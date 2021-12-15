Ваноли и его помощник прилетели в Москву

Итальянский специалист Паоло Ваноли близок к назначению на пост главного тренера «Спартака».
Сегодня тренер прилетел в Москву. Также вместе с ним прибыли его помощник Марко Донадель и агент Андреа Д'Амико.
Если верить слухам, то презентация Ваноли состоится 17 декабря. Сегодня пост наставника «красно-белых» покинул португалец Руй Витория.
Значит следующим тренером Спартака точно будет сам Конте
Значит следующим тренером Спартака точно будет сам Конте
1) Это болезнь Федуна и Зарема не по своей воле стала управляющей!!!!!!!!!!!!!!!
2)Это то,что у ниих 4 ребенка и развод просто обанкротит Федуна!!!!!!!!!!!Федун не подкаблучник а просто выхода у него нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3) К 2023 ,как и обещал Федун,Спартак передадут(не болелам конечно,а кому то другому) и сейчас всему руководству,бонально просто пофиг на Спартак!!!!!!!!!!!!!!!
4)в управлении Спартака,работают действительно нидееспособные люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На Ваноли не надо спускать всех собак!!!!!!!!!!!!!Он тут ни в чём не виноват!!!!!!!!!!!!!!!Ему удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) Это болезнь Федуна и Зарема не по своей воле стала управляющей!!!!!!!!!!!!!!!
2)Это то,что у ниих 4 ребенка и развод просто обанкротит Федуна!!!!!!!!!!!Федун не подкаблучник а просто выхода у него нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3) К 2023 ,как и обещал Федун,Спартак передадут(не болелам конечно,а кому то другому) и сейчас всему руководству,бонально просто пофиг на Спартак!!!!!!!!!!!!!!!
4)в управлении Спартака,работают действительно нидееспособные люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На Ваноли не надо спускать всех собак!!!!!!!!!!!!!Он тут ни в чём не виноват!!!!!!!!!!!!!!!Ему удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваноли, Ваноли!
Меня давно не пороли
Ваноли, Ваноли!
Тебе отдамся на поле
Ваноли, Ваноли!
Ну поскорей мне впердоли Ваноли, Ваноли!
Ваноли, Ваноли!
Меня давно не пороли
Ваноли, Ваноли!
Тебе отдамся на поле
Ваноли, Ваноли!
Ну поскорей мне впердоли Ваноли, Ваноли!
Ваноли удачи и терпения.
Маловероятно, что у него что-то получится - человек без опыта самостоятельной работы во взрослом футболе, а статус помощника Конте еще не показатель. Олич тоже был помощником. Правда, и Массимо был. Но у Карреры состав был наголову выше имеющегося сейчас в Спартаке.
Ваноли удачи и терпения.
Маловероятно, что у него что-то получится - человек без опыта самостоятельной работы во взрослом футболе, а статус помощника Конте еще не показатель. Олич тоже был помощником. Правда, и Массимо был. Но у Карреры состав был наголову выше имеющегося сейчас в Спартаке.
Ну и Руй с ним...
Ну и Руй с ним...