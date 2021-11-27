Болельщики «Баварии» недовольны спонсорской сделкой с катарцами

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вчера, 11:58

Фанаты мюнхенской «Баварии» выразили свое неодобрение, связанное с решением клуба продлить спонсорское соглашение с Qatar Airways.

Общее собрание акционеров по этому поводу проходило накануне. Окончательно сделку о продлении сотрудничества с катарскими авиалиниями закрыть не удалось.

Недавно на матче «Баварии» был вывешен баннер, на котором шла речь об отсутствии прав человека в Катаре. Судя по всему, это и послужило причиной протеста болельщиков команды, которые выступили против этой сделки «Баварии».

Напомним, что Qatar Airways является спонсором ряды больших футбольных клубов. Среди них есть римская «Рома» и «Бока Хуниорс». Ранее компания была спонсором «Барселоны».