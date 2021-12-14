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«Сент-Этьен» назначил нового главного тренера

14 декабря 2021, 23:38

Паскаль Дюпра назначен новым главным тренером французского «Сент-Этьена».

Специалист заключил контракт с командой до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», до этого он тренировал «Тулузу». На днях руководство «Сент-Этьена» объявило об отставке предыдущего тренера команды Клода Пюэля, сейчас стороны окончательно договорились о расторжении контракта.

Паскаль Дюпра проведет свою первую тренировку уже в эту среду, 15 декабря, прежде чем будет официально представлен на стадионе «Жеффруа-Гишар».

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Все комментарии
galem72
galem72
15 декабря 2021 в 12:12
Ещё совсем недавно Сент-Этьен находился наверху таблицы и играл в ЕвроЛиге, а теперь откровенно стучится в дверь Лиги2
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
15 декабря 2021 в 06:27
Дюпра отличный мотиватор . Надеюсь спасет СЭ
mihaluch
mihaluch
15 декабря 2021 в 05:48
Результат определил отставку.
Gahi
Gahi
15 декабря 2021 в 03:28
Команда "Сент-Этьен" находиться на последнем месте в турнирной таблице, очень плохой результат для тренера. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 23:55
Клода выгнали
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