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Ваноли и его помощник прилетели в Москву

вчера, 23:04

Итальянский специалист Паоло Ваноли близок к назначению на пост главного тренера «Спартака».

Сегодня тренер прилетел в Москву. Также вместе с ним прибыли его помощник Марко Донадель и агент Андреа Д'Амико.

Если верить слухам, то презентация Ваноли состоится 17 декабря. Сегодня пост наставника «красно-белых» покинул португалец Руй Витория.

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Все комментарии
ep8n56r638zu
ep8n56r638zu
сегодня в 07:00
Не будет с них толку
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:23
Работа начнется с отдыха.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:13
Без трансферов толку не будет
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Виторию уже не вернуть, будем наблюдать за работой штаба Ваноли
ОПС
ОПС
сегодня в 04:48
Уже сейчас можно ставить вопрос, а надолго ли приехал и кто следующий.
Alhunah
Alhunah
сегодня в 02:36
Че там известно кто после этого тренером будет?
1bear
1bear
сегодня в 01:36
пусть хот этому дадут поработать...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:17
Паоло удачи с командой ! С приездом ! Встретим по-человечески ,впрочем ,как всегда !
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:57
Сначала Каррера, теперь Ваноли. Оба- помощники Конте.
Значит следующим тренером Спартака точно будет сам Конте
за
за
сегодня в 00:40
Бывший помощник обзавелся помощником...
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:37
Давайте рассуждать лигически и подумаем,почему Зарема стала главной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1) Это болезнь Федуна и Зарема не по своей воле стала управляющей!!!!!!!!!!!!!!!
2)Это то,что у ниих 4 ребенка и развод просто обанкротит Федуна!!!!!!!!!!!Федун не подкаблучник а просто выхода у него нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3) К 2023 ,как и обещал Федун,Спартак передадут(не болелам конечно,а кому то другому) и сейчас всему руководству,бонально просто пофиг на Спартак!!!!!!!!!!!!!!!
4)в управлении Спартака,работают действительно нидееспособные люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

На Ваноли не надо спускать всех собак!!!!!!!!!!!!!Он тут ни в чём не виноват!!!!!!!!!!!!!!!Ему удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:22
Больше всего, боюсь, чтобы у Спартака не получилось как у Локо, после ухода Николича и прихода немца. Ваноли, конечно не кандидатура, но, если Федуна ничего не учит, значит, так тому и быть. Хотелось, увидеть в Спартаке настоящего, опытного наставника.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:20
Добро пожаловать, камикадзе!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:11
Это что за ноунеймы?)
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 00:11
Зарема уже сочинила ремикс на песню Валера

Ваноли, Ваноли!
Меня давно не пороли
Ваноли, Ваноли!
Тебе отдамся на поле
Ваноли, Ваноли!
Ну поскорей мне впердоли Ваноли, Ваноли!
drug01
drug01
сегодня в 00:08
Быстро прилетели
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:06
Не один тренер не сможет сделать команду за полгода.
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 00:01
Ваноли - Верим!
makkie
makkie
вчера в 23:56
Погодите-ка, там Матч ТВ же вещали, что Руй Виторию могут не уволить и вообще он не хочет уходить. Как же так? Балаболы )))

Ваноли удачи и терпения.
Маловероятно, что у него что-то получится - человек без опыта самостоятельной работы во взрослом футболе, а статус помощника Конте еще не показатель. Олич тоже был помощником. Правда, и Массимо был. Но у Карреры состав был наголову выше имеющегося сейчас в Спартаке.
Capral
Capral
вчера в 23:55
Представляю, сколько г....а оставил после себя Руй. Не завидую, Ваноли....
YVG
YVG
вчера в 23:37, ред.
С собой привезли несколько объемных баулов для размещения неустойки по итогам весеннего периода чемпионата.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:24
Тоже на полгодика
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:23
Удачи ребятам, класса тоту них пока нет
протон
протон ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 23:09
Ну теперь заживём!! )
протон
протон
вчера в 23:09
Зарема ждёт и придумывает, почему он подходит для "Спартака" (гороскоп, буквы в имени и фамилии и т.п.).
Ну и Руй с ним...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:06
Ну и ладно!
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