легией всем было ясно - последнее место неминуемо ! ... )
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 09:15
да до травмы он нормально стоял и тащил ,но вот травмы выбили его
makkie
makkie
сегодня в 07:52
Благодаря Селихову наконец-то сыграли на ноль в еврокубках и победили.
И ведь кипера подписали при Каррере.
бундер
бундер ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 07:42
Массимо был недоволен не тем кого купили, а тем, что купили игрока без ведома тренера!
ДСА
ДСА
сегодня в 07:13
О Максименко уже никто и не вспоминает.
beefs
beefs
сегодня в 06:43
Спартак удивил, так удивил, ребята, продолжайте в том же духе...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:30
Саня конечно красавец и как сюрприз первое место в группе
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 06:25
Спартак красавчики,единственное светлое пятно на евро арене, не без везения,но все же,не иначе шляпа Боярского помогла😊,ну а так команду можно поздравить с приобретением хорошего кипера ,этот матч его имени-браво!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:27
Кстати, Каррера высказал неудовольствие, когда купили Селихова.
1bear
1bear
сегодня в 02:46
Спартак приятно удивил - удачи в плей-офф !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:15
Первое место - это приятная неожиданность. Команде респект. Сегодня показали неважную игру, но важен результат. Два героя матча принесли тяжелейшую победу , Бакаев и Селихов - главные "кузнецы" победы. Теперь ждем соперника в весенней части, а там как бог даст.
Всех с первым местом Спартака в группе.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:45
Каррера: «Феноменальный результат! Я счастлив. Селихов — герой команды» !
Селихов - стена , закрыты ворота на замок 🔐 !!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:57
.
протон
протон
сегодня в 00:51
Рассказов и Максименко, затащили игру своим отсутствием!!)))
Низкий уровень чемпионата говорили они...
А наши клубы по факту бьют грандов!
То ли ещё будет!Это фиерия!!! Драматургия!!! Не возможно подобрать слов! Думал такое только в кино могут придумать! Спасибо, парни! Спасибо, тренер! Саня-это вообще монстр!!! Думал сердце остановится! С победой, друзья!!! 🔴⚪
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:48
Все пророчили "Спартаку" максимум - Лигу Конференций и наконец то сюрприз со знаком "плюс" от российского футбольного клуба. А Селихов буквально занес "Спартак" на своих плечах в следующий этап Лиги Европы.
протон
протон
сегодня в 00:47
Судья продажная!
Пенальти левейший просто, после якобы удара по ноге, игрок легии поставил ногу на газон, и только потом упал. Поолная деквалификация судьи.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:34
Хорошо сказал
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все
сегодня в 00:26
Ты сам не охотно ставил Селихова и чуть не угробил психику парня на Энфилде
протон
протон
сегодня в 00:24
Выиграть такую группу не имея ни нормального руководства в команде, ни нормального состава, когда тренера травят в прессе... А Селихов...Селихов - просто красавец! Не иначе сыну сказал: папа будет играть в Лиге Европы на следующий год, вот увидишь! Просто нереальные сейвы... Витория и Селихов - это Ваш сезон евровесны! Хотя бы какая-то радость к 100-летию клуба. Всех фанов Спартака и тех, кто переживал за команду - с победой!!!
протон
протон
сегодня в 00:22
Селихов, Бакаев, Руй за красивый футбол под Новый Год. И отдельное спасибо Коле Рассказову, что не играл сегодня.
Всё классно, Селихов супер ! В конце чуть инфаркт неслучился !
Давно так радостно не было!! На Чемпионство, наверное, уже рукой махнули, давайте нам победу в Лиге Европы!!! Красно- белые, Вперёд!!!
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