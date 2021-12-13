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«Возможно, счёт не по игре». Джикия — о поражении «Спартака» от «Сочи»

вчера, 22:42
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении красно-белых в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).

Возможно, счёт не по игре. При счёте 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы. Всё должно было быть наоборот. Но, к сожалению, футбол такая игра, что не всё получается так, как хочешь.

Руй Витория назвал качество игры потрясающим? Мы проиграли 0:3, поэтому… Не знаю, тяжело говорить что-то. Сегодня результат был важен, чтобы уйти с достаточно неплохим настроением на зимнюю паузу. Сегодня было важнее не содержание игры, а результат. Мы этого не добились.

Ранее Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».

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cska1948
cska1948 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:09
СТАТИСТИКА
11 Удары по воротам 25
4 Удары в створ 6
14 Фолы 11
3 Угловые 17
0 Офсайды 3
42% Владение мячом 58%
8 Cэйвы 1
6 Предупреждения 3
1 Удаления 1
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Вот статистика матча. И в чём это у СпаМа "колоссальное преимущество"? Разве что по ударам мимо ворот и бестолковым подачам с угла поля! ВсЁ! Ах да, ещё по нарушениям в своей штрафной, приведшим к пенальти. Вот теперь ВСЁ!
Zubr1
Zubr1
сегодня в 08:09
Джикия, вас почти всех надо из Спартака выгнать. Доведете команду до ФНЛ
cska1948
cska1948
сегодня в 08:00
"Возможно, счёт не по игре. При счёте 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы..."
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Кто-нибудь слышал от игрока или тренера, любой команды, что его команда пропустила ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ контратаки и и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ голы? Вот и я не слышал. Так зачем тогда говорят про НЕобязательные?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:46
Игра забудется, а результат останется! Счёт на табло. Спартак "достойно" завершил первую часть чемпионата, отправив смачным пинком под зад Руя Виторию в отставку вместо того, чтобы поддержать тренера положительным результатом и возможным его продолжением работы в Спартаке. Ведь его судьба зависела от матча в Сочи и вопрос о его отставке не был решён на 100%. Но футболисты Спартака от души поблагодарили полюбившегося им тренера, выдав "потрясающее качество игры", поставив очередное жирное чёрное пятно в тренерской карьере португальца и с чувством "выполненного долга" отправившись восвояси по морям да пляжам без зазрения совести. Ну что же. "достойно" закрыли год!
112910415
112910415
сегодня в 07:21
желательно забивать голы, чтобы счет был по игре
mat73
mat73
сегодня в 07:19
Не знаю, что с вами можно сделать..? Заново родить чтоли...
Zubr1
Zubr1
сегодня в 06:39
авнр уже меее
7wrv9vc96xef
7wrv9vc96xef
сегодня в 06:26
Возможно. Но он на табло
ДСА
ДСА
сегодня в 06:26
2-0 было бы вполне достаточно.
протон
протон
сегодня в 01:20
"На его месте должен был быть я! Напьешься - будешь!")
Это неправильные пчёлы! Совсем неправильные! И они, наверное, делают неправильный мёд!"
(С) Винни-Пух
Gahi
Gahi
вчера в 23:55
Это футбол, при таком колосольном преимуществе по статистике команды "Спартак" особенно во втором тайме, а победу при этом одержала команда "Сочи" со счётом 3-0. Остаётся добавить к словам Георгия Джикия «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Удачи
drug01
drug01
вчера в 23:25
счет по игре
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:59
А что толку от ТТД,этого футбольного онанизма???
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:53
Рую не удалось поставить игру но задатки сделал.
ABir
ABir
вчера в 22:49
Да, уж сумели подпортить настроение перед зимней паузой
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:48
Счет точно не по игре. Спартак играл неплохо и создал кучу моментов, просто осадил ворота Сочи, нанес 25 ударов, подал 17 угловых но подвела игроков реализация. Сочи же был хладнокровен, 4 удара в створ и 3 гола. Я думаю не хватило в этой игре Спартаку Соболева. Он смог бы воплотить хотя бы один из опасных моментов в гол. В целом при Витории Спартак часто показывает неплохую игру но нет результата. Я думаю причина кроется в недостатке мастерства у игроков под его стиль игры. При Тедеско играли в другой футбол. Нужно дать Рую трансферы и время чтобы он переучил команду на свой лад. Так то тренер он толковый.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:47
Я не понимаю, почему Джикия горюет? Спартак ушел на перерыв лидером.... второй восьмерки РПЛ, т.е. лидером нижней половины таблицы. От зоны вылета целых 4 очка. Еще два раза Сочи и стыковые матчи. Но до этого далеко еще.
YVG
YVG
вчера в 22:47, ред.
Счет как раз по игре, умная и дисциплинированная игра победила пустую и бездарную. Все необязательное, даже разгромный проигрыш.
beefs
beefs
вчера в 22:46
проигрыш есть проигрыш...
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