Салах повторил рекорд Варди по результативным действиям — 15 игр АПЛ кряду

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сегодня, 00:09

Нападающий «Ливерпуля» забил гол в ворота «Ньюкасла» в 17-м туре чемпионата Англии. Этот поединок стал для египетского форварда 15-м в АПЛ кряду с результативным действием. По этому показателю Салах сравнялся с рекордной серией нападающего «Лестера» .

29-летний Салах в этих играх забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Также на счету нападающего семь голов в шести встречах Лиги чемпионов текущего сезона.

Контракт египетского форварда с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 млн евро.