Сёмин разнёс иностранных тренеров. Явная манипуляция, наставники в РПЛ – расходный материал

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И сам Палыч был последним в еврокубках.

«Николичи, Гисдоли» — формулировки 1930-х

Сёмин завернул после поражения «Локомотива» во Франции:

После Марселя! Николичи, Гисдоли, вы за 3 года ничего не принесли в рейтинг РПЛ . Вы пришли в команду чемпионов и не одержали ни одной победы.

Позже рекордсмен РПЛ по количеству матчей объяснил критику неудачников в еврокубках чуть подробнее:

Я хотел сказать о том, что в Россию должны приезжать тренеры высокого уровня, тогда наш футбол будет двигаться в нужном направлении. Если приезжают специалисты, то они должны быть значительно лучше местных. Если это не так, то пусть отечественные тренеры работают с командой.

Теперь камень в огород всех иностранных наставников. Еще была ремарка о посте на эмоциях, но Юрий Павлович никого не обманет. «Сёмины» (сама легенда и прочие заинтересованные в управлении миллиардами РЖД ) никогда не скрывали, что готовы вернуться в «Локомотив» в статусе начальников.

И раз претензия к выбору тренеров, то стоило писать иначе: «Кикнадзе, Плутники!» Юрий Павлович сам себе противоречит. Николича и Гисдоля назначили. Тренер не футболист, оценить его класс намного труднее, нет никаких объективных критериев при переезде в новую лигу. Марко и Маркус – разные, а Семин всех сгреб в одну копну.

Это как заявить, что Шалимов и Юрий Павлович одного порядка. А что, тренировали двух аутсайдеров, никому в Европе не нужны, оба местные. Могли, но не набрали много пунктов в рейтинг РПЛ в еврокубках. Сёмин скажет, что он круче Шалимова, и будет прав. В Лиге Европы в 10 играх взял 5 побед против 3 поражений в 10 играх.

У его младшего коллеги результаты с «Краснодаром» зеркальные – 5 поражений при 3 победах и 2 ничьих. Но если добавить 10 поражений Сёмина в 12 матчах с «командой чемпионов» в ЛЧ , то уже сам Юрий Павлович не кажется подходящим на роль провожатого. «Локомотив» был последним в группе с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту».

Есть два популярных направления монолога – исповедь и проповедь. Сёмин слабо подходит на роль проповедника черносотенства в РПЛ , ведь сам говорит: чтобы лига стала лучше, надо везти классных иностранцев. А теперь вопросы на миллион. Разве великие тренеры рвутся в РПЛ ? Разве умеют подбирать наставников начальники клубов?

Отечественные тренеры в еврокубках не сильнее

Витория вышел из группы уровня ЛЧ , заработал очки в копилку РПЛ , а Сёмин не вышел из квартета с разобщенным «Шальке» — Тедеско валился в Бундеслиге, и нестабильным «Галатасараем». Последним российским тренером-героем в Европе оказался Газзаев 17 мгновений весны назад. Валерий Георгиевич с той поры совершил превращение по Кафке, из чемпионского футбольного наставника в проигравшего выборы депутата.

Позже были десятки примеров, когда чемпионские составы зря доверяли местным. У Семака 0 побед в 16 выездных матчах еврокубков, паспорт не помогает. У самого Сёмина 10 поражений и лишь 2 победы. Шалимова упоминали – вылетел от «Црвены Звезды» в квалификации ЛЕ . В дни эпичных матчей в Европе «Ростов», «Динамо», «Сочи» и «Рубин» тренировали россияне. Сильно помогло?

Не по паспорту надо выбирать. И уж точно не по национальности, особенно когда смотрим на чемпионов России. В ряду Газзаева, Адвоката, Бердыева, Спаллетти, Виллаш-Боаша, Слуцкого, Карреры и Семака этнически — сборная мира. Семин слишком упростил проблему к «средний свой лучше, чем непроверенный чужой». Карпин вылетал в квалификации ЛЕ от «Легии», а Каррера чуть в плей-офф ЛЧ не зашел.

