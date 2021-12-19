«Бавария» нашла замену Коману в «Лидсе»

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вчера, 12:54

«Бавария» рассматривает вариант замены нападающего , если он не продлит контракт.

Текущее соглашение француза истекает летом 2023 года, однако игрок неудовлетворён условиями, которые мюнхенский клуб предлагает ему по новому соглашению. В качестве замены Комана «Бавария» рассматривает вингера «Лидса» Рафинью. Чемпионы Германии готовы сделать предложение по трансферу бразильца следующим летом. Потенциальная сумма сделки оценивается в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Рафинья провёл 16 матчей за «Лидс», записав на свой счёт 8 голов и 1 результативную передачу.