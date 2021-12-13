Гильерме: «В будущем Худяков имеет все шансы стать вторым Акинфеевым»

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вчера, 09:56

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о своем здоровье, а также поделился впечатлениями от игры голкипера «железнодорожников» Даниила Худякова.

Гильерме восстанавливается от повреждения, тогда как заменившего его 17-летнего Худякова признали лучшим игроком команды в ноябре.