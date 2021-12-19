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Гендиректор «Боруссии» Дортмунд подтвердил интерес «Реала» к Холанду

вчера, 12:33

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что «Реал» проявляет интерес к Эрлингу Холанду.

Я знаю, что европейские топ-клубы хотят подписать Холанда, особенно «Реал». Я могу подтвердить интерес «Реала».

Ранее в «Боруссии» Дортмунд заявили, что намерены удержать Холанда в команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:24
это можно хоть каждый день подтверждать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:22
Всё будет зависеть от цены сделки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:17
Не нужен он в Реале. И вообще очень большой вопрос, как он себя проявит вне Боруссии и других чемпионатах, при других условиях и партнёрах. Не особо что-то верится в его гениальность вне Боруссии. А для Реала вполне достаточно и прихода Мбаппе , где блестают Винисиус с Бензема. О таком трио может мечтать любой клуб мира . Так что неизвестный и неизученный футбольными гениями тренерского цеха Холанд пусть лучше играет в своей Боруссии. Тем более что-то за последнее время и не видно и не слышно о его героизме на поле . Вчерашний матч с Гертой тому яркое подтверждение, за весь матч ни одного удара по воротам, ни одного голевого паса , вообще нахождение его на поле и КПД = 0 ! ☝😉
Я думаю что за этой ситуацией прекрасно осведомлены в руководстве клуба и не станут огромные деньги 💰 💰 💰 тратить на неизвестность , тем более что Мбаппе может вообще достаться для Реала бесплатно. Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:53
Реал нацелился на Мбаппе и Холланда, тесно им может оказаться в одной команде.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:47
У Реала Бензема не хуже Холланда
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:33
Эрлингом многие интересуются.
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