«Ливерпуль» установил уникальное достижение по победам в чемпионатах Англии

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вчера, 08:30

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в 17-м туре АПЛ .

Любопытно, что для «красных» эта победа стала 2000-й в высших дивизионах Англии. «Ливерпуль» – первый клуб в истории, достигший этой отметки.