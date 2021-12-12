Гисдоль: «Победа над „Уфой“ — командная, мужественная»

Главный тренер «Локомотива» поделился мыслями после победы над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ .

Мы сами очень рады этой победе. После игры с «Марселем» некоторые замены были сознательными, некоторые — потому что должны были их сделать. Не было в распоряжении ни Петрова, ни Бека-Бека. Две замены сделали по плану, две другие замены были вынужденными.

Сегодня команда отреагировала так, как должна была. Хочу выделить трёх молодых игроков: Зинович, Бабкин и Худяков. Это те ребята, которые нем сегодня помогли. Внесли свой вклад в игру. К ним только слова благодарности. Хочу подчеркнуть, что сегодня была командная победа, мужественная победа.

Говоря про Бека-Бека, после игры с «Марселем» физическое и мышечное состояние было не совсем хорошее. Мы надеялись, что состояние улучшится за эти два дня, но перед игрой он сказал, что не готов.

Я сказал команде перед игрой, что нам надо ждать тех моментов, когда соперник не успеет расставиться организационно сзади. Стараться играть за спину линии защиты. Отдавали пасы, чтобы нанести максимальный урон. Ключ к победе сегодняшней — игра в обороне, которая помогла создать столько моментов, а также наше терпение. Ждали своих шансов и воспользовались ими.

У каждого тренера есть право говорить то, что он хочет. Если как-то беспристрастно комментировать эту игру, то «Локомотив» был немножко лучше «Уфы». Но это была тяжелая борьба, сегодня все игроки, исходя из состава, показали максимум.

Эпизод с Бариновым? В какой-то степени стоит ещё привыкать к тому, как трактуется игра в России. В Бундеслиге, в Европе есть много моментов, которые здесь наказываются жёлтыми, а там нет. Но это реальность, к ней надо адаптироваться. Но это не в коей мере не бросает тень на наших игроков, играют справедливо.