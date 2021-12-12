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Воронин: «Во втором тайме „Динамо“ полностью переиграло „Зенит“»

вчера, 19:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслями после матча против «Зенита» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

В первом тайме «Зенит» был гораздо лучше, у нас ничего не получилось. Во втором тайме мы их переиграли полностью, сравняли счет, могли забивать еще и выигрывать, не повезло. Ничья — хороший результат, достойный.

Согласен ли с пенальти? Он сам зацепился за Скопинцева. Я бы в таком большом матче не дал бы такой пенальти.

Клаудиньо? Он не забил пенальти, но это случается с каждым, даже с теми, у кого по семь золотых мячей. Этот бразилец невероятен, таких игроков давно не было в нашем чемпионате. На сегодняшний день он лучший, это точно.

Нужно ли «Динамо» усиление? У нас отличная команда, хороший состав. Мы идем на втором месте — это достойно. «Динамо» будет бороться за чемпионство этим составом. Будет усиление — отлично, если не будет, то ничего страшного.

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Все комментарии
kolpino08
kolpino08
сегодня в 10:28
справедливо. 2 разных тайма - итог отчасти справедлив.
kolpino08
kolpino08 ответ viv (раскрыть)
сегодня в 10:27
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:25
    В целом, игра была равна.
    suiw
    suiw
    вчера в 22:33
    Оздоев сфолил на Скопинцеве один в один как Соболев, но даже жёлтой не дали
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 21:36
    Трудно что-либо возразить Андрею Викторовичу, абсолютно два противоположных тайма в исполнении обеих команд и, как итог ничья в пользу чемпиона. Теперь смещение многолетнего гегемона в нашем футболе с его олимпа зависит от других команд, но и Динамо не должно допускать обидных осечек во второй части чемпионата, подобных тем, что случились в домашних матчах с Крыльями и Нижним Новгородом. Что касается пенальти, то мне естественно показалось(перекрестился), что Карасёв сам не очень то хотел его ставить, но не решился идти против ВАРа и пусть теперь этот эпизод разбирают специалисты, и дают оценку его решению. От себя скажу, что футбольный Бог рассудил по справедливости, для одной стороны назначил его, а для другой отвёл мяч в сторону. По Клаудиньо, игра такого футболиста в составе питерцев чем-то напоминает Халка и, как раз нападающего такого уровня не хватает динамовцам для более уверенной игры в атаке, чтобы составить полноценную конкуренцию главной команде Газпрома в РПЛ и для возможного участия в Еврокубках уже следующей осенью. Надеюсь Боссы из ВТБ обратят на эту проблему внимание и в зимнюю паузу кого-то прикупят. Ну, а на сегодня Динамо занимая второе место, и так прыгнуло выше своей головы и уходит в отпуск с хорошим настроением, а мы болельщики будем ждать трансферных новостей и старта весенней части чемпионата. Болейте за своих, а не против чужих!
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:35, ред.
    Я бы сказал на 4 фронта, на Мальдивах сейчас тяжело на солнце в 30-и градусную жару да еще без баночки "Балтики"!)))
    viv
    viv
    вчера в 21:12, ред.
    Зенит чудом унес очко из Москвы.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 21:11
    Ничья - картина этой игры.
    протон
    протон
    вчера в 21:11
    в такой холод парнишка спал на скамейке и не видел игры...
    112910415
    112910415
    вчера в 21:08
    равенство, ничья
    YVG
    YVG
    вчера в 21:04
    Когда переигрывают, то выигрывают.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:03
    переиграло, но не достигло успеха...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:41
    Состав у Зенита может и самый сильный в РПЛ, но всё ещё недостаточен для игр в ЛЧ и на два фронта, с КР - три. Напряжённая игра с Челси явно сказалась на физической форме команды во втором тайме.
    shur
    shur
    вчера в 20:36
    ...главное за Клуб не стыдно, а игра могла быть другой , не было главной интриги,
    золотой игры, а это всего лишь уход на перерыв, цена вопроса необязывающая
    выкладываться по полной, как то так!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 20:25
    Теперь сам себя успокаивает
    drug01
    drug01
    вчера в 20:07
    Результат на табло
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:05
    И что толку? И-эх,"недосчастливили" вы страну!!!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 20:01
    Согласен с Ворониным практически по всем аспектам.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:00
    Ничья - самый справедливый итог этого матча! Да, Динамо переиграло Зенит во 2-м тайме, сравняло и могло ещё забить. Но первый тайм полностью проиграло и хорошо, что ещё отскочило на 0-1. Так что тут всё по делу 1-1!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:58
    Ничья справедливый итог.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:54
    Во втором тайме динамики переиграли зенит на все сто.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Это тоже красная.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 19:45
    beefs
    beefs
    вчера в 19:45
    счет по игре, ничего не попишешь...
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