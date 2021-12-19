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«Бавария» нашла замену Коману в «Лидсе»

вчера, 12:54

«Бавария» рассматривает вариант замены нападающего Кинглси Комана, если он не продлит контракт.

Текущее соглашение француза истекает летом 2023 года, однако игрок неудовлетворён условиями, которые мюнхенский клуб предлагает ему по новому соглашению. В качестве замены Комана «Бавария» рассматривает вингера «Лидса» Рафинью. Чемпионы Германии готовы сделать предложение по трансферу бразильца следующим летом. Потенциальная сумма сделки оценивается в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Рафинья провёл 16 матчей за «Лидс», записав на свой счёт 8 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:08
За Рафиньей не только Бавария следит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:41
Игроки борзеют и требуют всё больше и больше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:01
Следующим летом !☝😜
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:00
Рафинья отличный игрок
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