Боссы клубов не умеют доверять наставникам

Рангник навешал спаггетти на уши людям из РЖД . Теперь бывший тренер проповедует гегенпрессинг в АПЛ , не будучи практиком с чемпионствами за плечами. Посмотрим, как его роль главы культа сработает в МЮ . В «Локомотиве» навез немцев, из которых осталось трое, и все сомнительные изначально. А вот толкового Николича боссы так не поддерживали.

Сам Сёмин был в роли вышвырнутого, мог бы расщедриться на эмпатию. За него заступались фанаты «Локомотива», которые сначала бросались на Николича, а потом поняли, что Марко тоже хороший тренер. А затем очередное руководство сожрало Николича. Очередное, поскольку «Локомотива» не слишком далеко убежал от «Спартака» по количеству знаковых изменений в менеджменте.

А в футбол в «Локомотиве» все проигрывали. Сам Сёмин с чемпионской командой собрал серию из 10 матчей, в которых одержал одну победу над «Тамбовом». Николич не справился в Европе, но перестроил команду. Хотя состав «Локомотива» выбирал не серб, да и от чемпионской команды почти никого не осталось, чисто сёминское стилистическое упрямство Николич как раз холил и лелеял.

Ветеран же не справился с «Ростовом». И прозрачный намек тренера – зачем Гисдоль, когда Семин без работы, не к месту. Была бы у «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» сильная вертикаль власти из крутых директоров, спортивных менеджеров и финансистов, РПЛ чувствовала себя иначе, а тренеры не участвовали в «Игре кальмара». Идеальный пример – Руй Витория.

Главная женщина «Спартака» с порога его невзлюбила. Португалец уйдет, но выдал идеальную для «красно-белых» еврокубковую осень впервые с 1995-го. Целый ворох обманутых иностранцев во главе с титулованным Эмери, и местных не совладали с Федуном и семьей. Иностранные тренеры нужны, чтобы иначе готовить детей лимита, ведь собственной тренерской школы точно нет.

Тот же Сёмин ее не создал. Например, Тедеско — продукт немецкого подхода, развитого, в том числе, Рангником, сегодня дебютирует как тренер «Лейпцига». А «Спартак» поменяет опытного Виторию, который не впечатлил на фоне невероятной неприязни внутри клуба, на загадочного помощника Ваноли. И ничему никто не научится, как «Локомотив» не научили опыты со Смородской или Кикнадзе.

Цорн ничем не лучше, да и Рангник именно как консультант сразу показался странной ставкой. Гисдоля подсунули, но и одобрили. Сёмин не захотел называть истинную причину текущего положения клубов РПЛ в Европе, поэтому пересолил по части «истинно русского настроения». Тедеско – вице-чемпион России 2021. Шварц может стать таковым весной 2022-го, или даже сотворить сенсацию.

В «Динамо» как раз пошли по тропе создания здоровой вертикали власти – Костин не мешает, Бувач и иностранный тренерский штаб работают, а молодые россияне рядом с иностранцами, никто их не делит. В раздевалке «Спартака» заряд выкрикивал приезжий Жиго, а на поле спас свой Селихов. Хватит уже кормить дракона разногласий в поисках виновников поражений по паспортам.

В клубном футболе кто на совесть делает работу – свой, кто не делает – лишний. На «инородцев» жалуются обычно, когда надо быть на их месте, чтобы осваивать бюджеты. Семин умеет бить точно, но в данном случае выстрелил не по адресу. В «Локомотиве» давно нет порядка, сам Юрий Павлович его не навел. Николич узнал об уходе Крыховяка из СМИ . А Гисдолю рассказывали, что идет к Рангнику, и обманули.

Даже Семак часто работает на фоне его недооценки в «Зените», где нет даже спортивного директора. При этом петербуржцы дважды были в шаге от ничьей с основой и резервом «Челси», и во втором случае вырвали мировую. Так что Палыч не на тех наорал. Кто умеет выбирать тренеров-иностранцев – никогда не жалеет. А других назначают, чтобы снести стадион и застроить дорогущую землю выгодными объектами.