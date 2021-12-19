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«Милан» следит за нападающим «Удинезе»

вчера, 11:16

Итальянский «Милан» собирается усилить линию нападения. В «шорт-лист» миланцев попал Бето из «Удинезе». Игрок находится в составе «черно-белых» на правах аренды с возможностью выкупа, принадлежит он португальскому «Портимоненсе». «Удинезе» собирается приобрести футболиста за 6,5 млн евро.

«Милану» придётся выложить за португальца уже 15 млн евро. Именно такую сумму будут требовать за нападающего боссы «Удине».

В текущем сезоне Бето забил 7 голов в 15 матчах за итальянский клуб.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:44
Отличный вариант и цена хорошая. 23 года всего, еще и два метра ростом. Эдакий Лукаку, только помоложе. Надо брать.
«Милан» любит подписывать игроков, которые забивают ему голы )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:44
В половине сыграных матчах забивал,надо брать!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:26
Надо договариваться.
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