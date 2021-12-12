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«„Зенит“ больше заслужил победу». Клаудиньо — о матче с «Динамо»

вчера, 17:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:1).

Мы огорчены тем, что сыграли вничью, потому что ехали в Москву за победой. При этом мы прекрасно знали, что «Динамо» – сильная команда и обыграть ее на выезде будет сложно. Тем не менее ничья – это набранное очко, оно точно также важно для нас, потому что поможет в нашей борьбе в чемпионате.

Ничья – справедливый исход матча? Нет, я думаю, что мы создали больше моментов, чем «Динамо». К сожалению, не удалось реализовать пенальти, но потом я все-таки смог отличиться, мы вели в счете и доминировали. К сожалению, во втором тайме пропустили гол, но все же я считаю, что победу мы заслужили больше.

На самом деле я всегда стараюсь прилагать максимум усилий, чтобы помочь команде. Сегодня статус игры был таким, что я понимал, что от меня требуется еще большая самоотдача и пытался успевать везде. Обещаю всем, что продолжу работать еще больше, чтобы стать еще сильнее.

Занять первое место – наша основная цель, поэтому мы приехали сюда, чтобы набрать очки. Да, победа дала бы нам чуть больше спокойствия, но ничья тоже помогла нам удержать первое место. Сейчас нужно хорошенько отдохнуть, разгрузить голову и продолжить в том же духе, чтобы выполнить нашу цель.

Клаудиньо забил шесть голов в последних шести матчах РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:46
по первому тайму заслужил, по второму - наоборот !
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 06:15
Чёт "лидера команды" Оздоева совсем не заметил, видать 45 минут мало для реализации такого "талантища")) А если без шуток и по игре, то во втором тайме зенит уверенно отскочил, динамовцы давили после ужасного первого тайма.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:50
Результат на табло, а всё остальное это лирика и твои мечты. Но справедливости ради, Клаудиньо и Малком для нашей РПЛ игроки очень сильные, их игра впечатляет.
Но ничья сегодня закономерна.
suiw
suiw
вчера в 19:24
Клава как игрок впечатляет, а как человек- полное... Постоянно аппелирует к судьям, падает от малейшего касания. Впрочем в Зените почти все симулянты. Здесь им это сходит с рук, в Европе они никто. Карась снг6 свистел в одну сторону. В концовке динамикам точности не хватило
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:47
Очень упорная, тягучая игра получилась., Игра шла на три результата. Проигрывать никто не хотел. В целом равная игра с небольшим количеством моментов. Думалось , что матч будет более яркий, но вышло все гораздо проще. Ничья закономерный итог этого матча. Не всегда центральные матчи бывают фееричными, чаще как раз наоборот.
Таков наш футбол.
протон
протон
вчера в 18:36
В ворота Динамо дали левый пеналь, а в обратную сторону нет, хотя момент с динамовским игроком больше тянул на одиннадцатиметровый.
Мостовому надо было давать жёлтую за симуляцию, а не пенальти
Из-за таких вот выдуманных пенальти, смотреть матчи РПЛ становится всё более отвратительно.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 18:24
Что заслужили, то и получили
протон
протон
вчера в 18:18
Выход в евровесну и первое место перед перерывом. Мог ли Зенит выступить лучше? Разве что в матче с Уралом и Тулой.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:06
Клавка,ты -мазила
(так АРтёмка скажет),
позвони Де Билу,
он лежит на пляже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:06
Больше всех заслужил, а точнее заработал Карасев. Пенальти на Захаряне был гораздо более очевидный, чем на Мостовом.
YVG
YVG
вчера в 17:50
По игре Зенит должен побеждать, по желанию выиграть ничья справедлива.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:46
Не согласен.
ДСА
ДСА
вчера в 17:45
Результатом похоже довольны все.
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