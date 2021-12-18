ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Агент Эриксена: «Кристиан продолжит играть. Футбол – его страсть»

вчера, 17:35

Мартин Шутс, агент полузащитника Кристиана Эриксена, поделился мыслями о будущем своего клиента после расторжения контракта с «Интером».

Крис в хорошем физическом состоянии, и он будет продолжать играть, я очень оптимистичен. Футбол — его страсть.

Два клуба уже позвонили мне, чтобы узнать о нем. И это было давно, когда у него еще был контракт с «Интером» и он тренировался сам.

Что касается «Интера», все и так было ясно. Италия – единственная страна, не разрешающая играть или тренироваться с дефибриллятором.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:07
Тут надо бы о здоровье позаботиться.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:27
Главное чтобы здоровье позволило.
ДСА
ДСА
вчера в 18:06
Пора переходить на любительский уровень.
shlomo
shlomo
вчера в 17:44
Плохо все это может закончится для него
beefs
beefs
вчера в 17:36
правильно делают итальянцы...
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