Гендиректор «Боруссии» Дортмунд подтвердил интерес «Реала» к Холанду

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что «Реал» проявляет интерес к Эрлингу Холанду.
Я знаю, что европейские топ-клубы хотят подписать Холанда, особенно «Реал». Я могу подтвердить интерес «Реала».
Ранее в «Боруссии» Дортмунд заявили, что намерены удержать Холанда в команде.
Я думаю что за этой ситуацией прекрасно осведомлены в руководстве клуба и не станут огромные деньги 💰 💰 💰 тратить на неизвестность , тем более что Мбаппе может вообще достаться для Реала бесплатно. Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Я думаю что за этой ситуацией прекрасно осведомлены в руководстве клуба и не станут огромные деньги 💰 💰 💰 тратить на неизвестность , тем более что Мбаппе может вообще достаться для Реала бесплатно. Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!