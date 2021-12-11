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Презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря

вчера, 08:22

Руководство «Спартака» договорилось о контракте с итальянским тренером Паоло Ваноли.

Утверждается, что презентация Ваноли в качестве главного тренера москвичей запланирована на 17 декабря. Паоло уже получил российскую визу. Он прилетит в Россию в среду или четверг.

С большой долей вероятности, главным ассистентом Ваноли в «Спартаке» станет Марко Донадель, который в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды. В штаб Ваноли войдут тренер по физподготовке, тренер вратарей и аналитик.

Отметим, что о договоренности Ваноли со «Спартаком» сообщили также известные итальянские инсайдеры Николо Шира и Фабрицио Романо.

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Все комментарии
прохожий.
прохожий. ответ Верг (раскрыть)
вчера в 14:20
Вот когда денег от фанатских абонементов и от продажи атрибутики не будут поступать на обслуживание стадиона,а будут идти из кармана Федуна и мимо Заремы,тогда и подумают о команде.
Верг
Верг ответ прохожий. (раскрыть)
вчера в 14:07
так то зареме будет плевать сколько людей ходит на стадион,как и федуну
alexando1974
alexando1974
вчера в 13:45
очередного тренера по гороскопу нашла)))))))
Главный судья
Главный судья ответ Железный Капут (раскрыть)
вчера в 13:24
Мукунку уже в пути)))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ suiw (раскрыть)
вчера в 13:10
А если бы Игнатов забил, а если бы передачу Жиго на Кофрие не перехватили, а если бы Рассказов сыграл хорошо, а если бы в первых трех играх ЛЕ на воротах стоял Селихов, а если бы передачу Промес отдал бы точней, а если бы Жиго не поскользнулся, а если бы Понсе был здоров, а если бы у нас был не Хендрикс а к примеру Алекс, а если бы Спартак в 1 тайме от Лестера не пропустил, а если бы Промес отдал пас а не бил сам, а если бы ......тогда бы Спартак выиграл Лигу Чемпионов!!!
makkie
makkie
вчера в 13:10
Теперь в Спартаке всё решает Зарема(
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:10
Слов нет, одни маты... Рую спасибо и удачи!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:00
Не знаю ,что и как будет ,но Федун ,видимо , придерживается только правила : чего хочет женщина ,того хочет Бог ! Но , как говорится , что Бог ни делает - всё к лучшему !
d1metras
d1metras
вчера в 12:44
Лишний раз доказывает какие крысы сидят в руководстве команды.
David Young
David Young
вчера в 12:34
Рую Витории нужно дать больше времени, он этого точно заслужил.
Сп62
Сп62
вчера в 12:31
Я бы просил не голосовать за всех оптом. Для меня Руй не тренер, хоть и мужик он неплохой. Победы Руя это лишь приятные эпизоды на фоне хаотичной игры команды. Стиля и концепции построения игры в Спартаке я не увидел. Новый тренер тоже загадка. Нет гарантий, что он станет спасителем, также, как и нет предпосылок, что выбор руководства неудачен. Но что-то надо было предпринемать. Будем посмотреть.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 12:27
Руя жалко конечно, но он сам виноват, если бы занял последнее место в ЕК и опозорил этим Россию то клоун Федун его не уволил бы!!!(((. В чемпионате я уверен он так же все наладил бы. А теперь ждет Спартак позорный вылет из ЕК и дно турнирной таблицы РПЛ!!!(((. Зато Вано за это не уволят!!!!!!((((( В четверг радость за Спартак и сегодня снова боль((((
протон
протон ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 12:20, ред.
Там заремка, за всё решает я так предполагаю. Она была изначально против приглашения Руя. Видимо эта женщина играет ключевую доминирующую роль в клубе. Возможно что руководство жалеет что поспешили с приглашением Ванолли если это реально так а не слух.
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 12:18
Заремоодобренный Ваноли? Ждём топ-трансферов!
Makao
Makao
вчера в 12:17
Долой Федуна!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 12:09
Ну если это правда,то это просто идиотизм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Теперь ясно ,что Федуну пофиг на клуб,каак и руководству!!!!!!!!!!!!!!!!Предлагаю игрокаам Спартака тупо забить и не выходить на поле вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 12:01
Руй Витория - гениальный и незаменимый тренер , он доказал , что даже с таким составом можно творить чудеса ! Крутой мужик сделать крутую команду из амна и палок, мало стоящих игроков по уровню в составе / замены это нечто, ДАЙТЕ Рую поработать - прошу вас!!!! ПРОСИМ вас!!!
suiw
suiw ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 12:00
А если бы поляк забил пенальти? Ты бы тоже говорил о величии Руя?
suiw
suiw
вчера в 11:56, ред.
Узнаю Спартак. Хотя, что сделал Руй? Подсказал Селихову в какой угол прыгать, когда автобус сломался на 94- ой минуте?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:33
Грустно что в последнее время у нас только хорошие тренеры не задерживаются!
Для Федуна есть отдельное место в аду, с нефтяным чаном!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:32
Что мне эти безвестные итальяшки? Я верю только нашему Шнобелю Инсайдеряну.
прохожий.
прохожий. ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:31
Деньги Федун не видит? Поверь,если те деньги что поступают от фанов и покупки отрибутики перестанут поступать,то ему придется восполнять это из своего кармана,пусть и за счёт полученных баснословных.Как думаешь ,захочется ему это делать? Чем больше денег у человека,тем заднее он становиться.Тем труднее ему расставаться даже с рублем.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:30
Презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря .

