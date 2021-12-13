Гильерме: «В будущем Худяков имеет все шансы стать вторым Акинфеевым»

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о своем здоровье, а также поделился впечатлениями от игры голкипера «железнодорожников» Даниила Худякова.
Гильерме восстанавливается от повреждения, тогда как заменившего его 17-летнего Худякова признали лучшим игроком команды в ноябре.
Когда я вернусь на поле? На восстановление у меня уйдет около двух месяцев. Как мне игра Худякова? Он — отличный парень. В будущем Худяков имеет все шансы стать вторым Акинфеевым. Почему бы и нет?
Худяков очень талантливый парень, но пока он не огранённый алмаз, который надо ещё долго и самое главное грамотно обрабатывать.
Да и большая опасность не со стороны фанатов, болельщиков, а со стороны агентов и прочих "хвалителей" и от самого Худякова, не поймать "звёздочку".
Худякова выбрали лучшим игроком ноября, только потому, что сам Локо был совсем плох, а тут 17 летний встаёт в ворота и тащит несколько шикарных мячей! Хорошая сказка, но были и конкретные ошибки, которые приводили к голам, но опять же эти ошибки из-за нехватки опыта, уверенности.
Даниилу же только удачи и уверенности, а остальное всё зависит только от него и от доверия тренера!!!
Худяков очень талантливый парень, но пока он не огранённый алмаз, который надо ещё долго и самое главное грамотно обрабатывать.
Да и большая опасность не со стороны фанатов, болельщиков, а со стороны агентов и прочих "хвалителей" и от самого Худякова, не поймать "звёздочку".
Худякова выбрали лучшим игроком ноября, только потому, что сам Локо был совсем плох, а тут 17 летний встаёт в ворота и тащит несколько шикарных мячей! Хорошая сказка, но были и конкретные ошибки, которые приводили к голам, но опять же эти ошибки из-за нехватки опыта, уверенности.
Даниилу же только удачи и уверенности, а остальное всё зависит только от него и от доверия тренера!!!