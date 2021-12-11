Презентация Ваноли в «Спартаке» запланирована на 17 декабря .

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вчера, 08:22

Руководство «Спартака» договорилось о контракте с итальянским тренером .

Утверждается, что презентация Ваноли в качестве главного тренера москвичей запланирована на 17 декабря. Паоло уже получил российскую визу. Он прилетит в Россию в среду или четверг.

С большой долей вероятности, главным ассистентом Ваноли в «Спартаке» станет Марко Донадель, который в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды. В штаб Ваноли войдут тренер по физподготовке, тренер вратарей и аналитик.

Отметим, что о договоренности Ваноли со «Спартаком» сообщили также известные итальянские инсайдеры Николо Шира и Фабрицио Романо.