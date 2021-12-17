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Агент Ракицкого: «Подпишем контракт с тем, кто сделает лучшее предложение»

вчера, 19:45

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал слухи о том, что его клиент готов пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с питерским клубом.

Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.

Текущий контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:06
Все агенты жулики и проходимцы
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:59
НЕгра вместо лысого хохла решили взять,а последний всяко понадёжнее.Странные рукамиводители в "Зените".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:02
Ответ DawnOfDestiny . Вы и Одессу продали ! ))
batog
batog
вчера в 21:39
Месяц назад писал здесь Федуну, что бы не упустил. Зарема, букква "р" есть. Забирайте, парень очень старательный, еще года три отпашет точно. И это все на фоне слухов о Жиго .
Boricku
Boricku
вчера в 21:29
В Сочи тепло
1bear
1bear
вчера в 21:26
это работа агента - цену набивать,а так - Ракицкий ещё принесёт пользу Зениту
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:11
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 21:11
    В ЦСКА его
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:58
    Просто больше чем в Зените никто не предлагает.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:44
    Вышел с больничного Оздоев. Теперь голы со штрафных посыпятся, как из рога изобилия.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:43
    Агент Ракицкого: Один контракт подпишем, остальные понадкусываем...
    МапС
    МапС
    вчера в 20:26
    По меркам РПЛ сильный игрок, с учетом того что с хорошими защитниками у нас просто беда. Удачное приобретение Зенита, если не продлят контракт - другого такого найдут не скоро. Уж Газпрому то чего мелочиться?
    drug01
    drug01
    вчера в 20:24
    Значит в Сочи
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:14
    Знакомая песня . Там где деньги там для хохла и Родина . ))
    протон
    протон
    вчера в 20:11
    Глупцы конечно в Зените.Дайте хоть контракт 2 года.Ракицкий будет тащить.А заменить его будет ой как сложно.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 20:08, ред.
    Возраст и паспорт не тот, чтобы рассчитывать на улучшение условий по контракту, так что больше и лучше чем в Питере ему никто и нигде не предложит
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:04
    Агент Ракицкого: «Подпишем контракт с тем, кто сделает лучшее предложение».
    Я почему-то более чем уверен в том что предложение по Ракицкому конечно могут быть, но лучше чем ему предложит Зенит, больше никто и никогда уже ему не предложит. А то что Зенит просто обязан будет предложить Ярославу новый контракт в этом я почему-то и не сомневаюсь. Ведь лучше игрока защитного плана у команды просто реально нет . И как капитан на поле и в раздевалке он просто необходим для Зенита. Это парень работяга на поле и настоящий лидер. Я думаю что года на два его точно ещё хватит, ведь ему только тридцать два года, что для игрока его амплуа совсем ещё не много. Уверен что он сможет ещё помочь команде в решении любых задач которые будут стоять перед командой. Удачи Ярославу в Зените !!!
    Всем Добра !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:01
    Неужели Урал предложит? Надо соглашаться, хотя там "крыши" нет.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:59
    Скорее всего - это будет последний контракт в карьере, потому и ищут пожирнее кусочек.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:58
    Вроде нормальный и хороший защитник, что носом то воротить от него питерцам
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:47
    Зря они так важничают
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:47
    Это вполне логично...
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