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Салах повторил рекорд Варди по результативным действиям — 15 игр АПЛ кряду

сегодня, 00:09
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в ворота «Ньюкасла» в 17-м туре чемпионата Англии. Этот поединок стал для египетского форварда 15-м в АПЛ кряду с результативным действием. По этому показателю Салах сравнялся с рекордной серией нападающего «Лестера» Джейми Варди.

29-летний Салах в этих играх забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Также на счету нападающего семь голов в шести встречах Лиги чемпионов текущего сезона.

Контракт египетского форварда с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:38
не устоит рекорд !
beefs
beefs
сегодня в 08:54
молодец египтянин, так держать, пора бить рекорды...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 08:50
Надеюсь не обойдёт. Варди легенда и пример для подражания.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:42
Может и вперед выйти.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:12
Он стоит своих денег.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:12
Хороший результат.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:55
Молодец, в следующем матче ждём продолжения и красивых голов от Салаха. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:44
Египет застыл в ожидании рекорда.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:15
Хорош Салах
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:57
В следующем матче Ливера, ждём рекорда от Мо Салаха!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:42
Надо продолжить серию.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:40
Если ковид не помешает, то в воскресенье с Тоттенхэмом улучшит рекорд.
протон
протон
сегодня в 00:22
Салах пушкарь , мотор, без усталости работяга
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:16
Салах уникальный нападающий
Cat01
Cat01
сегодня в 00:11
Так держать
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