Нобоа: «Извиняюсь перед Промесом. Мой фол — это красная»

Полузащитник «Сочи» высказался после крупной домашней победы над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре РПЛ . На 26-й минуте эквадорец реализовал пенальти в ворота красно-белых, а на 66-й минуте получил прямую красную карточку за фол на Квинси Промесе.

Я думаю, самое главное — три очка. Все было в этой игре, контратаки, красивый гол, пенальти, мое удаление. Я ничего не могу сказать, это красная. Извиняюсь перед Промесом.

Какое впечатление от «Спартака»? Не на своем месте, я думаю. Они играли в Лиге Европы, а потом в РПЛ , это очень тяжело. Я думаю, что во втором круге будет все лучше. Всегда тяжело играть со «Спартаком». Хорошие тренеры, хорошие игроки.

Что думаю про «Зенит»? Я не знаю, это другая команда, а я играю за «Сочи».