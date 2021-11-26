«Крылья Советов» погасили долги на 700 млн рублей

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вчера, 19:03

Задолженность клуба «Крылья Советов» перед кредитно-финансовой организацией, которая образовалась в 2014 году, полностью погашена. Об этом сообщается на официальном сайте самарской команды.

Решить проблему лично помог губернатор Дмитрий Азаров. Кроме того, партнер команды привлек помощь банка.

Клуб погасил кредит, задолженность составляла около 700 млн рублей. Реструктуризация задолженности обошлась «Крыльям» в 211 млн рублей.

В этом году благодаря содействию главы региона «Крылья Советов» погасили задолженность перед еще одним банком на сумму около 50 млн рублей.