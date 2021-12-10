Радимов: «Все знают, что Виторию скоро уволят из „Спартака“»

Экс-капитан «Зенита» считает, что наставник «Спартака» покинет свой пост уже в декабре.

Не будьте такими наивными, не будет Витории. 14-15 декабря состоится совет директоров «Спартака», все это знают, его уберут. Ваноли приезжает, у него есть виза. Он уже посмотрел их матчи. Что вы обманываете сами себя? Просто как это все сейчас будет выглядеть, когда он с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги Европы?

Мне кажется, они при любом варианте останутся в проигрыше. Новому тренеру либо надо всех обыгрывать и продолжать это дело, либо он получит с трибун огромное недовольство.