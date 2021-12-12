ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гисдоль: «Победа над „Уфой“ — командная, мужественная»

вчера, 22:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мыслями после победы над «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.

Мы сами очень рады этой победе. После игры с «Марселем» некоторые замены были сознательными, некоторые — потому что должны были их сделать. Не было в распоряжении ни Петрова, ни Бека-Бека. Две замены сделали по плану, две другие замены были вынужденными.

Сегодня команда отреагировала так, как должна была. Хочу выделить трёх молодых игроков: Зинович, Бабкин и Худяков. Это те ребята, которые нем сегодня помогли. Внесли свой вклад в игру. К ним только слова благодарности. Хочу подчеркнуть, что сегодня была командная победа, мужественная победа.

Говоря про Бека-Бека, после игры с «Марселем» физическое и мышечное состояние было не совсем хорошее. Мы надеялись, что состояние улучшится за эти два дня, но перед игрой он сказал, что не готов.

Я сказал команде перед игрой, что нам надо ждать тех моментов, когда соперник не успеет расставиться организационно сзади. Стараться играть за спину линии защиты. Отдавали пасы, чтобы нанести максимальный урон. Ключ к победе сегодняшней — игра в обороне, которая помогла создать столько моментов, а также наше терпение. Ждали своих шансов и воспользовались ими.

У каждого тренера есть право говорить то, что он хочет. Если как-то беспристрастно комментировать эту игру, то «Локомотив» был немножко лучше «Уфы». Но это была тяжелая борьба, сегодня все игроки, исходя из состава, показали максимум.

Эпизод с Бариновым? В какой-то степени стоит ещё привыкать к тому, как трактуется игра в России. В Бундеслиге, в Европе есть много моментов, которые здесь наказываются жёлтыми, а там нет. Но это реальность, к ней надо адаптироваться. Но это не в коей мере не бросает тень на наших игроков, играют справедливо.

Все новости
«Возможно, счёт не по игре». Джикия — о поражении «Спартака» от «Сочи»
Сегодня, 22:42 Комментарии0
«Сражались через не могу». Федотов — о матче со «Спартаком»
Сегодня, 22:00 Комментарии7
В «Спартаке» подвели итоги первой части сезона
Сегодня, 21:48 Комментарии20
Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»
Сегодня, 21:35 Комментарии16
«Не страшно». Орлов — о попадании «Зенита» на «Бетис» в Лиге Европы
Сегодня, 16:23 Комментарии23
Слуцкий: «Если на Дзюбу не рассчитываешь, он всю мощь пустит на разрушение»
Сегодня, 13:53 Комментарии30
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:16
мягко говоря, равная игра !
e9zg4pqxfcv5
e9zg4pqxfcv5
сегодня в 06:05
Когда тебя напнут, ещё лучше станет
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:25
А я думаю уровень этого арийца ясен! Его брал Рангник как марионетку то бишь проводника своих идей!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:24
Гисдоль Ганчаренко щас какой-то Вазелин придет в Спартак!Доколе всякая шушера будет приходить к нам учить тренировать?
протон
протон
вчера в 22:49
Немножко лучше предпоследней команды чемпионата, играя у себя дома. Это отличное описание нынешнего уровня локомотива
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:46
Надеюсь, эта победа даст толчок к будущему подъёму Локо с колен. Зимняя пауза в помощь. Есть над чем крепко подумать и есть время, что бы усилить состав. По-поводу Гисдоля говорить пока рано. Вероятно ему надо дать шанс доиграть этот сезон, а потом принимать решения по его итогам.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:44
Очередная слабая игра Локо хоть и победили.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:35
Баринов много играл в Бундеслиге и привык бороться до конца
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:27
Маркус распустил хвост, как павлин, после победы)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100