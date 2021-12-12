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Стукалов: «Я не видел разницы между „Уфой“ и „Локомотивом“»

вчера, 21:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мыслями после матча с «Локомотивом» (0:2) в 18-м туре РПЛ.

Абсолютно равная игра. Я не видел разницы между «Уфой» и «Локомотивом». Но во втором тайме мы начали играть по разным правилам. Понятно, что индивидуальное мастерство у Марадишвили, вопросов к голу нет. Пытались отыграться, были моменты, но не смогли.

Красные карточки в игре с «Динамо»? Мы общаемся, показываем ребятам, что нельзя так играть. Понимали приблизительно, что будет.

У нас тяжёлый календарь. Первый круг начинали — почти все лидеры, первая пятёрка, второй круг тоже так начинаем. Естественно, нам нужно усиление. Но пока нет поддержки, нет помощи. Я бы не хотел вдаваться в детали и комментировать двух тренеров, Николича и Гисдоля, но результат вы видите сами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:10
много вопросов к талантливому арбитру
mat73
mat73
сегодня в 07:21
Раз нет разницы, тогда почему не выиграл? А ??
протон
протон
вчера в 22:51
счет на табло товарищ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:28
А её и нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:58
Видимо,в счёте разница.
beefs
beefs
вчера в 21:41
игра равная только счет говорит о другом...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:40
Разница в счёте а по игре нет.
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