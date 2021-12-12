Воронин: «Во втором тайме „Динамо“ полностью переиграло „Зенит“»

Тренер «Динамо» поделился мыслями после матча против «Зенита» (1:1) в 18-м туре РПЛ .

В первом тайме «Зенит» был гораздо лучше, у нас ничего не получилось. Во втором тайме мы их переиграли полностью, сравняли счет, могли забивать еще и выигрывать, не повезло. Ничья — хороший результат, достойный.

Согласен ли с пенальти? Он сам зацепился за Скопинцева. Я бы в таком большом матче не дал бы такой пенальти.

Клаудиньо? Он не забил пенальти, но это случается с каждым, даже с теми, у кого по семь золотых мячей. Этот бразилец невероятен, таких игроков давно не было в нашем чемпионате. На сегодняшний день он лучший, это точно.

Нужно ли «Динамо» усиление? У нас отличная команда, хороший состав. Мы идем на втором месте — это достойно. «Динамо» будет бороться за чемпионство этим составом. Будет усиление — отлично, если не будет, то ничего страшного.