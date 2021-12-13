«Возможно, счёт не по игре». Джикия — о поражении «Спартака» от «Сочи»

Защитник «Спартака» высказался о поражении красно-белых в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).

Возможно, счёт не по игре. При счёте 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы. Всё должно было быть наоборот. Но, к сожалению, футбол такая игра, что не всё получается так, как хочешь.

Руй Витория назвал качество игры потрясающим? Мы проиграли 0:3, поэтому… Не знаю, тяжело говорить что-то. Сегодня результат был важен, чтобы уйти с достаточно неплохим настроением на зимнюю паузу. Сегодня было важнее не содержание игры, а результат. Мы этого не добились.