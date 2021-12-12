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Кержаков: «„Нижний Новгород“ находится на своём месте в таблице»

вчера, 22:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о ничьей в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

Игра сложилась так, как мы и ожидали. «Краснодар» много атаковал, нам приходилось больше обороняться. Мы всегда рассчитываем на стандарты, у нас есть хорошие исполнители. Сегодня был момент, когда мы могли забить, но, наверное, это было бы не совсем справедливо. Такой результат не вытекал из хода встречи.

Мы довольны ничьей, это хороший счёт для нас, особенно если сравнивать с матчем у нас дома. Сегодня мы хорошо сыграли в защите, почти не допустили серьёзных ошибок, но в атаке нам всё ещё необходимо много работать.

Команда очень прибавила в самоотдаче и желании, а также в скорости и реакции на свои ошибки. Это отчётливо заметно в последних трёх играх. Не жаль сейчас уходить на перерыв. Думаю, в следующем туре нам было бы очень тяжело, у нас много травмированных футболистов. Сегодня был довольно энергозатратный матч. Считаю, что перерыв в чемпионате очень своевременен. Рад, что мы и наши болельщики уходим на перерыв не в упадническом настроении.

Результат перед перерывом неплохой, но всегда хочется лучше. Анализируя прошедшие матчи и все нюансы, я считаю, что мы находимся на своём месте сейчас. Уверен, что мы ещё можем подняться выше в таблице.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:46
Саша и так неожиданно много набрал очков.
1bear
1bear
вчера в 23:42
Удачи Кержакову и его команде !
YVG
YVG
вчера в 22:52, ред.
Нужно подниматься и обойти спартак, вы сильнее.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:51
Промежуточный финиш обнадеживает, но успокаиваться еще рано
протон
протон
вчера в 22:48
А рубин с именитым тренером всего лишь в 4-х очках
Futurista
Futurista
вчера в 22:47
Удачи Сашке на своем 13-м месте)...
batog
batog
вчера в 22:35
Саша, респект!
Cat01
Cat01
вчера в 22:20
Весна покажет!!!
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:17
Удачи Саше и НН в дальнейших играх
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