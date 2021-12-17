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«Ливерпуль» установил уникальное достижение по победам в чемпионатах Англии

вчера, 08:30
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в 17-м туре АПЛ.

Любопытно, что для «красных» эта победа стала 2000-й в высших дивизионах Англии. «Ливерпуль» – первый клуб в истории, достигший этой отметки.

«Ливерпуль» установил уникальное достижение по победам в чемпионатах Англии

На данный момент подопечные Юргена Клоппа находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:33
Я в некотором недоумении из-за отстуствия МЮ в тройке по этому показателю
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:37
Ну так МС еще больше не было чемпионом чем 30 лет с 1968 по 2012. И титулов у Сити 7 а, у Ливерпуля 19
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:15
Сандерлэнд красавчики, в такой топ пробились
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:27
лучший клуб Англии, глядя на сею таблицу.
Eirek
Eirek ответ Crooclin (раскрыть)
вчера в 12:20
А ничего что Арсенал начинал свои выступления со Второго дивизиона?:)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:10
Это круто - 2000 побед!!!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 12:02
Арсен Венгер хорошее наследие оставил после себя. Вроде бы совсем ничего до 2000,всего то +-70 побед. Но.... Увы
ОПС
ОПС
вчера в 11:42
Неплохо так то. Солидно.
Bensurr
Bensurr
вчера в 10:49
Тут Сити 10 млрдованным составом внизу
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:39
Трудно выиграть АПЛ, когда у тебя больше всех побед))
dеigandre
dеigandre ответ Crooclin (раскрыть)
вчера в 10:38
А не интересно, как у Эвертона почти на 400 матчей больше, чем у Арсенала и Ливерпуля?
112910415
112910415
вчера в 10:09
очень круто
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 09:59
Мои поздравления.
1bear
1bear
вчера в 09:58
Ливер - главный претендент на чемпионство в этом сезоне !
и шейхам вопрос - почему никто не вытащит из ж... Сандерленд - некогда великий клуб с традициями ?
Elliada
Elliada ответ neverwin (раскрыть)
вчера в 09:53
Эта статистика по еврокубкам?
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 09:32
Величайший клуб в истории Англии.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:25
Ливерпуль должен брать этот сезон чемпионство, пока Салах в форме
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:23
Догонят их не скоро.
neverwin
neverwin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:04
А у Сити что толку?)) Куча денег вбухано , еврокубков 0.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:04
Даже доминирование МЮ при сэре Алексе не вывело клуб в лидеры по количеству побед в истории турнира. Пока извечное соперничество Манчестера и Ливерпуля остаётся за красными.
Ну а сам Ливерпуль при Клоппе только лишь упрочит лидерство, поскольку Юнайтед забуксовал после потери лучшего тренера в своей истории, и скорее будет оборонять достигнутое от Челси и Сити, которые в последнее время играют с превосходством над красными дьяволами.
Crooclin
Crooclin
вчера в 09:04
Интересно, как у Аресенала, НИКОГДА не покидавшем Высшие английские дивизионы, равное количество матчей с Ливерпулем?)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:59
Долго однако они играют.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:56
Мои поздравления.
beefs
beefs
вчера в 08:55
с чем и поздравляем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:54
Согласен. Получается, не в коня корм. Эти победы дают лишь место твёрдого середняка, ближе к пьедесталу...
Elliada
Elliada
вчера в 08:34
А толку? За 30 лет одна победа в АПЛ
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