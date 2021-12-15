Ваноли и его помощник прилетели в Москву

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вчера, 23:04

Итальянский специалист близок к назначению на пост главного тренера «Спартака».

Сегодня тренер прилетел в Москву. Также вместе с ним прибыли его помощник Марко Донадель и агент Андреа Д'Амико.

Если верить слухам, то презентация Ваноли состоится 17 декабря. Сегодня пост наставника «красно-белых» покинул португалец Руй Витория.