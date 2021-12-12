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Ганчаренко: «„Краснодар“ заслуживал победы над „Нижним Новгородом“»

вчера, 23:08
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мыслями после домашнего матча с «Нижним Новгородом» (0:0) в 18-м туре РПЛ.

Мы имели большое территориальное преимущество, не хватило смелости в первом тайме, во втором она появилась, мы начали атаковать на более высокой скорости.

Очень хотели выиграть, несмотря на то, что у нас тяжелая кадровая ситуация. Молодые футболисты, вышедшие на поле, справились с волнением. Не хватило опять завершающей передачи, удара. Предпосылки и моменты были, мы сегодня заслужили победу, но футбол иногда бывает к нам жесток.

Еще точно не знаю, на каком месте мы окажемся, хотелось бы, конечно, быть третьими. Можем очень ярко сыграть с сильным соперником, потом потерять очки, как сегодня или с «Химками». Эти качели, к сожалению, нас преследовали [по ходу сезона].

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:57
Краснодар команда без характера. В противном случаи не теряла бы очки там, где не должны. Имея такой состав, на зависть и такие условия, долдно быть стыдно перед своими болельщиками.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 14:15
В который раз подтверждается тезис - Ханчарэнка должен быть уволен!(с)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:58
При всём уважении к ВМГ, с ним не согласен - на победу не наиграли. При большом территориальном преимуществе и владении мячом, остроты у ворот Нижнего было создано мало. Во многом это объясняется далеко не оптимальным составом и отсутствием главных креативщиков -Кабелла и, уже давно, Вандерсона. В атаке не хватало агрессивного и пробивного Кордобы. В результате быки действовали впереди достаточно прямолинейно и предсказуемо, что позволяло нижегородцам спокойно и грамотно держать оборону, практически не дав создать настоящих голевых ситуаций у своих ворот. Нижний Кержакова заслужил эту ничью и увозит из Краснодара одно очко, ну а быки на победу и 3 очка не наиграли!
112910415
112910415
сегодня в 08:07
многие научились обороняться !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:01
Надо играть более нацелено.
протон
протон
вчера в 23:44
Удачи команде и тренеру!!!
Cat01
Cat01
вчера в 23:27
Ответ на табло..
drug01
drug01
вчера в 23:26
Так бывает иногда...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:19
Удивительная команда Краснодар. Играют на протяжении многих лет в агрессивный , атакующий футбол, а результата нет. Меняются тренеры, игроки, команда продолжает играть атакующий футбол , но выиграть ничего не удается. Вот и сегодня при тотальном преимуществе результат не достигнут. Прямо напасть какая то.
Ну а НН респект, защищались самоотверженно и ничью заслужили.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:18
Картошкин в своём репертуаре!Смотри на табло!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:09, ред.
С вами товарищ всё ясно.
Искренне сочувствую болельщикам Краснодара.
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