Агент Ракицкого: «Подпишем контракт с тем, кто сделает лучшее предложение».

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал слухи о том, что его клиент готов пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с питерским клубом.
Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.
Текущий контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Я почему-то более чем уверен в том что предложение по Ракицкому конечно могут быть, но лучше чем ему предложит Зенит, больше никто и никогда уже ему не предложит. А то что Зенит просто обязан будет предложить Ярославу новый контракт в этом я почему-то и не сомневаюсь. Ведь лучше игрока защитного плана у команды просто реально нет . И как капитан на поле и в раздевалке он просто необходим для Зенита. Это парень работяга на поле и настоящий лидер. Я думаю что года на два его точно ещё хватит, ведь ему только тридцать два года, что для игрока его амплуа совсем ещё не много. Уверен что он сможет ещё помочь команде в решении любых задач которые будут стоять перед командой. Удачи Ярославу в Зените !!!
Всем Добра !!!
Я почему-то более чем уверен в том что предложение по Ракицкому конечно могут быть, но лучше чем ему предложит Зенит, больше никто и никогда уже ему не предложит. А то что Зенит просто обязан будет предложить Ярославу новый контракт в этом я почему-то и не сомневаюсь. Ведь лучше игрока защитного плана у команды просто реально нет . И как капитан на поле и в раздевалке он просто необходим для Зенита. Это парень работяга на поле и настоящий лидер. Я думаю что года на два его точно ещё хватит, ведь ему только тридцать два года, что для игрока его амплуа совсем ещё не много. Уверен что он сможет ещё помочь команде в решении любых задач которые будут стоять перед командой. Удачи Ярославу в Зените !!!
Всем Добра !!!