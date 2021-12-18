Агент Эриксена: «Кристиан продолжит играть. Футбол – его страсть»

Мартин Шутс, агент полузащитника , поделился мыслями о будущем своего клиента после расторжения контракта с «Интером».

Крис в хорошем физическом состоянии, и он будет продолжать играть, я очень оптимистичен. Футбол — его страсть.

Два клуба уже позвонили мне, чтобы узнать о нем. И это было давно, когда у него еще был контракт с «Интером» и он тренировался сам.

Что касается «Интера», все и так было ясно. Италия – единственная страна, не разрешающая играть или тренироваться с дефибриллятором.