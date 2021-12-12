Ганчаренко: «„Краснодар“ заслуживал победы над „Нижним Новгородом“»

Главный тренер «Краснодара» поделился мыслями после домашнего матча с «Нижним Новгородом» (0:0) в 18-м туре РПЛ .

Мы имели большое территориальное преимущество, не хватило смелости в первом тайме, во втором она появилась, мы начали атаковать на более высокой скорости.

Очень хотели выиграть, несмотря на то, что у нас тяжелая кадровая ситуация. Молодые футболисты, вышедшие на поле, справились с волнением. Не хватило опять завершающей передачи, удара. Предпосылки и моменты были, мы сегодня заслужили победу, но футбол иногда бывает к нам жесток.

Еще точно не знаю, на каком месте мы окажемся, хотелось бы, конечно, быть третьими. Можем очень ярко сыграть с сильным соперником, потом потерять очки, как сегодня или с «Химками». Эти качели, к сожалению, нас преследовали [по ходу сезона].