Гендиректор «Боруссии» Дортмунд подтвердил интерес «Реала» к Холанду

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вчера, 12:33

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что «Реал» проявляет интерес к .

Я знаю, что европейские топ-клубы хотят подписать Холанда, особенно «Реал». Я могу подтвердить интерес «Реала».

Ранее в «Боруссии» Дортмунд заявили, что намерены удержать Холанда в команде.