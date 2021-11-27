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Болельщики «Баварии» недовольны спонсорской сделкой с катарцами

вчера, 11:58

Фанаты мюнхенской «Баварии» выразили свое неодобрение, связанное с решением клуба продлить спонсорское соглашение с Qatar Airways.

Общее собрание акционеров по этому поводу проходило накануне. Окончательно сделку о продлении сотрудничества с катарскими авиалиниями закрыть не удалось.

Недавно на матче «Баварии» был вывешен баннер, на котором шла речь об отсутствии прав человека в Катаре. Судя по всему, это и послужило причиной протеста болельщиков команды, которые выступили против этой сделки «Баварии».

Напомним, что Qatar Airways является спонсором ряды больших футбольных клубов. Среди них есть римская «Рома» и «Бока Хуниорс». Ранее компания была спонсором «Барселоны».

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:38
Баврия - ну то хоть оставайся Баварией!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:27
Опять ЛГБТ-сообщество бунтует?
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 12:35
Угу, проснулись...
kust07
kust07
вчера в 12:17
Арабы деньги зажали. Непонятно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:06
Какие права, когда столько денег?
drug01
drug01
вчера в 12:00
Новый хозяин
Cat01
Cat01
вчера в 11:59
Решают всё деньги
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