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Нобоа: «Извиняюсь перед Промесом. Мой фол — это красная»

вчера, 22:55
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался после крупной домашней победы над «Спартаком» (3:0) в 18-м туре РПЛ. На 26-й минуте эквадорец реализовал пенальти в ворота красно-белых, а на 66-й минуте получил прямую красную карточку за фол на Квинси Промесе.

Я думаю, самое главное — три очка. Все было в этой игре, контратаки, красивый гол, пенальти, мое удаление. Я ничего не могу сказать, это красная. Извиняюсь перед Промесом.

Какое впечатление от «Спартака»? Не на своем месте, я думаю. Они играли в Лиге Европы, а потом в РПЛ, это очень тяжело. Я думаю, что во втором круге будет все лучше. Всегда тяжело играть со «Спартаком». Хорошие тренеры, хорошие игроки.

Что думаю про «Зенит»? Я не знаю, это другая команда, а я играю за «Сочи».

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Сочи» — «Спартак».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:29, ред.
От Кристиана другого и не ожидал. Вообще мне нравятся б/у игроки Бекиевича: Нобоа, Попов, Терентьев, Азмун, Байрамян, Полоз, Ерохин..в разных клубах они на виду. Пахари на поле, любят футбол в себе, а не себя в футболе, благородные, скромные в душе. На 100% уверен, что школа КББ не прошла даром.
Удачи Нобоа и футбольного долголетия!
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 08:14
"Болейте за своих, а не против чужих!"
---------------
Пробовал, не получается!
112910415
112910415
сегодня в 07:25
правильный профессионал
u7wk66p2a52v
u7wk66p2a52v
сегодня в 06:28
Это даже не обсуждается
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:14
Тут судья недоглядел.
протон
протон
сегодня в 01:19
Мужик, не стал отмазываться, извинился
Нобоа не успел коснуться а уже начал извиняться! Признал красную и высказал сожаление! Что ещё нужно? Достойное поведение! Нобоа вообще красавец! Его уже списывали а он все играет и получше многих! Здоровья Промесу, а Нобоа спортивного долголетия!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:51, ред.
Молодец, что извинился перед игроком в отношении которого совершил грубый приём, но не мешало бы ещё принести извинения болельщикам и команде, что оставил их в меньшинстве почти на пол-часа игрового времени с соперником, не желавшим мириться с поражением. Игроку с таким громадным опытом непростительно делать такие грубые ошибки, но благо всё обошлось и Промес продолжил игру, и команда только сплотилась и мобилизовалась ещё сильнее, и сумела довести матч до крупной победы. Теперь от решения КДК зависит сколько матчей весной пропустит Нобоа. Сочи открывает год с командами ведущими борьбу за выживание, дома с Арсеналом и в гостях с Ростовом, у которого к курортникам особые счёты и эквадорца будет очень не хватать в этих поединках.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:45
Правильно сказал, признал свой фол и извинился.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:37
Пустослов, спасибо чтотни кого не сломал
Cat01
Cat01
вчера в 23:24
Он сам понял что был не прав
beefs
beefs
вчера в 23:20
надо же, какое благородство, похвально...
ABir
ABir
вчера в 23:10
При общем положительном результате, можно и извиниться и похвалить соперника. Великодушно поступил Нобоа
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