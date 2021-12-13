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Гильерме: «В будущем Худяков имеет все шансы стать вторым Акинфеевым»

вчера, 09:56

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о своем здоровье, а также поделился впечатлениями от игры голкипера «железнодорожников» Даниила Худякова.

Гильерме восстанавливается от повреждения, тогда как заменившего его 17-летнего Худякова признали лучшим игроком команды в ноябре.

Когда я вернусь на поле? На восстановление у меня уйдет около двух месяцев. Как мне игра Худякова? Он — отличный парень. В будущем Худяков имеет все шансы стать вторым Акинфеевым. Почему бы и нет?

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 16:33
А никто и не спорит, что его незаслуженно признали лучшим в Локо!
Но я как раз и писал, что Даниил талант, но пока без огранки, ему ещё не хватает опыта и в некоторых ситуациях он из-за отсутствия опыта на взрослом уровне допускает детские ошибки, но ему как раз простительно в отличии от более опытных коллег. Но по нему видно, что он очень решительный парень, не боится выходить из ворот, идти в контакт и быстро вводить мяч в игру. А самое главное другие игроки не бояться ему отдавать мяч под прессингом. Надо набираться опыта и уверенности.
Кстати а почему плохо, что он даёт интервью? Разве его специально пнули иди и отдувайся за нас? Кстати есть много видео где опытные игроки после проигрыша подходят к болельщикам и на правах ветеранов общаются с трибунами. А интервью это другое, там больше журналюги заказывают кого хотят слышать. Вот если было бы наоборот, вот тогда и возмущаться можно было бы.
kust07
kust07 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:08
Худякова не зря выбрали лучшим.Его игра загляденье, большой талант.
Но о каких конкретных ошибках может идти речь? Давайте не забывать ему всего -то 17. А мы с него спрашиваем как со зрелого профессионала. Да и у любого вратаря бывают ошибки, причем систематические.унего систематики не было.Понятное дело он ещё школьник,пацан пацаном,и уже в основе, в еврокубках,конечно нервничать будешь. Для своих лет он очень неплох.
А в России у нас губит игроков большие деньги,слава,пьянки,гулянки и слава. В этом плане он скромен.
Не понимаю почему после поражения отдуваться,давать интервью отвечать журналистам должен самый молодой пацан. некрасиво это. Хотя он молодчик,отвечал,прятал взгляд,был скромен. Красавчик. Главное не зазвездиться в будущем
kust07
kust07 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:51
Для сборной естественно рано, зелёный ещё,да и опыта мало.Но в будущем вполне.. Для своего возраста он бомба, фантастически играет.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:02
Сафонова не вытеснит с рамки в сборной это точно.
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:44
Ну, сравнение с фанами Спартака тут совсем не уместны. Все знают, что после продолжительной серии неудач достаточно одного выигранного матча у аутсайдера, что бы начались заявление о возрождении и прочем величии.
Худяков очень талантливый парень, но пока он не огранённый алмаз, который надо ещё долго и самое главное грамотно обрабатывать.
Да и большая опасность не со стороны фанатов, болельщиков, а со стороны агентов и прочих "хвалителей" и от самого Худякова, не поймать "звёздочку".
Худякова выбрали лучшим игроком ноября, только потому, что сам Локо был совсем плох, а тут 17 летний встаёт в ворота и тащит несколько шикарных мячей! Хорошая сказка, но были и конкретные ошибки, которые приводили к голам, но опять же эти ошибки из-за нехватки опыта, уверенности.
Даниилу же только удачи и уверенности, а остальное всё зависит только от него и от доверия тренера!!!
протон
протон
вчера в 13:51
Ну, кстати, пацан реально смотрится неплохо. Часто и регулярно спасает при выходах 1 на 1, не шибко косячит на выходах и при дальних ударах. Главное, чтобы фаны Локомотива не требовали его в сборную и не кричали, что это лучший вратарь России здесь и сейчас, как кое-кто делал с Максименко, а потом всем клубом уничтожали его и заявляли о жалости, что они Селихова раньше не ставили.
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:42
У Гильерме есть все шансы навсегда остаться в запасе полировать лавку.
kust07
kust07 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:35
Ну не фига себе пустяк..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
Возможно, только фамилия у него.... как это помягче - не благозвучная. А если что то "бесит", да еще и по пустякам - это плоховато...
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:39
Это из области фантастики...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:35
Сравнение никудышнее!
shur
shur
вчера в 11:24
...нет, сначала Илюха Свинов...!!!
kust07
kust07
вчера в 11:03
Почему Худяков должен стать именно ВТОРЫМ Акинфеевым? Почему не вторым Яшиным? Бесит меня когда с кем-то сравнивают и присваивают номер ДВа..,вторым
Худяков должен стать великим вратарём Худяковым!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:54
Важно не перехвалить.
Cat01
Cat01
вчера в 10:53
Большие надежды
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 10:52
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:40
    В этом случае лучше не загадывать. Про Максименко тоже что-то подобное говорили и вон как вышло. Хорошо, что еще Сафонов марку держит. Лучше воздержаться от хвалебных эпитетов раньше времени и ждать развития событий.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 10:35
    Лучше быть первым Худяковым чем вторым руко63м.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 10:29
    Отличный парень? Это ещё не отличный вратарь.....У нас многим пророчили славное будущее ..
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:27
    Хороший паренёк растёт. Удачи !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:27
    Сейчас зазвездят парня.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 10:23
    Посадит Гильерме на лавку
    zeqhj42h6zvr
    zeqhj42h6zvr
    вчера в 10:13
    Может даже великий рекорд-43 побить
    112910415
    112910415
    вчера в 10:04
    спешить с прогнозами - дело неблагодарное !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:03
    Задатки у парня есть...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 09:57
    Гиля признаёт авторитет Конефея!
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