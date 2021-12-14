«Сент-Этьен» назначил нового главного тренера

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14 декабря 2021, 23:38

назначен новым главным тренером французского «Сент-Этьена».

Специалист заключил контракт с командой до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», до этого он тренировал «Тулузу». На днях руководство «Сент-Этьена» объявило об отставке предыдущего тренера команды , сейчас стороны окончательно договорились о расторжении контракта.

Паскаль Дюпра проведет свою первую тренировку уже в эту среду, 15 декабря, прежде чем будет официально представлен на стадионе «Жеффруа-Гишар».