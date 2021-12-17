Агент Ракицкого: «Подпишем контракт с тем, кто сделает лучшее предложение».

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» , прокомментировал слухи о том, что его клиент готов пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с питерским клубом.

Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.