«Ливерпуль» установил уникальное достижение по победам в чемпионатах Англии

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в 17-м туре АПЛ.
Любопытно, что для «красных» эта победа стала 2000-й в высших дивизионах Англии. «Ливерпуль» – первый клуб в истории, достигший этой отметки.
На данный момент подопечные Юргена Клоппа находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ.
и шейхам вопрос - почему никто не вытащит из ж... Сандерленд - некогда великий клуб с традициями ?
и шейхам вопрос - почему никто не вытащит из ж... Сандерленд - некогда великий клуб с традициями ?
Ну а сам Ливерпуль при Клоппе только лишь упрочит лидерство, поскольку Юнайтед забуксовал после потери лучшего тренера в своей истории, и скорее будет оборонять достигнутое от Челси и Сити, которые в последнее время играют с превосходством над красными дьяволами.
Ну а сам Ливерпуль при Клоппе только лишь упрочит лидерство, поскольку Юнайтед забуксовал после потери лучшего тренера в своей истории, и скорее будет оборонять достигнутое от Челси и Сити, которые в последнее время играют с превосходством над красными дьяволами.