«„Зенит“ больше заслужил победу». Клаудиньо — о матче с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:1).

Мы огорчены тем, что сыграли вничью, потому что ехали в Москву за победой. При этом мы прекрасно знали, что «Динамо» – сильная команда и обыграть ее на выезде будет сложно. Тем не менее ничья – это набранное очко, оно точно также важно для нас, потому что поможет в нашей борьбе в чемпионате.

Ничья – справедливый исход матча? Нет, я думаю, что мы создали больше моментов, чем «Динамо». К сожалению, не удалось реализовать пенальти, но потом я все-таки смог отличиться, мы вели в счете и доминировали. К сожалению, во втором тайме пропустили гол, но все же я считаю, что победу мы заслужили больше.

На самом деле я всегда стараюсь прилагать максимум усилий, чтобы помочь команде. Сегодня статус игры был таким, что я понимал, что от меня требуется еще большая самоотдача и пытался успевать везде. Обещаю всем, что продолжу работать еще больше, чтобы стать еще сильнее.

Занять первое место – наша основная цель, поэтому мы приехали сюда, чтобы набрать очки. Да, победа дала бы нам чуть больше спокойствия, но ничья тоже помогла нам удержать первое место. Сейчас нужно хорошенько отдохнуть, разгрузить голову и продолжить в том же духе, чтобы выполнить нашу цель.