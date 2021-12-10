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Радимов: «Все знают, что Виторию скоро уволят из „Спартака“»

вчера, 10:45

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что наставник «Спартака» Руй Витория покинет свой пост уже в декабре.

Не будьте такими наивными, не будет Витории. 14-15 декабря состоится совет директоров «Спартака», все это знают, его уберут. Ваноли приезжает, у него есть виза. Он уже посмотрел их матчи. Что вы обманываете сами себя? Просто как это все сейчас будет выглядеть, когда он с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы?

Мне кажется, они при любом варианте останутся в проигрыше. Новому тренеру либо надо всех обыгрывать и продолжать это дело, либо он получит с трибун огромное недовольство.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
сегодня в 09:00, ред.
кстати, это серьёзно не надо воспринимать, последний раз где-то недели 3 назад он "ушёл" из студии матч-премьер, типа они там поссорились, Ловчев сказал - мне нечего тут с вами сидеть даже, на самом деле это была постановка, кто-то из ведущих позже признался, да и много раз после таких "ссор" камеру не успевают переключить, а Ловчев ржёт за кадром
dzvinka
dzvinka ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 14:21
все верно, ведь волшебница у него уже есть))) ахахаха
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:28
Мужика менять на манолю-ванолю,ставленника держательницы своих яичек-это в стиле политработника-бензинщика,за двадцать лет владения клубом попавшего в мишень один раз.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:14, ред.
В кои веки в Россию приехал тренер, который мало даёт интервью, в том числе по поводу судейства ( в отличие от того же Петржелы, который, будучи тренером "Зенита", клеймил арбитров направо и налево после каждого матча ), немногословен, интеллигентен и всем своим видом располагает к себе, и тут нА тебе, находятся люди, которые начинают плясать на его костях. Причём люди, которые сами не добились никаких успехов в бытность тренером ( я имею в виду Радимова). Оставьте португальца в покое и дайте доработать до конца сезона, так будет по-человечески правильно по отношению к нему и его работе. Одновременно с этой просьбой обращаюсь и к владельцу команды.
протон
протон
вчера в 12:59
Федун уволишь Руя тебя проклянут все болельщики за редким исключением!дай человеку денег на зимние трансферы и он сделает сильную команду!
протон
протон
вчера в 12:58
У чувака нет скамейки
У чувака в роли усиления выступает Рассказов, Кутепов и пенсионер Ещенко
Чувака увольняют после любого матча (неважно победного или нет)
Как он вообще при таких вводных умудряется плодотворно работать?
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:31
Буланов ещё тот че-пу-шила))
q5gczsm9252x
q5gczsm9252x
вчера в 12:24
Ты это Таньке Булановой втирай
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
вчера в 12:14
Человеку 8-ой десяток, что вы хотели?!
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:12
Просто как это все сейчас будет выглядеть, когда он с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы?
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:11
Лучше расскажи про свои "успехи" в Зените-2
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:02
Радимов (после 1-ой игры с Легией): Мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак»!
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Радимов сам клоун похлеще Заремы и пресс-службы Спартака вместе взятых + Федун,!
Он не так давно с Уткиным поспорил что Спартак не войдет в тройку по окончании сезона и проспорил, а договоренность была что Владик в случае проигрыща должен был спеть «Боже, «Спартак» храни» держа перед собой бумажку с надписью "Я 8!". Видос должен оставаться в инсте как минимум три месяца.
Но Радимов не мужик и за слова не отвечает!!! Уткин тогда сам спел но про Дзюбу:
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 12:01
Ловчева хорошо осадили с прошлого раза когда он истерил как баба на игре сборной. Бедный человек - нервы никакие и неподконтрольного самомнения. Взрослый человек , а ведёт себя …
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:00
Оставить Руя до лета, а там видно будет. Это Соломоново решение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:50
Интересно, что скажет Федун, если Ваноли не на много улучшит дела в чемпионате и еще в качестве бонуса с треском вылете из Лиги Европы? А скорее всего так и будет. Надеюсь после этого у него хватит ума отстранить Зарему от дел футбольного клуба. Пусть лучше купит ей яхту или дорогие побрякушки или даст ей денег на бутик. Пусть там дела и ведет. А пока оснований для замены Руя никаких, кроме этой безумной мотивации не вижу:
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:49
Жаль конечно если это случиться. Руй и команда уже поняли друг , друга и уже начинается складываться команда. Хотя не все еще кирпичики в стене. Нужен трансфер 3--4 игроков на смену хендриксов и пэдро ,рассказовых и масловых. И с Ларссеном решить вопрос или играй, или скамейка
4RT
4RT
вчера в 11:47
Собирает бабьи сплетни под песни Булановой
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 11:39
Может и детектив только многосерийный какой то да повторяется частенько.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:35
Радимов теперь подружка Заремы ?
neukomm
neukomm
вчера в 11:28
Это вообще самоубийство быть новым тренером после Витории. Чемпионат уже не спасти, а в ЛЕ Ваноли вряд ли приуспеет также как Руй. Да и вообще, зачем эти бессмысленные перестановки? Вот если б завалили ЛЕ, то да, тогда можно было бы считать, что замена тренера к лучшему. Но на данный момент все не так очевидно.
cqpnatexr6qz
cqpnatexr6qz
вчера в 11:28
Надо переменить решение и дать ему поработать хотя бы до плей офф может с таким везением и ЛЕ выиграет
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:14
Буланов то точно знает, если Федун не сумасшедший то на такой шаг не пойдет.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:09
лучше уж Ловчева, это целый детектив его слушать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 11:05
И жеки ловчева да и стишок от назара.
berda2003
berda2003
вчера в 11:05
плевать им на трибуны...
зарема сразу сделала меню на сжирание Руя...
а федун, кто? никто...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:04
Они ещё пожалеют об этом.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 11:00
хотелось бы услышать мнение об игре старейшины, мудреца Анзора, что-то он молчит до сих пор...
batog
batog
вчера в 10:59
Владик, ну кто бы мог подумать, а????
Futurista
Futurista
вчера в 10:49
Да уж...дилеммку Руй Федуну подкинул)...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:47
Когда конец близок тренер вдруг начал выдавать результат...
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