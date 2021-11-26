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«Крылья Советов» погасили долги на 700 млн рублей

вчера, 19:03

Задолженность клуба «Крылья Советов» перед кредитно-финансовой организацией, которая образовалась в 2014 году, полностью погашена. Об этом сообщается на официальном сайте самарской команды.

Решить проблему лично помог губернатор Дмитрий Азаров. Кроме того, партнер команды привлек помощь банка.

Клуб погасил кредит, задолженность составляла около 700 млн рублей. Реструктуризация задолженности обошлась «Крыльям» в 211 млн рублей.

В этом году благодаря содействию главы региона «Крылья Советов» погасили задолженность перед еще одним банком на сумму около 50 млн рублей.

В нынешнем сезоне после 15 туров РПЛ «Крылья» располагаются на 7-м месте с 23 баллами.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 20:36
Казалось бы при чём тут Красава
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 20:25
Да мелочи, пару мостов не построил, пару дорог не отремонтировал, десяток сирот не расселил)
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:18, ред.
И где глава региона нашел лярд Крыльям на сезон?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:34
Ну как всегда ....
Взяли в другом банке , чтоб погасить в предыдущем.
Азаров в плюсе !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:32
Бюджет Самарской области очень похудел.
drug01
drug01
вчера в 19:25
Сплошные долги...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 19:08
Будет интересно посоревноваться с Вами в декабре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:04
Ну вот,теперь можно снова залазить в долги!
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