Это же какой-то НОНСЕНС. Ещё одного тренера не уволили , а уже день презентации другого анонсировали . Федун и К° не перестаёт удивлять !!!)
Zak11
Zak11
вчера в 11:28
Вот Ваноли профукает 1/8, прям даю 99%. У него нет опыта работы главным в клубах. Берут новичка можно сказать. Для чего?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 11:26
Тут не в тренере дело а в игроках. Что в команде делает такое днище как Лом Хендрикс Мелкий Литвинов? О каких победах может речь идти если центр пустой? Какого то хрена отдали Крала на скамейку ВестХэма когда на процентов 40 ему Спартак 2 местом в том году обязан-в отборе и разрушению чуть ли не лучший в лиге был. А счас в центре 2 школьника-так что хотел дурак Федун? Без опорника зимой нечего ловить.
1bear
1bear
вчера в 11:25
Ваноли-шманоли,кто такой?...а Руя по человечески жалко,но это же Спартак....
Главный судья
Главный судья
вчера в 11:20
Не понимаю кто такой Ваноли...и чем он лучше Руя...я понимаю если бы Клопа или Гвардиолу или Зидана позвали...а так опять шило на мыло...да еще в такой не подходящий момент...мдееее
nik9373
nik9373 ответ Gallardo27 (раскрыть)
вчера в 10:33
Зенит со своими показателями игры в РПЛ жидко 41ется в Европе, стабильно занимая четвёртые места (3-е только в этому году). Вот и весь уровень.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 10:21, ред.
А по мне так всё логично. Игры то как не было так и нет. Временами видим вспышки и затухания, но цельной и стабильный футбол практически отсутствует. Если бы не Селихов, хвалили бы мы сейчас Руя ? Извиняюсь, но тут у меня большие сомнения. Пусть работают дальше и делают так как задумывалось. Команду ждут большие изменения. Нужна новая кровь и избавление от старого багажа о котором все местные комментаторы уже все уши прожужжали. Карреру тоже ни кто не знал, но Массимо заставил о себе и команде говорить всю футбольную Россию.
санек002
санек002
вчера в 10:18
ЕРУНДИСТИКА КАКАЯ ТО!УВОЛЬНЯЮТ ТРЕНЕРА ,С КОТОРЫМ КОМАНДА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО !
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