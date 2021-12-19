«Милан» следит за нападающим «Удинезе»

1639901776

вчера, 11:16

Итальянский «Милан» собирается усилить линию нападения. В «шорт-лист» миланцев попал Бето из «Удинезе». Игрок находится в составе «черно-белых» на правах аренды с возможностью выкупа, принадлежит он португальскому «Портимоненсе». «Удинезе» собирается приобрести футболиста за 6,5 млн евро.

«Милану» придётся выложить за португальца уже 15 млн евро. Именно такую сумму будут требовать за нападающего боссы «Удине».

В текущем сезоне Бето забил 7 голов в 15 матчах за итальянский клуб.